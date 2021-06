Od niedzieli pociągiem można przemieszczać się w obrębie Olsztyna

Od niedzieli podróżni mogą przemieszczać się pociągiem pomiędzy kilkoma dzielnicami Olsztyna - PKP PLK oddało do użytku pasażerów trzy nowe przystanki: Olsztyn Likusy, Olsztyn Redykajny i Olsztyn Jezioro Ukiel. Aby podróżować pociągami w obrębie miasta należy kupić bilet w kasie kolejowej.

Martyn Janduła z biura prasowego PKP PLK poinformował PAP, że obsługa nowych przystanków w Olsztynie zostaje wprowadzona w niedzielę wraz z wprowadzeniem nowego rozkładu jazdy pociągów.

"Trzy nowe przystanki na linii z Olsztyna Głównego do Olsztyna Gutkowa to: Olsztyn Likusy, Olsztyn Redykajny i Olsztyn Jezioro Ukiel. To dla mieszkańców lepszy dostęp do kolei" - powiedział PAP Janduła. Dodał, że dodatkowy peron zostaje od dziś uruchomiony na przystanku Olsztyn Śródmieście. "Mieszkańcy zyskują dzięki temu wygodniejsze podróże między okolicznymi gminami, olsztyńskimi osiedlami a centrum miasta" - dodał Janduła.

Aby poruszać się w obrębie miasta pociągiem, podróżni muszą kupić bilet w kasie kolejowej, bilety komunikacji miejskiej nie są honorowane.

Budowa nowych przystanków kolejowych w Olsztynie to część projektu, który realizowany jest z udziałem środków unijnych z RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Wartość prac to ok. 70 mln zł netto.

"Wcześniej, w ramach tej inwestycji, przystosowano trasę z Olsztyna Głównego do Olsztyna Gutkowa do przejazdu z szybszą prędkością. Wymieniono tory, rozjazdy i elementy sieci trakcyjnej" - dodał Janduła.

Oficjalne otwarcie przystanków kolejowych z udziałem m.in. wojewody i władz PKP PLK nastąpi w poniedziałek.

