Odbili się po pandemii, a teraz przeprawią się na wschodni brzeg Dniepru

- Jeszcze w grudniu wracamy do Odessy, a już za kilka dni będziemy jeździć na wschodni brzeg Dniepru - mówi Michał Leman, dyrektor zarządzający FlixBusa w Polsce, Ukrainie i krajach bałtyckich.

Rok 2022 był dla FlixBusa czasem odbicia po pandemicznym kryzysie, ale to także wybuch wojny, wzrost cen paliwa, zmiany kursów walut, inflacja.

W II i III kwartale firma zanotowała mimo trudnych warunków rekordowy wynik: 2,7 mln pasażerów przewiezionych w Polsce i z Polski za granicę.



Siatka połączeń w Ukrainie jest największa od czasu pojawienia się firmy w tym kraju. 9 mln Ukraińców rozsianych po całej Europie potrzebuje dogodnych połączeń transportu zbiorowego, a my jesteśmy w stanie im to zapewnić - mówi Michał Leman, dyrektor zarządzający FlixBusa w Polsce, Ukrainie i krajach bałtyckich.

Koszty korzystania z aut osobowych na pewno wzrosną. Samochody elektryczne są droższe od spalinowych, a ich ceny wcale nie spadają - zauważa Leman. A to może jedynie wzmocnić przewagę transportu zbiorowego nad indywidualnym.



Stan epidemii zniesiono w Polsce w maju 2022, trwa stan zagrożenia epidemicznego, ale jak widać z danych różnych przewoźników nie ma to już wpływu na działalność transportu pasażerskiego w Polsce. Jak to wygląda z pana perspektywy? Nastąpiło odbicie po bardzo trudnych latach 2020-21?

- Niewątpliwie tak. Człowiek jest istotą mobilną. Po pandemii mamy ogromny głód podróżowania z powodów rodzinnych, zawodowych, turystycznych. To, co obecnie ma wpływ na transport pasażerski to także wojna w Ukrainie, której skutkiem jest zwiększenie ruchu migracyjnego osób z Ukrainy, i to w dwie strony, bo obywatele Ukrainy zarówno wyjeżdżają ze swojego kraju, jak i do niego wracają. I będzie jeszcze tak zapewne przez wiele miesięcy. To istotna grupa pasażerów w całym transporcie w Polsce, nie tylko we FlixBusie.

Jest to więc rok odbicia, ale także rok bardzo trudny ze względu na wojnę, na wzrost cen paliwa, zmianę kursów walut, inflację. Nie mogę teraz przewidzieć, dokąd on nas zaprowadzi, ale pod względem liczby pasażerów jest na pewno pozytywny, podobnie od strony czysto biznesowej.

Jak to się przedstawia w liczbach?

- II i III kwartał, czyli nasz sezon letni, to 2,7 mln przewiezionych pasażerów w Polsce i z Polski za granicę. To nasz rekord. Rekordowe są także wyniki przewozowe całej grupy Flix SE, która w tym okresie przewiozła 34 mln pasażerów. Wyraźnie widać, że nastąpił wzrost popytu, lecz tu nasuwa się fundamentalne pytanie, jak długo będą na nas wpływać czynniki, takie jak wzrost kosztów czy zakłócenia w łańcuchu dostaw, które rzutują na dostępność floty i dalszy rozwój siatki połączeń.

Pasażerowi wrócili. A przewoźnicy? Pytam o to, bo w czasie pandemii to branża autokarowa ucierpiała najbardziej w całym transporcie drogowym. Prezes Polskiego Stowarzyszenia Przewoźników Autokarowych opowiadał mi o wielkim placu, na którym zgromadzono autokary firm, które nie były w stanie opłacać leasingu.

- Model działania FlixBusa zakłada współpracę z przewoźnikami, którzy są naszymi partnerami. Bez nich nie jesteśmy w stanie jeździć - to oni posiadają autobusy i zatrudniają kierowców. Całe te dwa lata to był czas poszukiwania rozwiązań, żeby sobie nawzajem pomagać pod każdym względem, zarówno finansowym, jak i organizacyjnym. Na przykład, uruchamiając połączenia w okresach przerw między kolejnymi falami pandemii, robiliśmy to tak, żeby wszyscy nasi przewoźnicy mogli wyrobić choć trochę kilometrów na swoich trasach. Dzięki temu przetrwali z nami ten okres, co jeszcze bardziej wzmocniło zaufanie do nas jako marki i partnera biznesowego

Czyli nie było problemu, żeby po covidowym kryzysie znaleźć przewoźników?

