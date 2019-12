Od niedzieli nowy rozkład jazdy pociągów. Sporo się zmienia

W najbliższą niedzielę, 15 grudnia, na kolei wprowadzony zostanie nowy rozkład jazdy pociągów pasażerskich. Ofertę połączeń przygotował zarządca infrastruktury, PKP Polskie Linie Kolejowe, wspólnie z przewoźnikami, uwzględniając zamówienia na trasy i planowane w 2020 r. inwestycje na torach, peronach i dworcach. A rok 2020 będzie kolejnym rekordowym pod względem robót, więc pasażerów czekają także utrudnienia.

Krótszy czas podróży, więcej przystanków

Oferta połączeń PKP Intercity

Bezpośrednio z Olsztyna dojadą pociągi do Ełku, przez Ruciane-Nidę i Pisz. Zbudowano już nowe perony na odcinku Pisz - Ełk i nowy przystanek Pisz Wschód.W Małopolsce wrócą pociągi na kolejową „zakopiankę”. Od 15 grudnia ruszą połączenia na trasie Kraków - Chabówka, a 21 grudnia pociągi ponownie dojadą do Zakopanego. Na odcinku Skawina - Sucha Beskidzka podróżni będą mogli korzystać z nowego przystanku Radziszów Centrum. Przebudowane przystanki zapewnią dogodniejszą obsługę na peronachPo 12 latach przerwy, możliwe będą podróże na linii Leszno - Głogów, ważne dla mieszkańców Wielkopolski, Dolnego Śląska i woj. lubuskiego.Dzięki elektryfikacji trasy Węgliniec - Zgorzelec, skróci się też czas jazdy z Wrocławia do Zgorzelca. Lepszy dostęp do kolei na Dolnym Śląsku zapewnią zapewnią nowe przystanki: Mokronos Górny na trasie z Wrocławia do Wałbrzycha, a w aglomeracji jeleniogórskiej - Jelenia Góra Zabobrze i Jelenia Góra Przemysłowa.Szybciej będą jeździć pociągi także na Opolszczyźnie, z Opola do Nysy. Podróż zajmie ok. 1 h, czyli o ok. 20 minut mniej. Czynny będzie nowy przystanek Nysa Wschodnia.W Wielkopolsce na linii Poznań - Piła na podróżujących koleją czekają cztery nowe przystanki: Poznań Podolany, Złotniki Osiedle Grzybowe, Złotkowo, Bogdanowo.Mieszkańcy Podlasia pojadą pociągiem z trzech nowych przystanków: Orzechowicze, Hryniewicze oraz Białystok Nowe Miasto. To efekt modernizacji linii Białystok - Czeremcha.Po latach w Łodzi będzie można korzystać z trzech odnowionych przystanków: Łódź-Olechów Wiadukt, Łódź-Olechów Zachód i Łódź-Olechów Wschód. Na trasie Łódź Kaliska - Zduńska Wola kolejne stacje i przystanki będą wygodniejsze dla podróżnych m.in. Kolumna i Pabianice.Od 15 grudnia PKP Intercity wprowadzi dodatkowe postoje na 28 stacjach. W rocznym rozkładzie jazdy na sezon 2019/20 pociągi tego przewoźnika będą zatrzymywać się łącznie w400 miastach i miejscowościach. Każdego dnia na tory będzie wyjeżdżać średnio około 400 składów PKP Intercity.Wśród nowych jego pociągów jest EIC Paderewski, który połączy Warszawę z Poznaniem. Po wielu latach przerwy, mieszkańcy Żagania i Żar będą mogli znowu podróżować koleją do Warszawy. Także mieszkańcy Zgorzelca uzyskają dostęp do usług PKP Intercity, bo PKP Intercity wykorzysta efekty elektryfikacji linii i skieruje tam pociąg IC Nałkowska z Warszawy.Nowymi pociągami będą także: TLK Nogat - łączący Elbląg i Warszawę, EIC Banach relacji Przemyśl - Kraków - Warszawa - Gdynia, kursujący w soboty w stronę Pomorza, a w niedzielę w odwrotnej relacji oraz TLK Roztocze - zapewni połączenie Chełma z Katowicami, kursując przez Rzeszów i Kraków.W nowym rozkładzie PKP Intercity zwiększa liczbę pociągów na najpopularniejszych trasach, w tym: Warszawa - Kraków (do 26 par pociągów), Warszawa - Łódź (z 23 do 28 par pociągów), Warszawa - Gdynia (dwa dodatkowe), Warszawa - Wrocław (z 12 do 14 składów).Przewoźnik wykorzysta pierwsze efekty trwającej modernizacji linii E30, bezpośrednio łączącej Śląsk z Podkarpaciem - poprzez zwiększenie 1 do 8 par pociągów między Katowicami a Krakowem.W grudniu zacznie kursować 6 par pociągów relacji Łódź Fabryczna - Warszawa Lotnisko Chopina, które będą skorelowane z rozkładem lotów Polskich Linii Lotniczych LOT.