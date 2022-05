Od soboty czeka nas tąpnięcie w transporcie drogowym

Od soboty, 21 maja, w lekkim transporcie drogowym mają obowiązywać licencje wspólnotowe. Problem w tym, że 40-50 proc. polskich przewoźników nie otrzyma ich w wymaganym czasie. Tak ocenia w rozmowie z WNP.PL Damian Misiek, właściciel zarządzający firmy spedycyjnej Done! Deliveries. Z dnia na dzień zabraknie na rynku kilkudziesięciu tysięcy samochodów. Ceny frachtu pójdą w górę.

Lekki transport drogowy, czyli samochody o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, jest buforem całego systemu transportowego, amortyzuje wstrząsy, do których w nim dochodzi - wskazuje Damian Misiek, właściciel zarządzający firmy Done! Deliveries.

Jednak najbliższe dwa, trzy miesiące będą okresem destabilizacji na rynku. Wyrobienie licencji trwa sześć-osiem tygodni. Firmy, które teraz składają wnioski, najpóźniej dostaną ją w lipcu - wylicza.

Z Damianem Miśkiem rozmawiamy też o genezie branży, jej specyfice, w czym może rywalizować z transportem ciężkim (tiry) i dlaczego o samochodach, którymi wozi się towary mówi się dziś: busy, a nie furgonetki.

Od 21 maja 2022 r. na mocy przepisów pakietu mobilności przedsiębiorcy wykonujący międzynarodowy transport drogowy towarów pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) 2,5-3,5 tony w Unii Europejskiej muszą posiadać zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencję wspólnotową. Czy przewoźnicy zdobyli już potrzebne uprawnienia? Z branży dochodzą niepokojące wieści…

- Niestety, duża część przewoźników dostosowanie się do nowych przepisów zostawiła na ostatnią chwilę. Jeżeli do końca tygodnia firmy te nie otrzymają licencji, którą wydaje Główny Inspektorat Transportu Drogowego, ich samochody nie będą mogły wykonywać przewozów międzynarodowych, mogąc jeździć tylko w kraju. Obawiam się, że będzie to dotyczyć kilkudziesięciu tysięcy samochodów. Szacujemy, że w wymaganym terminie licencji nie otrzyma 40-50 proc. przewoźników z około 10 tys. działających dziś w Polsce firm i zatrudniających około 80 tys. ludzi. Monitorujemy to na bieżąco na reprezentatywnej próbie.

W efekcie, po pierwsze w Europie zabraknie kilkudziesięciu tysięcy samochodów z dnia na dzień, po drugie kilkadziesiąt tysięcy kierowców może nie mieć pracy.

Transport lekki obsługuje ładunki spotowe/ekspresowe, które zamiennie są określane ładunkami: just-in-case, ad hoc. W obecnej sytuacji, gdy łańcuchy dostaw wyglądają, jak wyglądają, jest buforem całego systemu, amortyzuje wstrząsy, do których w nim dochodzi. Jeżeli go zabraknie, i to w tak dużej skali, wystąpią poważne problemy.

Bez licencji się nie pojedzie

Jak długo może trwać zamieszanie?

- Najbliższe dwa, trzy miesiące będą okresem pewnej destabilizacji. Wyrobienie licencji trwa sześć-osiem tygodni. Firmy, które teraz składają wnioski, najpóźniej dostaną ją w lipcu.

Jak ta sytuacja wpłynie na ceny frachtu?

- Oczywiście wzrosną, szacujemy, że w granicach 15-20 proc. i to nie tylko w transporcie lekkim. Gdy jego dostępność zostanie ograniczona, klienci będą się zwracać po jakikolwiek transport, w tym ciężki. Wygeneruje to wzrost stawek frachtu także w tym segmencie.

Myślę, że ostatecznie doprowadzi to do konsolidacji w tym segmencie branży. Mniejsi przewoźnicy, posiadający jeden, dwa samochody sprzedadzą je lub przekażą leasing do większych firm. Moim zdaniem, to świetny moment na inwestowanie w tą działalność. Analizujemy rentowność przewoźników i wiemy, że już dziś jest ona przyzwoita, a po wzroście cen będzie naprawdę dobra.

Sądzi Pan, że znajdą się przewoźnicy, którzy mimo braku licencji będą nadal jeździć?

