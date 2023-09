Odpowiedzialność za kontrakt budowlany jest także po stronie wykonawcy

Budowlańcy chcą wyższej waloryzacji podpisanych wcześniej kontraktów. Prezes PKP PLK wylicza, że tylko do końca 2023 roku kolejowa spółka wypłaci kolejne 500-600 mln zł w ramach waloryzacji właśnie.

Polska budowlanka narzeka na swoją rentowność w sytuacji rosnących cen i spowolnienia gospodarczego.

Firmy, które realizują kontrakty infrastrukturalne, chcą wyższej waloryzacji.

Prezes PKP PLK wylicza, że ta spółka, która realizuje inwestycje na kolei, w ramach waloryzacji kontraktów przez dwa lata wypłaciła 1,7 mld zł. - Odpowiedzialność jest też po stronie wykonawcy – mówi WNP.PL Ireneusz Merchel.

- Firmy budowlane, zwłaszcza te, które realizują kontrakty infrastrukturalne podpisane przed rosyjską agresją na Ukrainę, oczekują wyższego wskaźnika waloryzacji - powiedział WNP.PL członek zarządu Strabagu Wojciech Trojanowski.

Aktualnie wykonane płatności są przeliczane według wskaźnika plus 10 procent. Branża uważa, że wskaźnik powinien być na poziomie 20 procent.

Waloryzowane powinny być wszystkie kontrakty, samorządowe również

Z kolei prezes Unibepu Dariusz Blocher zauważył, że waloryzacji powinny podlegać także kontrakty z samorządami.

- Na rynku jest coraz trudniej uzyskiwać dobrą marżę. Patrząc na dane GUS dotyczące firm zatrudniających do 250 pracowników i powyżej 250 osób, to był wzrost wartości rentowności kontraktów budowlanych w latach 2021 i 2022. Teraz to wszystko zaczyna się obniżać i to pomimo wprowadzenia mechanizmów waloryzacyjnych kontraktu. One nie zawsze rekompensują wszystko i nie zawsze są stosowane. Na przykład tego nie ma przy inwestycjach zlecanych przez samorządy, a my także takie kontrakty realizujemy. Dlatego apelujemy o to, aby było obligo waloryzacji podpisanych wcześniej umów - mówił WNP.PL Dariusz Blocher.

Prezes PKP PLK: Odpowiedzialność jest też po stronie wykonawcy

Tego typu apele kierowane są m.in. pod adresem PKP Polskie Linie Kolejowe. Pytany o te roszczenia prezes spółki zarządzającej infrastrukturą kolejową Ireneusz Merchel odpowiada, że jego firma w okresie ostatnich dwóch lat w ramach waloryzacji kontraktów wypłaciła 1,7 mld zł. Do końca 2023 roku zamierza jeszcze wypłacić kolejne 500-600 mln zł.

– Mamy ustalony próg 10 proc., a jeszcze pół roku temu było to pięć procent – powiedział WNP.PL Merchel. Jak zauważył, trzeba jednak pamiętać, że PKP to spółka Skarbu Państwa, dysponuje środkami publicznymi i nie może zaakceptować każdego wniosku.

Prezes PKP PLK podkreślił, że jeżeli wykonawca uzasadni, że te ceny wzrosły po wybuchu wojny 24 lutego 2022 r. w sposób niemożliwy do przewidzenia, a umowa była podpisana wcześniej, to jest to inna sytuacja, niż jeśli ktoś podpisał umowę dwa czy trzy miesiące temu. – Odpowiedzialność jest też po stronie wykonawcy – powiedział.

