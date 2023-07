Od przyszłego roku przybędzie pociągów na trasie z Brukseli do Paryża

Zainteresowanie połączeniami kolejowymi na trasie z Brukseli do Paryża jest tak duże, że od przyszłego roku pociągi powrócą na starą trasę oddaną do użytku w połowie XIX wieku. Pociągi pojadą wolniej, a bilety będą kosztować dużo taniej niż obecnie.

Belgijskie koleje SNCB wspólnie z kolejami francuskimi SNCF złożyły do organów nadzoru wnioski o przyznanie dostępu do infrastruktury na starej trasie łączącej Brukselę z Paryżem i obecnie wykorzystywanej na potrzeby ruchu lokalnego oraz transportu towarowego.

Obecnie połączenia realizowane są torowiskiem przystosowanym do pociągów dużych prędkości obsługiwanych przez TGV i Thalys. Trasa pomiędzy obiema stolicami wynosi około 270 kilometrów i jazda trwa około 1,5 godziny.

Nowe połączenia zostaną skierowane na torowiska oddane do użytku w 1846 roku, gdzie dopuszczalna prędkość przejazdowa wynosi około 130 kilometrów na godzinę. Pociągi będą obsługiwane przez klasyczne składy, czyli lokomotywy elektryczne i wagony przystosowane do ruchu międzynarodowego. Planowany czas przejazdu ma wynosić nieco ponad dwie godziny.

Średnia cena biletów w drugiej klasie na trasie Bruksela-Paryż wynosi około 85 euro, na połączenia realizowane tradycyjną trasą bilet ma kosztować około 50-60 euro. Z czasem możliwe będzie także dołączenie do składów specjalnych platform do przewozu samochodów. Codziennie z Brukseli odjeżdża około 10 pociągów do Paryża.

