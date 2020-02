Odwołane loty. "Żaden samolot LOT-u nie może wystartować w momencie"

Ze względu na utrzymujące się niekorzystne warunki pogodowe w Europie odwołano pięć lotów z Lotniska Chopina. Chodzi o trzy rejsy PLL LOT z Warszawy do Monachium, Amsterdamu i Norymbergi oraz dwa Lufthansy: do Monachium i Frankfurtu. Także z powodu złych warunków pogodowych na lotnisku w podrzeszowskiej Jasionce odwołano poniedziałkowy rejs Lufthansy do Monachium.

W poniedziałek LOT odwołał z Lotniska Chopina rejsy do Monachium o 7.20, Amsterdamu o 7.20 i Norymbergi o 9.10.

"W związku z tym, że w niedzielę odwołaliśmy rejsy z Warszawy do Dusseldorfu, Amsterdamu, Monachium, Brukseli i Paryża, samoloty z tych miast nie przylecą w poniedziałek do Warszawy" - powiedział w poniedziałek p.o. rzecznika spółki Michał Czernicki. Dodał, że w niedzielę LOT odwołał loty z Wilna oraz z Budapesztu do London-City.

"Bezpieczeństwo jest naszym najwyższym priorytetem. Żaden samolot LOT-u nie może wystartować w momencie, w którym zarówno służby operacyjne, jak i nasze załogi nie będą miały pewności bezpiecznego wykonania tej operacji lotniczej, także mamy na myśli bezpieczne lądowanie" - powiedział.

Andrzej Klewiado z zespołu prasowego Lotniska Chopina powiedział w poniedziałek, że zgodnie z niedzielnymi zapowiedziami, z Warszawy nie odbyły się dwa rejsy Lufthansy do Monachium z godz. 6 oraz do Frankfurtu o godz. 9.10.

"O ewentualnym odwołaniu rejsu nie decyduje lotnisko, ale przewoźnik i dlatego bardzo prosimy, aby w sprawie informacji o konkretnych połączeniach podróżni kontaktowali się z linią lotniczą, w której zakupili bilet" - powiedział Klewiado.



Jak poinformował także w poniedziałek rzecznik prasowy lotniska w podrzeszowskiej Jesionce Marcin Kołacz, odwołano poniedziałkowy rejs Lufthansy do Monachium o numerze LH1607 oraz przylot samolotu LH1619 z tego miasta. Pozostałe loty m.in. z i do Warszawy odbyły się zgodnie z planem. "Na razie nikt z przewoźników nie zgłaszał nam tego, że jakieś loty będą odwołane" - dodał.



Kołacz zastrzegł jednak, że sytuacja może się zmienić.



Z powodu trudnej sytuacji pogodowej w Europie odwołane zostały z i do Krakowa pojedyncze loty Lufthansy i Eurowings. Na krakowskim lotnisku warunki pogodowe są w poniedziałek dobre.



Rzeczniczka prasowa Kraków Airport Natalia Vince powiedziała, że z powodu trudnej sytuacji pogodowej w innych regionach Europy z Krakowa nie wystartował rano o godz. 6. samolot linii Lufthansa do Monachium, odwołany został także przylot z tego miasta do Krakowa, planowany na godz. 12:45.



W poniedziałek lot odwołał też Eurowings - z Krakowa do Stuttgartu (13:45) i w przeciwnym kierunku (przylot do Krakowa planowany na 12:45).



Z tablicy odlotów i przylotów zamieszczonej na stronie internetowej krakowskiego lotniska wynika też, że półgodzinne opóźnienie będzie miał rejs izraelskich linii El Al Israel Airlines z Krakowa do Tel Avivu z 10:20.



W niedzielę po południu na lotnisku w Krakowie-Balicach odwołane zostały trzy rejsy: linii Ryanair z i do Londynu-Luton oraz Lufthansy do Frankfurtu.



Sztorm Ciara, nazywany w Niemczech orkanem Sabine, uderzył w Wielką Brytanię i północną Europę; w Niemczech w niedzielę odwołanych zostało ok. 150 spośród 1,2 tys. zaplanowanych lotów do i z Frankfurtu, w poniedziałek zawieszono kolejnych 130 połączeń.



Lufthansa poinformowała, że odwołuje loty krótko- i długodystansowe do poniedziałku odpowiednio do godz. 13 i 14. Pasażerowie udający się w podróż powinni śledzić komunikaty na stronie internetowej przewoźników oraz konkretnych portów lotniczych.