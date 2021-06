Odporne na zhakowanie i filtry antyspamowe. Rynek listów szuka nowej szansy

Szansą dla błyskawicznie kurczącego się w Polsce rynku listów stają się papierowe przesyłki marketingowe, bo są odporne na... filtry antyspamowe. WNP.PL rozmawia o tym z Januszem Konopką, prezesem Speedmaila, największego alternatywnego operatora pocztowego w Polsce. W wywiadzie także o dyskryminujących zapisach w przetargach i prognozach cen.

- Ponad 15 proc. wolumenu w ujęciu bezwzględnym to 190 mln listów mniej. Przyczyn było kilka.Po pierwsze: urzędy pracowały w ograniczonym zakresie, a "tworzą" one sporo korespondencji. Po drugie: zamrożona gospodarka, zamknięte sklepy, galerie handlowe to mniej korespondencji marketingowej. Banki, instytucje finansowe, które zapraszają listownie klientów do swoich placówek, przestały to robić.To musiało dać efekt w postaci spadku wolumenu.- Myślę, że nie wróci już do poprzednich poziomów. Na rynek listów składa się m.in. korespondencja transakcyjna (pisma z banków, rachunki itp.). Digitalizacja wypiera tu listy tradycyjne, wyciągi bankowe czy faktury otrzymują postać cyfrową. Liczba przesyłek transakcyjnych spada z roku na rok. A korespondencja marketingowa? Tak, liczę, że się odbije.- Rzeczywiście, przez pewien czas, w początkowym okresie pandemii, tak było. My także wdrożyliśmy procedury bezpieczeństwa. Nasi listonosze zostali wyposażeni w rękawice ochronne, maseczki, płyny do dezynfekcji.Mieliśmy jednak dużo problemów z doręczaniem przesyłek. Wiele instytucji po prostu zamknięto... W niektórych kancelariach oddawczych przesyłki musiały "leżakować" 24 godziny w kwarantannie.Część instytucji, które obsługujemy, wyposażyła się w ozonatory. Korespondencję ozonowano nocą, a do poszczególnych komórek trafiała dopiero rano... Takich sytuacji mieliśmy bardzo dużo.- Zamknięcie instytucji, z którymi współpracujemy, wpływało na procesy logistyczne, przesyłki wracały. Listy skierowane do osób na kwarantannie w wielu przypadkach miały wydłużony proces awizacji.To wszystko zaburzało naszą pracę, nie da się ukryć. Dodatkowo swoje robiła kwarantanna pracowników. Wyszliśmy jednak z tego obronną ręką.- Jeżeli mówimy o doręczeniach do konsumentów, to jak najbardziej. Ale jeżeli weźmiemy pod uwagę pisma urzędowe, krążące między firmami, to ich doręczalność była na niższym poziomie.Wiele przedsiębiorstw zamknęło biura, pracownicy przeszli na home office - a korespondencję urzędową trzeba doręczyć pod wskazany adres, nie ma możliwości przeadresowania.- Takie rozwiązania działają funkcjonują już dosyć długo. Na przykład wirtualna drukarka. Działa to tak, że firma, która chce wysłać korespondencję, nie drukuje jej u siebie i nie kopertuje. Informacja listowa dostarczona elektronicznie jest drukowana w specjalnej drukarni i kierowana do operatora pocztowego.To wygodne dla firm, które mają rozproszoną strukturę. Każde biuro może wysłać taką korespondencję. Usługa ta staje cię coraz bardziej popularna. Speedmail współpracuje z większością „wirtualnych drukarek" na rynku.Jeśli chodzi o korespondencję transakcyjną, to hybrydowe rozwiązania raczej się nie przyjmą. Spodziewam się, że w coraz większym stopniu wszystko będzie zmierzać w stronę digitalizacji, wysyłania pocztą elektroniczną, przez profil zaufany czy inną podobną drogą.Jeżeli chodzi o korespondencję tradycyjną, to będzie rozwijała się w obszarze przesyłek marketingowych.