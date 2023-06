1 lipca wchodzi w życie zakaz wyprzedzania ciężarówek i nowe prawo o ruchu drogowym. Ciężarówki nie będą mogły wyprzedzać innych samochodów na autostradach i drogach ekspresowych. Zakaz nie będzie oczywiście całkiem bezwzględny.

Nowelizacja Prawa o ruchu drogowym - zakaz wyprzedzania dla ciężarówek

Jak czytamy na stronie Kancelarii Prezydenta RP, zgodnie z nowelizacją Prawa o ruchu drogowym od 1 lipca kierujący pojazdem kategorii N2 (powyżej 3,5 tony dmc) lub N3 (powyżej 12 ton dmc) lub zespołem pojazdów o długości ponad 7 m na autostradzie lub drodze ekspresowej o trzech lub więcej wyznaczonych pasach ruchu na jezdni w jednym kierunku, będzie obowiązany korzystać wyłącznie z dwóch pasów ruchu przeznaczonych dla danego kierunku, znajdujących się najbliżej prawej krawędzi jezdni.

Ponadto kierującemu pojazdem kategorii N2 lub N3 zabrania się wyprzedzania pojazdu samochodowego na autostradzie i drodze ekspresowej o wyłącznie dwóch pasach ruchu przeznaczonych dla danego kierunku ruchu, chyba że pojazd ten porusza się z prędkością znacznie mniejszą od dopuszczalnej dla pojazdów kategorii N2 lub N3 obowiązującej na danej drodze.

Zakazu tego nie będzie się stosować do wyprzedzania pojazdów wykonujących na drodze prace porządkowe, remontowe lub modernizacyjne wysyłających żółte sygnały błyskowe.

Kiedy ciężarówka będzie mogła wyprzedzić inny pojazd na drodze?

W ustawie nie wyjaśniono, co to znaczy "z prędkością znacznie mniejszą od dopuszczalnej", czyli kiedy, mimo wszystko, ciężarówka będzie mogła wyprzedzić inny samochód na drodze.

Światło na tę sprawę rzuciła Renata Rychter, dyrektor Departamentu Transportu Drogowego w Ministerstwie Infrastruktury, podczas majowego posiedzenia sejmowej Komisji Infrastruktury, na którym omawiano projekt nowelizacji ustawy, informując, że będzie to 10 km/godz. i więcej.

W Ministerstwie Infrastruktury przeprowadzono symulacje biorące pod uwagę różne sytuacje. Najpierw sprawdzono wariant, gdy manewr wyprzedzania trwa tak długo, że blokuje ruch na drodze. Przy różnicy prędkości 2 km/godz. trwa on 1 minutę i 42 sekundy, a dystans do tego potrzebny to 2,28 km. Takie wyprzedzanie odbywa się zwykle w okolicach maksymalnej dla ciężarówek prędkości 80 km/godz. wymuszanej przez przepisy ruchu drogowego, ale także ograniczniki prędkości montowane w samochodach. Przy różnicy prędkości 5 km/godz. czas wyprzedzania maleje do 41 sekund a dystans do 915 m. Natomiast w przypadku 10 km/godz. wyprzedzanie zajmuje tylko 20 sekund, przy 20 km/godz. to już tylko 10 sekund. Wszystkie przykłady odnoszą się do zestawów ciągnik plus naczepa.

- Nie chcieliśmy wprowadzać do ustawy liczb opisujących różnicę prędkości, dlatego że w różnych okolicznościach, ze względu na różnice w ukształtowaniu terenu, przewożony ładunek, może się to zmieniać - powiedziała Renata Rychter, dodając, że w jej opinii organy kontroli ruchu drogowego nie będą mieć problemu z interpretacją przepisu. Podobne rozwiązanie funkcjonuje już na gruncie prawa, np. w przypadku przepisów o jeździe na suwak.

Przedstawicielka Ministerstwa Infrastruktury przypomniała, że pojęcia niedookreślone to nie novum w polskim prawie, także w prawie o ruchu drogowym. Często ustawodawca się nimi posługuje w celu umożliwienia większej elastyczności w stosowaniu przepisów i lepszego odniesienia do okoliczności. Sprawa jest ważna, bo za złamanie zakazu wyprzedzania kierowcy grozi mandat wartości 1000 zł i 15 punktów karnych.

W Niemczech liczy się czas wyprzedzania. Kara za więcej niż 45 sekund

Przygotowując przepisy, ministerstwo sprawdziło, jak z problemem radzą sobie Niemcy. Tam zakaz zależny jest od czasu wyprzedzania. Z orzecznictwa wynika, że karane jest wyprzedzanie, którego czas wynosi więcej niż 45 sekund. W Polsce zdecydowano się na wariat odnoszący się do różnicy prędkości pojazdów.

Jakie są ograniczenia prędkości na poszczególnych drogach?

Limity prędkości dla samochodów osobowych, motocykli i pojazdów ciężarowych o masie całkowitej do 3,5 t to odpowiednio:

- do 140 km/h - na autostradzie,

- do 120 km/h - na dwujezdniowej drodze ekspresowej,

- do 100 km/h - na jednojezdniowej drodze ekspresowej.

Dla pozostałych pojazdów powyżej 3,5 t:

- do 80 km/h - na autostradzie i drodze ekspresowej,

- do 100 km/h - na autostradzie i drodze ekspresowej - dla autobusów spełniających dodatkowe warunki techniczne określone w rozporządzeniu o warunkach technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.