- Zdecydowanie nie. Przez całą pandemię mieliśmy raczej odwrotny problem, czyli zastanawialiśmy się, jak zagospodarować autobusy, które czekały na to, aby ruszyć na drogi.

Dramatyczne wydarzenia i rozwój siatki połączeń w Ukrainie

Zarządzana przez pana spółka odpowiada także za FlixBusa w Ukrainie. Jak atak Rosji na ten kraj wpłynął na Waszą działalność?

- W Charkowie zatrudnialiśmy zespół developerów, którzy pracowali m.in. nad rozwiązaniami do systemu rezerwacji biletów. Osoby, które go tworzyły, zostały ewakuowane z miasta i nadal pracują z nami z różnych części świata, przede wszystkim jednak z Europy.

Nie wszyscy mogli opuścić Ukrainę, bo w zespole są również mężczyźni, którzy ze względu na prawo mobilizacyjne nie mogą wyjechać z kraju. To samo dotyczyło członków zespołu z Kijowa, którzy na początku wojny opuścili Ukrainę z rodzinami i przy wsparciu FlixBusa mogli mieszkać przez kilka miesięcy w Polsce, do chwili, gdy zdecydowali, że chcą wrócić do siebie, bo linia frontu odsunęła się od stolicy Ukrainy. Nie wiemy, co będzie działo się dalej, ale jeżeli będą potrzebować naszego wsparcia, zawsze mogą na nie liczyć.

A jeśli chodzi o waszą podstawową działalność, a więc przewożenie ludzi?

- Ani na chwilę nie przestaliśmy jeździć z Ukrainy. Musieliśmy jednak zaprzestać obsługi niektórych miast, np. Charkowa. Na 28 dni przestaliśmy jeździć do Kijowa, ale wróciliśmy tam już na początku kwietnia. Teraz wracamy do Odessy. Od 15 grudnia będziemy jeździć na wschodni brzeg Dniepru, aż do Połtawy.

Cały czas rozwijamy tę siatkę. Jest ona największa od czasu pojawienia się FlixBusa w Ukrainie w czerwcu 2019 roku, bo widzimy taką potrzebę. 9 mln Ukraińców rozsianych po całej Europie potrzebuje dogodnych połączeń transportu zbiorowego, a my jesteśmy w stanie im to zapewnić.

Polska dla FlixBusa jednym z najważniejszych krajów na świecie

André Schwämmlein, założyciel i dyrektor generalny spółki Flix SE, podczas uroczystości waszego 5-lecia w Polsce, powiedział, że nasz kraj jest dziś jednym z pięciu najważniejszych rynków FlixBusa na świecie, obok Niemiec, Włoch, Francji i USA. Rocznicowa kurtuazja?

- Nie, to są fakty. Przemawia za nami zarówno ludność, jak i geografia i to sprawia, że na rynku jest dużo miejsca dla autobusów. W grę wchodzi także, co tu dużo mówić, historyczny spadek. Trochę z czasów zaborów (na obszarze byłego zaboru rosyjskiego jest znacznie mniej linii kolejowych niż na obszarze byłego zaboru pruskiego i austriackiego - red.), ale także z ostatnich 30 lat, z okresu likwidacji linii kolejowych. W efekcie wewnątrz Polski transport zbiorowy inny niż autobusowy jest słaby, w każdym razie nie tak rozwinięty jak w krajach Europy Zachodniej. Cały czas mamy więc potencjał rozwoju.

Po trzecie, szczególnie kolej w ruchu transgranicznym jest bardzo wolna albo ma słabą ofertę, co stwarza okazję, żeby Flix mógł sobie fantastycznie poradzić z tym problemem. Jeździmy kilkanaście razy dziennie z Warszawy do Berlina, a pociąg tylko cztery, czy też pięć razy, w zależności od sezonu.