- Tak. Z kolei papierowa przesyłka marketingowa jest odporna na filtry antyspamowe. W urządzeniach elektronicznych działają one coraz lepiej, maile marketingowe są umieszczane w specjalnych katalogach, do których prawie w ogóle się nie zagląda.W zalewie korespondencji cyfrowej klasyczna przesyłka marketingowa staje się coraz bardziej skutecznym narzędziem. Dzięki niej firmy chcą dotrzeć do klienta premium.- Poczta Polska jest operatorem wyznaczonym, ma swoje przywileje i potencjał wypracowany przez lata. Speedmail jest za to największym operatorem alternatywnym.Obsługujemy banki, instytucje finansowe, firmy telekomunikacyjne, urzędy miast, wiele podmiotów z administracji samorządowej, publicznej. Tu konkurujemy z PP.Jeśli chodzi o skalę działalności, to jest nieporównywalnie mniejsza niż działalność operatora wyznaczonego. Mamy kilka procent udziału w rynku, ale systematycznie się rozwijamy, a w pewnych segmentach rynku pocztowego, jak np. obsługa branży telekomunikacyjnej, nasz udział jest znacznie większy.- Mamy teraz ponad sto punktów dystrybucyjnych na obszarze całego kraju. Są najczęściej zlokalizowane w dużych miejscowościach, powyżej 20 tys. mieszkańców.Oferujemy również obsługę wysyłek zagranicznych, współpracując z kilkoma operatorami poza Polską. Realizujemy doręczenia w standardzie D+4, czyli przesyłka dociera najpóźniej do adresata na czwarty dzień roboczy po nadaniu. Pracuje dla nas ponad 800 listonoszy. W Piotrkowie Trybunalskim mamy centralną sortownię.- Rozwijamy się. Mamy dodatnią dynamikę sprzedaży.W 2019 odnotowaliśmy przyrost rok do roku o ponad 24 proc. W 2020 r. wzrost był mniejszy (7 proc.), ale pamiętajmy o pandemii. Cieszy nas, że mimo jej wpływu na rynek, odnotowaliśmy go.- Jako operator pocztowy bardzo często przystępujemy do postępowań przetargowych organizowanych przez jednostki samorządowe, urzędy miast czy instytucje państwowe i nierzadko nam się udaje je wygrać, ale w pewnych obszarach stoimy na straconej pozycji.Oto artykuł 17 Prawa pocztowego mówi, że nadanie przesyłki pocztowej w placówce operatora wyznaczonego jest tożsame z jej doręczeniem. To tzw. moc stempla pocztowego. W przypadku operatorów alternatywnych doręczenie to fizyczny akt - następuje, kiedy list trafia w ręce adresata.Różnica jest istotna. W wielu postępowaniach przetargowych pozostaje taki wymóg formalny i wtedy, z automatu, nie możemy do przystąpić do rywalizacji. Jest tylko jeden wykonawca, który może w takim postępowaniu brać udział...Inny zapis, który się często pojawia, dotyczy konieczności posiadania placówki w każdej gminie. Jest tylko jeden operator, który taki wymóg spełnia...Oczywiście współpracujemy z Pocztą Polską, nadajemy do niej, ale problem polega też na tym, że PP do dzisiaj, mimo zapisów w Prawie pocztowym, nie zawarła z nami umowy międzyoperatorskiej i odmówiła jej zawarcia.Ostatnio Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta wydał decyzję wzywającą PP do zaniechania nadużywania pozycji dominującej na hurtowym rynku pocztowym. Jesteśmy na etapie rozmów z PP w sprawie renegocjacji warunków współpracy, której wytyczne określił w pewnym zakresie UOKiK.- Procentowo trudno to ująć, ale tak, jest ich dużo. Oczywiście są zamawiający, którzy rozumieją sytuację na rynku, chcą dopuścić operatorów alternatywnych do postępowania i zaoszczędzić pieniądze. Wtedy do dokumentów przetargowych nie wprowadzają zapisów, które ich dyskryminują albo eliminują.Przykładowo: wielu zamawiających po prostu dzieli postępowania na dwie części - jedna dotyczy korespondencji wymagającej stempla pocztowego, a druga - przesyłek, które mogą być obsłużone przez operatora niepowszechnego.