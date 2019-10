Odnoga Via Carpatii dotrze do rumuńskiego portu nad Morzem Czarnym

Autor: PAP/rs

04-10-2019 07:28

W sposób naturalny odnoga trasy Via Carpatia dotrze do rumuńskiego portu w Konstancy nad Morzem Czarnym - powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Dodał, że będzie to dogodne połączenie łączące Morze Czarne z Bałtykiem.

Adamczyk zaznaczył, że "w sposób naturalny" odnoga Via Carpatia w Rumunii dotrze do portu w Konstancy. "Dalej tą drogą do Polski, do Lublina i później drogą ekspresową S17, drogą ekspresową S7, do portów Trójmiasta. To będzie bardzo dogodny szlak drogowy łączący Morze Czarne z Bałtykiem" - dodał.

Adamczyk podkreślił, że dla Rumunii, ale także dla Polski Via Carpatia jest bardzo ważna. "Dla nas ten południkowy układ szlaków transportowych również jest priorytetem. On jest w realizacji - jestem przekonany, że najbliższe lata to będzie finalizacja tego przedsięwzięcia" - ocenił.



"To będzie realizacja budowy Via Carpatia na Słowacji, już dzisiaj ona kończy się na Węgrzech. Rumuni bardzo mocno wzięli się do pracy jeżeli chodzi o tę trasę" - dodał.



Minister ocenił, że "to jest nadzieja Rumunów na to, że będziemy mogli połączyć szlakiem drogowym i również kolejowym - port w rumuńskiej Konstancy i porty Trójmiasta".



"Mamy nadzieję na wpisanie tej trasy do sieci bazowej TEN-T (program, którego celem jest stworzenie spójnej sieci transportowej w UE - red.), wniosek o to już został złożony, a jeżeli tak się stanie, to mamy również nadzieję, bo są już praktycznie zapewnienia o współfinansowaniu tej inwestycji ze środków europejskich" - zaznaczył minister infrastruktury.