Od przyszłego miesiąca to administracja skarbowa będzie pobierać myto

Szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmuje od 1 lipca 2020 roku, od Głównego Inspektora Transportu Drogowego (GITD), pobór opłaty elektronicznej za przejazd po drogach krajowych i wyznaczonych odcinkach autostrad A2 i A4 pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony - poinformowała KAS w środowym komunikacie.

Dodano, że dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 roku i zastąpi go nowy, oparty na geolokalizacji.

"Głównym celem zmiany jest zagwarantowanie nowoczesnego i efektywnego sposobu poboru opłat od przewoźników drogowych. Nowe przepisy umożliwiają płynne przejście z obecnego systemu do bardziej nowoczesnego rozwiązania. Wdrożony zostanie nowy system, oparty na geolokalizacji, którą już wykorzystujemy w monitorowaniu SENT. Ułatwi to pobór opłat i ograniczy koszty ponoszone przez użytkowników dróg oraz przez administrację" - wyjaśnia cytowana w komunikacie szefowa Krajowej Administracji Skarbowej Magdalena Rzeczkowska.

Nowe przepisy wchodzą w życie dzięki nowelizacji ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw, którą we wtorek podpisał prezydent Andrzej Duda.

Jak wyjaśnia KAS, zmiana ustawy nie wpłynie na sytuację kierowców korzystających z dróg płatnych w roku 2020. Krajowy System Poboru Opłat wraz z urządzeniami pokładowymi dedykowanymi do tego celu będzie funkcjonował na dotychczasowych zasadach. Zmianie nie ulegnie również sposób wnoszenia opłaty za przejazd autostradą.

Nowy system poboru opłat wejdzie w życie w 2021 roku. Nowelizacja ustawy przewiduje powstanie nowego systemu informatycznego opartego na technologii pozycjonowania satelitarnego, która zastąpi obecnie stosowaną technologię radiową. Pozwoli to na wykorzystywanie do poboru opłaty elektronicznej telefonów komórkowych, nawigacji satelitarnych, czy systemów/urządzeń fabrycznie montowanych w pojazdach.

Nie trzeba już będzie kupować dedykowanych urządzeń pokładowych służących wyłącznie do poboru tej opłaty. Do uiszczenia opłaty elektronicznej będzie można wykorzystać telefon komórkowy (smartfon) z zainstalowaną bezpłatną aplikacją mobilną, dostarczoną przez KAS.

Proces obsługi nowych rozwiązań będzie w pełni elektroniczny, a obowiązki rejestracyjne korzystających z dróg publicznych zostaną ograniczone, również dzięki wykorzystaniu danych będących w posiadaniu administracji (w Centralnej Ewidencji Pojazdów).

Dzięki nowelizacji mają też zostać ograniczone koszty ponoszone przez korzystających z dróg publicznych. Nie trzeba już będzie kupować specjalnych urządzeń działających w oparciu o obecnie funkcjonujący system radiowy, tylko można będzie używać już istniejące urządzenia wykorzystujące technologię pozycjonowania satelitarnego.

Nowelizacja nie przewiduje podniesienia opłat dla przewoźników za przejazd po drogach.