Odrzańska szansa Świnoujścia. Kogo skusi, dowiemy się już wkrótce

Jeszcze tylko przez dwa dni, do czwartku, 15 kwietnia, mogą się zgłaszać zainteresowani budową i prowadzeniem głębokowodnego terminalu kontenerowego w porcie Świnoujście. Wiele wskazuje na to, że kontenery z nowego portu, ktokolwiek go wybuduje, w głąb lądu będą przewożone nie tylko samochodami i koleją, ale także barkami.

Odra spławna już za dwa lata

Na Zachód

Sęk w tym, że żeglowność dróg śródlądowych w Polsce pozostawia wiele do życzenia (oby nie zmylił nas stan rzek po śnieżnej zimie), a żegluga śródlądowa po wycofaniu się OT Logistics z tej formy działalności praktycznie ustała. Na początku kwietnia testowo wysłano Wisłą z Gdańska do Chełmna barkę załadowaną kontenerami, ale, jak wiadomo, jedna jaskółka wiosny nie czyni.Szlaki wodne w Polsce wymagają inwestycji, regulacji, modernizacji i budowy nowych obiektów hydrotechnicznych. Kierunki zostały określone w rządowych dokumentach.- Na Odrzańskiej Drodze Wodnej realizujemy w tej chwili wiele przedsięwzięć - informuje Krzysztof Woś, zastępca prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie ds. ochrony przed powodzią i suszą. - Prace prowadzone są m.in. na Kanale Gliwickim. Śluzy Kłodnica, Rudzieniec, Dzierżno i Łabędy są już po modernizacji. Finalizujemy modernizację śluz Nowa Wieś i Sławięcice. W połowie roku powinny być zakończoneNa Odrze skanalizowanej, od Koźla do Brzegu Dolnego modernizowanych jest 8 jazów a na 7 stopniach wodnych przebudowywane są śluzy.- Dostosowujemy je do parametrów klasy międzynarodowej - podkreśla Krzysztof Woś. - Dwa nowe stopnie wodne, w Lubiążu i Ścinawie są w fazie projektowania. Dokumentacja powinna być gotowe do 2023 roku.Z kolei na odcinku Odry swobodnie płynącej, od Ścinawy w kierunku ujścia Nysy Łużyckiej, wyremontowanych bądź odbudowanych będzie 341 ostróg.- Wspólnie ze stroną niemiecką zlokalizowaliśmy pięć miejsc ograniczających żeglugę na granicznym odcinku rzeki - kontynuuje Krzysztof Woś. - Usuniemy te przeszkody, zlikwidujemy miejsca zatorów, poprawimy głębokości oraz nawigację.Przywrócenie żeglugi na Odrze wymaga również przebudowy i podniesienia mostów.Przebudowany zostanie most w Szczecinie Podjuchach, na Regalicy. Zadanie prowadzone jest wspólnie z PKP PLK. Most uzyska prześwit 6,2 m. Modernizacją mostu kolejowego w Kostrzynie zajmie się strona niemiecka. Natomiast Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oraz Wody Polskie odpowiadają za przebudowę mostów drogowych w Kostrzynie na Odrze i na Warcie. Most w Krośnie Odrzańskim także zostanie podniesiony, by prześwit spełniał parametry klasy międzynarodowej.- W ramach inwestycji krótkoterminowych zaczęliśmy przede wszystkim od likwidacji tzw. wąskich gardeł - podkreśla wiceprezes Wód Polskich. - Chcemy zakończyć te prace w 2023 roku i przywrócić możliwość uprawiania żeglugi długotrasowej z Górnego Śląska do ujścia Odry.Odra otwiera nowy port w Świnoujściu nie tyko na Polskę, ale także na Niemcy. Droga wodna Hawela/Odra, biorąc pod uwagę obecny stan żeglowności, w tym bliskie zakończenie budowy nowej podnośni Niederfinow, oferuje doskonały dostęp do obszarów przemysłowych Berlina/Brandenburgii, a nawet dalej na zachód, np. do Magdeburga, Brunszwiku, Wolfsburga czy Hanoweru.