Jakie znaczenie dla centrali Flixa mają koszty? Mimo ich wzrostu, powodowanego także inflacją, Polska to nadal kraj tanich pracowników w porównaniu w z Europą Zachodnią.

- Rzeczywiście, z jednej strony Polska jest nadal źródłem szeroko rozumianych niskich kosztów produkcyjnych, ale one nie wynikają z tego, że płaci się u nas za pracę szczególnie mało. To efekt ogromnej przedsiębiorczości i bardzo dobrej organizacji firm autokarowych, które mają już lata doświadczeń. W Niemczech czy Francji dalekobieżny ruch autobusowy jest zliberalizowany dopiero od 2013 i 2015 roku, a w Polsce firmy autobusowe działają od wielu lat.

Przysłowiowy PKS jest wpisany w polski krajobraz. Wiemy, jak organizować transport, żeby koszty się lepiej rozkładały. To podstawa niskiej bazy kosztowej, która pozwala nam cały czas rozwijać ofertę autobusową.

Niedawno PKP Intercity ogłosiło, że w 2022 r. przewiozło już 50 mln ludzi i idzie po rekord. Mimo dużych braków w rozwoju sieci kolejowej pociągi to dla was konkurencja?

- Walczymy o ten sam kawałek tortu na rynku transportowym, czyli o kierowców i pasażerów samochodów, ale kolej nie jest naszą konkurencją. Grupa pasażerów transportu publicznego jest wymienna. Dziś jadę pociągiem, jutro autobusem. Nie czuję, że ze sobą konkurujemy. Rynek jest nadal nienasycony, jeżeli chodzi o liczbę i jakość połączeń. Miejsca dla wszystkich jest jeszcze bardzo dużo, a do momentu, kiedy będziemy mówić o faktycznej konkurencji, jest jeszcze bardzo daleko.

Mam nadzieję, że troska o sprawy klimatu spowoduje w Polsce przesunięcie akcentu z transportu indywidualnego na zbiorowy i zanim zaczniemy konkurować, będziemy już współpracować, wymieniając ze sobą pasażerów i łącząc ofertę autobusową oraz kolejową. Na marginesie, gratuluję wyniku PKP Intercity i cieszę się, że pasażerowie wrócili do pociągów.

FlixBus do tradycyjnego środka lokomocji, jakim jest autobus, dodał silny komponent cyfrowy. Problemy jednej z globalnych firm parataksówkowych z weryfikacją kierowców pokazują, że przewóz ludzi to coś więcej niż tylko sprawne posługiwanie się kodem komputerowym…

- Zdecydowanie sama cyfryzacja nie wystarczy. To jest chyba najtrudniejsze, ale też najbardziej fascynujące w naszej działalności, że łączymy ze sobą usługę cyfrową (w sensie drogi nabycia) z usługą fizyczną. Dziś to bilet na autobus, ale w przyszłości na trasę od drzwi do drzwi, łączący różne środki transportu: od roweru i hulajnogi, poprzez pociąg, autobus, samolot, w różnej proporcji po to, żeby zawalczyć o niskoemisyjność. Po zamówieniu usługi przez komputer czy smartfon następuje fizyczne jej dostarczenie, co FlixBus również robi i to w wysokiej jakości, ponieważ chyba jako jedyni na rynku szkolimy kierowców z obsługi klienta oraz bezpiecznej jazdy.

Co do części cyfrowej, jedna rzecz to integracja różnych form mobilności, a druga - w której jest nadal dużo do zrobienia - to zrozumienie zachowania klienta, przewidzenia, jaką ofertę należy dla niego zbudować, by chciał częściej korzystać z transportu publicznego.

Co jeśli nie napęd autobusów na paliwa kopalne?

W przyszłym roku FlixBus chce uruchomić testowo pierwszy regularny kurs obsługiwany przez autobus elektryczny

- To dość skomplikowane przedsięwzięcie, stąd m.in. współpraca z Polskim Stowarzyszeniem Paliw Alternatywnych. PSPA jest częścią ekosystemu elektromobilności, dzięki czemu może nam pomóc tam, gdzie nam jest trudniej, np. w sprawach infrastrukturalnych.