- Praktyka na rynku spedycyjnym jest taka, że nie udziela się zlecenia firmie, która nie posiada licencji. Może się zdarzyć, że ktoś takiego zlecenia udzieli, ale będzie to bardziej margines niż prawidłowość. Mandat w Polsce za taki czyn to 12 tys. zł. Zatrzymany w czasie kontroli samochód nie może kontynuować jazdy. Towar trzeba przeładować na inne auto. To generuje dodatkowe koszty. No i nie obowiązuje polisa ubezpieczeniowa. Trzeba podchodzić do swojej pracy bardzo nonszalancko, żeby się na to zdecydować.

Czasami w niektórych przypadkach transportowi drogowemu przychodzi z pomocą Ministerstwo Infrastruktury…

- Nie spodziewam się tego w tym przypadku. Nowe przepisy to regulacja ogólnounijna.

Z czego wynika opóźnienie w formalnościach tak groźne, jak Pan mówi, dla rynku?

- W tej branży mamy do czynienia z firmami małymi i średnimi. Skupiają się na pracy i trudno im się wgryźć w przepisy, nie mówiąc już o skomplikowanej procedurze złożenia wniosku o licencję. Przypuszczam także, że data wprowadzenia nowych przepisów wydawała się im odległa. Być może nie byli świadomi, że brak licencji oznacza brak możliwości używania samochodu w Unii Europejskiej, poza Polską. Wielu pomyślało pewnie: zobaczymy, co się stanie po 20 maja, wtedy będę się martwił.

Niestety, czas procedowania wniosku w Generalnej Inspekcji Transportu Drogowego to 4-6 tygodni. Według mojego rozeznania 90 proc. przewoźników złożyła odpowiednie dokumenty, ale tydzień, dwa tygodnie temu. Muszą więc swoje odczekać.

Inna rzecz, że ta procedura jest kosztowna - licencję wyrabia się w trzech etapach a całość kosztuje około 10 tys. zł (w zależności od wielkości floty).

Sporo.

- Tak, jest to duże obciążenie dla płynności finansowej przewoźników, dlatego wielu z nich odłożyło złożenie wniosku na ostatnią chwilę.

Ale że przepisy obejmujące tzw. transport lekki wejdą w życie 21 maja 2022 r. było wiadomo od prawie dwóch lat, od czasu, gdy latem 2020 r. przyjęto pakiet mobilności…

- Tak, w tym czasie bardzo aktywnie działaliśmy, jeżeli chodzi o edukację przewoźników. Od września ubiegłego roku prowadziliśmy cykliczne webinaria, kampanie mailingowe, przygotowaliśmy materiały informacyjne.

Żeby otrzymać, licencję trzeba spełnić kilka wymogów. Po pierwsze, trzeba w firmie zatrudnić na umowę o pracę lub zlecenie osobę z certyfikatem kompetencji zawodowych, która ten certyfikat użycza. To dokument, który uzyskuje się, zdając egzamin państwowy. Pozyskaliśmy i udostępniliśmy więc przewoźnikom bazę ponad 1000 takich osób (osoba posiadająca certyfikat może użyczyć go do maksymalnie czterech firm, posiadających łącznie do 50-ciu pojazdów).

Po drugie, przedsiębiorca musi wykazać się zdolnością finansową: 1800 euro na pierwszy lekki pojazd i 900 euro na każdy kolejny. Nie każdy dysponuje taką sumą. Skonstruowaliśmy więc wraz z brokerem polisę ubezpieczeniową, dzięki której ten wymóg można uznać za spełniony.

Po trzecie, pozyskaliśmy do współpracy pośredników, którzy pomagają w uzyskaniu licencji, bo procedura jest stosunkowo skomplikowana.

Ciężki transport samochodowy jest reprezentowany w Polsce przez kilka organizacji branżowych, które zabiegają o jego interesy. W przypadku transportu lekkiego integratorem środowiska staje się firma?

- Rzeczywiście, próbujemy integrować branżę. Transport ciężki ma wszystko, nie tylko organizacje ich reprezentujące jak stowarzyszenia. Ma kilka dużych konferencji, kilka pism, cały ekosystem dostawców: kart paliwowych, ubezpieczeń, systemów telematycznych i informatycznych, obsługi prawnej. Natomiast segment transportu lekkiego nie ma nic.

