Ogniwa paliwowe wkraczają do żeglugi. Jest prototyp nowego statku na wodór

Firma EODev zaprezentowała prototyp statku średniej wielkości Energy Observer 2 z bezemisyjnym napędem wodorowym, wykorzystującym ogniwa paliwowe dostarczone przez Toyotę. Statek powstał na bazie doświadczeń i technologii wypracowanych podczas rejsu dookoła świata eksperymentalnego jachtu Energy Observer.

Znaczenie Energy Observera dla branży morskiej

Dopracowywanie technologii

Czytaj także: Huyndai będzie największym producentem ogniw paliwowych na świecie - Transformacja w kierunku dekarbonizacji transportu morskiego jest realizowana od kilku lat. Prowadzone są prace nad statkami napędzanymi LNG i wieloma innymi innowacjami, w tym powrotem do napędu wiatrowego. Na innowacyjnych rozwiązaniach Energy Observera 2 skorzysta wiele branż powiązanych z transportem morskim, w tym armatorzy, stocznie, producenci różnego rodzaju sprzętu, dostawcy energii, porty, firmy usługowe, a także uczelnie i ośrodki badawcze - powiedział Frédéric Moncany de St-Aignan, prezes Cluster Maritime Français.Transport morski odpowiada za 3 proc. rocznych emisji CO2 na świecie. Ambicją zespołu Energy Observera, Toyoty oraz pozostałych partnerów projektu było opracowanie i przetestowanie rozwiązań, które pozwolą transportować towary drogą morską bez żadnych emisji.Technologia wodorowa to najważniejszy element projektu Energy Observer i główny powód zaangażowania Toyota Motor Europe. Toyota zaprojektowała dostosowaną do użytku na morzu wersję systemu ogniw paliwowych i zainstalowała ją w eksperymentalnym katamaranie. Koncern jest od początku partnerem tego projektu. System ogniw paliwowych japońskiej firmy został zaprojektowany jako konstrukcja modułowa, którą łatwo zaadaptować do różnych zastosowań. Obecnie są one wykorzystywane w seryjnych autach osobowych, ciężarówkach, autobusach, jachtach morskich, pociągach i instalacjach stacjonarnych.Energy Observer to nazwa pierwszego bezemisyjnego, samowystarczalnego energetycznie jachtu napędzanego wodorem, który pełni rolę laboratorium transformacji ekologicznej. Rozwój niezawodnych, zrównoważonych, bezemisyjnych i przystępnych pod względem ekonomicznym rozwiązań energetycznych stanowi główny cel wyprawy i fundament działalności spółki EODev. Podróż Energy Observera dookoła świata trwa już 7 lat.Po takim czasie zastosowane na nim technologie są już dojrzałe i sprawdzone. Dotyczy to zarówno przystosowanych do morskiego środowiska ogniw paliwowych Toyoty, jak i masowej produkcji ogniw paliwowych czy systemu magazynowania ciekłego wodoru. Zespół Energy Observera deklaruje, że wraz z partnerami rozwiązuje obecnie ostatnie kwestie technologiczne.