Dalekobieżny to znaczy liczący ile kilometrów?

- W Polsce kurs dalekobieżny to taki, który ma więcej niż 50 km, według definicji ustawowej. Nasze linie są liczone zazwyczaj w setkach kilometrów. Kluczowa jest sprawa zasięgu pojazdu, z którego skorzystamy i lokalizacji punktów ładowania.

W przewozach dalekobieżnych nowe technologie dopiero raczkują, ale w komunikacji miejskiej dobrych przykładów jest coraz więcej. Domyślam się, że wynika to właśnie z zasięgu wozów dostarczanych obecnie przez producentów.

- Tak. Autobusy kursujące po mieście stosunkowo łatwo ładować, ponieważ mają one dwa tryby ładowania: nocny, kiedy wóz zjeżdża do zajezdni po kursie do bazy, i drugi: doładowywania przez pantografy na dworcach lub pętlach. To wystarcza, żeby na akumulatorach wykonywać kursy po mieście.

W tej chwili najlepsze autobusy elektryczne mają zasięg 350-400 km, a nasze najdłuższe linie po 1800 km. Ale pytanie brzmi, jak na dłuższej trasie zaplanować ładowanie akumulatorów, skoro może to trwać kilka godzin?

Dlatego tak naprawdę nie wiadomo, co w dalekobieżnym transporcie publicznym będzie paliwem przyszłości. Wodór też ma pewne ograniczenia techniczne związane z tankowaniem i infrastrukturą. Dlatego potrzebujemy zarówno udziału państwa, jak i więcej testowania. Wiemy, że testy przynoszą wiele porażek, ale też zapewniają odpowiedzi na pytania co nie działa, a także, co trzeba zmienić na danej linii czy rodzaju linii. Może się okazać, że dla krótszych linii rozwiązaniem będzie autobus elektryczny, a na dłuższych sprawdzi się wodór lub jeszcze coś innego - ostatecznej odpowiedzi jeszcze nie ma.

Pana wizja firmy za 5-10 lat?

- Wyobrażam ją sobie jako koło zamachowe zmiany w stronę transportu niskoemisyjnego. FlixBus jest firmą, która co kilka lat wymienia całą flotę autobusową, bo ma takie podejście do używania pojazdów. Chcemy, żeby były nowoczesne, żeby podążały za trendem. Dzięki temu wymiana floty na niskoemisyjną może się odbyć w normalnym procesie.

A jeśli chodzi o otoczenie, to spodziewam się na pewno większej współpracy różnych środków lokomocji. Niezbędny jest też udział regulacyjny państw, zarówno w UE jak i reszty świata, w ustalaniu standardów i budowaniu programów, które wesprą transport publiczny.

Większe zainteresowanie transportem publicznym można wywołać podnosząc jego atrakcyjność albo cenę korzystania z samochodów…

- Dzisiejsza budowa miast, szczególnie w Polsce, jest dowodem na mylne rozumienie przepustowości. Jeżeli spojrzy się na przepustowość pod kątem liczby osób, które w jednostce czasu mogą przebyć dany odcinek: pieszo, na rowerze, autobusem czy samochodem, zobaczymy, że struktura transportowa ulic jest inna i zaczniemy je zwężać. To trend widoczny na całym świecie, który jest nieodwołalny. W konsekwencji okazuje się, że transport autobusowy, czy w ogóle zbiorowy zyskuje na atrakcyjności.

Co do kosztów korzystania z aut osobowych – one wzrosną na pewno. Widzimy, że samochody elektryczne są droższe od spalinowych, a ich ceny wcale nie spadają. Sam zakaz rejestracji nowych aut osobowych na paliwa kopalne od roku 2035, nad czym pracuje Komisja Europejska, spowoduje, że każdy kolejny samochód, który będziemy chcieli kupić, okaże się droższy. W Polsce mamy za dużo samochodów. Mało która stolica w Europie przekracza wskaźnik 500 aut na 1000 mieszkańców. W Warszawie mamy 1000 aut na 1000 mieszkańców, co wskazuje na to, że przede wszystkim trzeba tu poprawić swoje nawyki. To jest duża praca domowa dla każdego z nas.