Staramy się to zmienić. Zaczęliśmy od najpilniejszych potrzeb, czyli od wsparcia w dostosowaniu się do zmian w prawie, ale idziemy szerzej: organizujemy karty paliwowe, stworzyliśmy grupy zakupowe, jeśli chodzi o ubezpieczenia czy części zamienne. Próbujemy stworzyć rodzaj społeczności, to niekoniecznie musi być sformalizowane. Zależy nam, żeby ci ludzie ze sobą rozmawiali, żeby mieli się do kogo odezwać ze swoimi problemami.

To także interes firmy, która bazuje na współpracy z przewoźnikami. Jak problem z licencjami odbije się na waszej działalności?

- Oczywiście, całe nasze zaangażowanie w sprawę wynika także z tego powodu. Są to spore inwestycje - uruchomiliśmy m.in. kilkuosobowy dział Carrier Care oraz zaangażowaliśmy pełnoetatowego Project Managera, którzy zajmują się tylko tym, aby zorganizować środowisko dla przewoźnika, w ten sposób, aby ten mógł zająć się tym, na czym się zna najlepiej, czyli na przewożeniu, reszta jest po naszej stronie. W wyniku tych działań nasze potrzeby zostały zabezpieczone - w ostatnich miesiącach pozyskaliśmy ponad 200 samochodów do stałej współpracy, a następne czekają w kolejce.

Co Pan sądzi o zrównaniu, jeśli chodzi o licencje, lekkiego transportu drogowego z ciężkim? Jakie Pana zdaniem jest źródło tego pomysłu? Jakie ma zalety, jakie wady?

- Oficjalnie, źródłem zmian jest potrzeba podniesienia bezpieczeństwa transportu drogowego. Możemy spodziewać się, że przewozy będą świadczone bardziej profesjonalnie, rzetelnie, odpowiedzialnie. Ma w tym też pomóc centralnie połączony system każdego z krajów Europy do zgłaszania i ewidencjonowania naruszeń przewoźników przez służby (jak policja czy ITD). Za kilka poważnych naruszeń jak przekroczenie czasu pracy kierowcy czy przeciążenie osi pojazdu może być wszczęte postępowanie administracyjne, skutkujące utratą tzw. dobrej reputacji, a ta prowadzić do utraty licencji.

Jednak realnych przyczyn należy się raczej dopatrywać w celach protekcjonistycznych, wiele z zapisów pakietu mobilności wygląda tak, jakby zostały stworzone tylko po to, by ograniczyć udział w rynku polskich przewoźników.

Jeżeli chodzi o zalety nowych przepisów, to oczywiście jest nią wyższa bariera wejścia na rynek. Wcześniej wystarczyło kupić samochód i zatrudnić kierowcę z kategorią B i biznes odpalał. Teraz osoba bez odpowiedniej determinacji i zaplecza finansowego nie przebrnie przez proceduję. Będziemy mieć do czynienia z bardziej poważnymi firmami.

Natomiast jeśli chodzi o wady, to jak z wszelkimi regulacjami, zaburzają naturalną przedsiębiorczość.

Jakie inne obowiązki spadną na lekkich przewoźników?

- Od 2026 roku wejdzie w życie obowiązek instalowania w samochodach tachografów, tak jak to jest dziś w transporcie ciężkim.

Oczywiście w grę wchodzi sprawa, tak jak w całym transporcie drogowym, płac minimalnych dla kierowców, powrotu kierowcy zza granicy do domu co cztery tygodnie i powrotu samochodu co osiem tygodni do bazy. W transporcie lekkim będzie to trudniej ustalić niż w ciężkim, bo na razie tachografy nie będą w nim obowiązkowe. Nie ma wiarygodnej metody, aby sprawdzić, czy kierowca lub samochód rzeczywiście wrócili do kraju w wymaganym okresie.

Powrót kierowcy do domu co cztery tygodnie jeszcze można wyjaśnić potrzebami nowoczesnego społeczeństwa, cywilizowaniem warunków pracy. Ale konieczność powrotu samochodu do bazy co osiem tygodni wyjaśnić trudno.

Lekki transport drogowy - po co i dla kogo

Pomówmy trochę o specyfice transportu lekkiego. Jakie trasy obsługuje?

- Wszelkiego rodzaju: krajowe, bilateralne, kabotaż i cross-trade. Nie ma danych, w jakich proporcjach.

A jaka jest jego geneza? Powiem Panu, że pisząc o transporcie lekkim mam problem semantyczny. Mówi się o nim: transport busami, kierowcy busów. Tymczasem bus w języku polskim to pojazd do przewozu ludzi. Mała ciężarówka to furgonetka, tylko że dziś rzadko kto używa tego słowa.