- Myślę, że w 80 proc. postępowań przetargowych 100 proc. kryterium to jest właśnie cena. Zdarzają się zamówienia, gdzie dla klienta ważny jest termin doręczenia czy monitorowanie przesyłek, ale stanowią one niewielki odsetek.Odnosząc się do głównego konkurenta: nasza elastyczność cenowa jest dużo większa, nie mamy balastu związanego z gigantycznymi kosztami ogólnozakładowymi. To przekłada się na stawki, które możemy oferować.- Jeżeli popatrzymy na potencjał aktualnego operatora wyznaczonego, skalę działalności, nie widzę możliwości dużych zmian. Operator wyznaczony jest powołany po to, by doręczać przesyłki na terenie całego kraju, do tego potrzebna jest infrastruktura. Nie mamy aspiracji, żeby ją dublować.W roku 2020 UKE odnotował 290 podmiotów zarejestrowanych, ale tak naprawę działalność pocztową potwierdziło 138, składając sprawozdanie roczne.Proszę zauważyć, że zestawienie jest podzielane na różne kategorie. Są firmy, które świadczą usługi krajowe, zagraniczne czy też inne usługi pocztowe. Niektóre firmy zajmują się tylko agregacją przesyłek, nadawaniem, konfekcją czy przyjęciem i doręczeniem do poczty, ale też są uznawane za operatorów.W rejestrze widnieje dużo firm, zajmujących się wyłącznie przewozami przesyłek do Wielkiej Brytanii czy innych krajów na terenie Europy. To jednak usługi niszowe. Jeżeli popatrzymy na większych graczy, to będzie ich zaledwie kilkunastu, łącznie z firmami kurierskimi.Jeszcze kilka lat temu można się było pokusić o myśl, że jeden z globalnych operatorów pocztowych - Deutsche Post czy inny - wejdzie na polski rynek; teraz się tego nie spodziewam, biorąc pod uwagę, że spadki wolumenu przesyłek listowych są znaczące.- Zdając sobie sprawę, że rynek listów stopniowo się kurczy, rozwijamy segment paczkowy, usługę przygotowaną dla e-commerce, która roboczo się nazywa listopaczka (przesyłka do 1 kg, mieszcząca się w kopercie - przyp. red.). Pozyskujemy coraz więcej klientów w tym obszarze.Rozwijamy też inne usługi związane z logistyką, np. fulfillment, kompletowanie przesyłek i usługi związane z konfekcją i magazynowaniem. Cały czas modernizujemy usługi listowe. Wdrażamy nowe rozwiązanie, jeśli chodzi o monitorowanie przesyłek online.Jesteśmy na etapie rozwoju elektronicznego potwierdzenia odbioru. Ta usługa jest skierowana do firm i instytucji, które nadają korespondencję ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Trafia ono do nich w postaci elektronicznej. Zwiększamy nasz zasięg, z miesiąca na miesiąc otwieramy nowe placówki w kolejnych miejscowościach, których jeszcze nie obsługiwaliśmy.- Jeśli chodzi o Speedmail, to od wielu lat mamy dodatnią dynamikę przychodową. W pierwszych pięciu miesiącach tego roku była kilkunastoprocentowa. Spodziewam się dalszego jej wzrostu.Jeśli chodzi o rynek, segment listów transakcyjnych będzie się kurczył, liczę - jak już wspomniałem - na korespondencję marketingową. Rósł będzie też segment paczek. Raport UKE, od którego rozpoczęliśmy rozmowę, nie przedstawił prognozy dla rynku listów, ale dla rynku paczek już tak. W 2020 r. dostarczono ich w Polsce 637 mln sztuk, w roku 2022 będzie to 750 mln. Takiego boomu, jak w roku 2020, już się nie odnotuje, ale dynamika wzrostu nadal będzie bardzo wysoka.Jeśli chodzi o poziom cen... Rok 2020 był wyjątkowy ze względu na zmianę struktury wolumenowej i formy doręczania. W kolejnych latach zarówno w branży listowej, jak i kurierskiej ceny będą systematycznie rosły. Wynika to głównie z kosztów pracy, wzrostu minimalnego wynagrodzenia, a także braku personelu.