- Rzeczywiście, jest problem z nomenklaturą. Nie ma precyzyjnych określeń na tego rodzaju transport. Firmy transportu lekkiego określa się mianem firm busowych lub busiarskich. Czasami mówi się o nich: firmy obsługujące ładunki ekspresowe lub spotowe. Sami zastanawiamy się, jak zdefiniować ten segment i nadać mu bardziej profesjonalny charakter.

Co do genezy, to według mnie rozwój transportu lekkiego w skali międzynarodowej związany jest z pojawieniem się w samochodach o DMC 3,5 tony kabin sypialnianych. W tirze miejsce do spania jest za fotelem kierowcy, natomiast w busie tego miejsca nie ma, a kabina sypialniana jest obecnie umieszczona nad kabiną. To rozwiązanie techniczne pozwoliło na wykorzystanie busów na dłuższych trasach. Pojawiło się ono około 15 lat temu a jego efektem był boom w przewozach tego rodzaju. Są one bardzo pożyteczne. Często trzeba przewieźć coś pilnego, innym razem niewielką przesyłkę, pięć, sześć palet. Kolejna rzecz to lokalizacja. Nie wszędzie da się wjechać ciągnikiem z naczepą.

A ekonomika? Rozum podpowiada, że im więcej włoży się „na samochód”, to koszt jednostkowy będzie niższy.

- Należy to rozpatrywać w dwóch wymiarach. Jeżeli weźmiemy pod uwagę tonaż, jest on niski: bus może załadować maksymalnie 1,2 tony, a tir 24 tony. Natomiast jeśli spojrzymy z perspektywy przestrzeni, to tir dysponuje maksymalnie 90 m sześc. a bus 24 m sześc. Różnica nie jest już aż tak wielka, a ceny za kilometr są adekwatnie niższe.

Poza tym, ten rodzaj transportu nie jest dedykowany dla przewozów, w których ekonomika jest najważniejsza. Jednym z większych klientów przewoźników busowych jest branża automotive i dostawy just-in-time. Przestój linii produkcyjnej w BMW to koszt ok. 100 tys. euro na godzinę. Gdy zachodzi ryzyko przerwania produkcji z powodu braku części, to nie ma miejsca na zastanawianie się, czy fracht kosztuje 100 euro więcej czy mniej.

A inne branże, które korzystają z transportu lekkiego?

- E-commerce - ma to związek z szybkością dostaw. Dziś każdy oczekuje, że zamówiony przez internet towar będzie u niego za dzień, maksymalnie dwa, nawet jeśli sprzedawca jest bardzo daleko. Nie da się tego obsłużyć liniami drobnicowymi. Nikt nie będzie czekał, aż przewoźnik uzbiera całego tira towaru. Wtedy dostawa trwałaby klika dni lub dłużej.

Busami wozi się wszystko, co jest kosztowne: odzież, kosmetyki, elektronikę. Po pierwsze, ze względu na wolumeny, nikt nie zamawia tira iPhonów, jeżeli już to paletę lub dwie. Po drugie, występuje dużo niższa ekspozycja na kradzież. Jeżeli zostaną skradzione, to dwie palety, a nie 30. Samochód jedzie z towarem do celu, nie zatrzymując się na postojach. Jest więc mniej okazji do kradzieży.

Jak to nie zatrzymując się?

- W przypadku transportu ciężkiego pracę kierowcy reguluje tachograf i to on wymusza postoje. Jeżeli kierowca źle obliczy trasę, trafi na korek, lub zwyczajnie nie ma miejsca na parkingu strzeżonym, musi zaparkować np. w zatoczce przy drodze, a to jest idealna okazja dla wyspecjalizowanych grup przestępczych, aby ukraść towar. W transporcie lekkim przerwy na trasie zależą od potrzeb kierowcy, jeżeli potrzebuje zrobić przerwę zawsze może podjechać 20 min dłużej - znajdując bezpieczny parking.

Domyślam się, że branża koncentruje swoją uwagę na Polsce i Zachodzie. Wojna w Ukrainie i jej skutki ekonomiczne nie mają na nią dużego wpływu…

- Tak. Wpływ wojny na branżę jest marginalny.

Jaka jest Pana prognoza dla rynku transportu lekkiego w dłuższej perspektywie? Być może dla busów szansą jest to, że łatwiej wyposażyć je w silniki elektryczne niż wielkie ciągniki siodłowe.

- Osobiście uważam, że ten segment transportu drogowego będzie rósł szybciej niż pozostała jego część. Widać to już dzisiaj. Transport drogowy w Europie rośnie około 3 proc. rok do roku, natomiast transport spotowy 4-5 proc. Wynika to z tego, że zachowania społeczne idą w stronę on demand, czyli na żądanie. Produkcja jest coraz częściej customizowana, indywidualizowana, cykl życia produktu się skrócił. Zamawia się częściej, ale mniejszymi partiami. Gdy zaczynałem w branży 11 lat temu, normą były umowy na dwa-trzy lata, dziś kontrakty są maksymalnie na pół roku. Zmienność jest tak duża.

Co do względów ekologicznych, to rzeczywiście, o wiele łatwiej napędzić silnikiem elektrycznym busa niż 40-tonowego tira.

Spedycja plus software

Jaka jest geneza firmy Done! Deliveries? Jaką ma ona strategię, jakie cele chce osiągnąć?

- Jesteśmy klasycznym spedytorem, czyli firmą, pośrednikiem w transporcie ładunków. Współpracujemy aktywnie z około 5 tys. przewoźników, w bazie mamy 13 tys. firm.

Wyspecjalizowaliśmy się w ładunkach spotowych, ekspresowych. Dysponujemy zdolnością operacyjną do podstawienia samochodu w dowolnym miejscu w Europie w kilka godzin. Siatka przewoźników, rozbudowana struktura plus software pozwalają nam na szybką reakcję. Otrzymujemy 600 zapytań ofertowych dziennie, z czego 40 proc. z nich to zapytania z załadunkiem na dzisiaj: za trzy godziny w Madrycie, za dwie godziny w Paryżu. Na 95 proc. z nich znajdujemy rozwiązanie adekwatne do potrzeb klienta. Nasze rozwiązanie na bazie technologii uczenia maszynowego pozwalające wycenić usługę przewozową w kilka sekund w połączeniu z systemem do wyszukiwania przewoźników pozwala przedstawić klientowi wiążącą ofertę w ciągu maksymalnie 12 minut od zapytania, a średnio w 7 minut. Dostępność i szybkość to dwie podstawowe cechy, które nas charakteryzują.

Done! Deliveries zatrudnia 25 pracowników w dziale Badań i Rozwoju, którzy tworzą oprogramowanie i autorskie aplikacje. Aktualnie pracujemy m.in nad rozwiązaniem (Quote&Go) do samodzielnej wyceny i bookowania przewozu ładunków online dla klientów, które umożliwi im zamawianie transportu w sposób porównywalny do wiodących aplikacji typu Uber, czy AirBnB. Inwestujemy w technologie około 4 mln zł rocznie.

Aktualnie zatrudniamy 157 osób. Naszymi klientami są przede wszystkim firmy Z Europy Zachodniej. Ale Obsługujemy zlecenia także z Europy Środkowo-Wschodniej oraz ze Skandynawii. Przychody za zeszły rok to 109 mln zł, na ten rok mamy zabudżetowane 180 mln zł.

A co was różni od platform internetowych łączących przewoźników i zlecających przewozy?

- Zasadnicza różnica polega na tym, że zawsze jesteśmy stroną umowy, i dla klienta, i dla przewoźnika. Ponosimy odpowiedzialność za terminowość dostawy, ładunek - w przypadku uszkodzeń. Nie tylko łączymy klienta z przewoźnikiem, ale mamy struktury sprawujące nadzór nad transportem. Na trzy zmiany pracuje w naszej firmie kilkunastoosobowy zespół Track & Trace, który zajmuje się wyłącznie monitorowaniem samochodów w trasie. Nadzoruje 250-300 zleceń, które dziennie realizujemy.

Rozwijamy coś na kształt cyfrowej spedycji, jednak dla nas kluczem jest hybryda. Czyli połączenie kompetencji branżowych naszego zespołu - z softwarem. Znamy ten biznes od podszewki. Wiemy jak wygląda paleta, samochód, jakie problemy są na drodze, co jest ważne dla przewoźników i klientów. Wiele start-upów technologicznych rozpatruje tylko aspekt techniczny, a to za mało. W naszym przypadku istotą jest to fundamentalne, branżowe doświadczenie, a software jest tylko nakładką, tak aby klient został obsłużony szybciej, intuicyjnie, a obliczenia zgadzały się na kilka miejsc po przecinku.

