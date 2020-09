Olsztyn: Michelin udostępnił stację ładowania pojazdów elektrycznych

Firma Michelin udostępniła przy fabryce w Olsztynie, przy ul. Leonharda 9, całodobową stację ładowania samochodów elektrycznych. Mogą z niej bezpłatnie korzystać wszyscy zainteresowani.

Punkt ładowania samochodów elektrycznych znajduje się przy ul. Leonharda 9 przed głównym biurowcem fabryki. "Każdy chętny użytkownik auta elektrycznego będzie mógł skorzystać ze stacji bezpłatnie i całodobowo" - poinformowała PAP rzecznik prasowa koncernu Ewa Konopka.

W ubiegłym roku olsztyńska fabryka ogłosiła, że rozpoczyna wymianę swojej floty na samochody elektryczne oraz planuje budowę kilku stacji ładowania aut. Ta udostępniona w Olsztynie jest pierwsza.

"Od roku w naszej firmie działa też inne rozwiązanie mające na celu zmniejszenie emisji spalin, które jest związane z dostawą opon ­produkowanych w zakładzie. To transport intermodalny polegający na połączeniu transportu kolejowego i kołowego, co przyczynia się do znacznego ograniczenia wykorzystania tirów przez firmę" - dodała Konopka i dodała, że w trosce o środowisko fabryka w Olsztynie zmieniła lokalizację głównej bramy wjazdowej do fabryki. Obecnie mieści się ona nie w mieście ale w pobliżu obwodnicy.

"Rozwiązanie to przyczynia się do ograniczenia ruchu na ulicach Olsztyna o około 4,5 tys. pojazdów miesięcznie, ponieważ samochody ciężarowe mogą dojeżdżać do zakładu z pominięciem miejskich dróg. Pozwala to na zmniejszenie w znacznym stopniu poziomu emisji spalin i hałasu. Dodatkowo, z myślą o owadach zapylających, przy nowej bramie powstała łąka kwietna o powierzchni 1,6 tys. m.kw." - dodała Konopka.

Michelin poinformował, że dąży do tego, by produkty firmy również wpisywały się w ideę transportu przyjaznego środowisku. "Obecnie udział materiałów biodegradowalnych w naszych oponach wynosi do 30 procent, a w planach jest zwiększenie tej liczby do 80 procent.

Firma Michelin jest największym pracodawcą w Olsztynie i regionie - zatrudnia 5 tys. osób. W Olsztynie rocznie produkowanych jest 11 milionów opon, co stawia tę firmę w gronie największych fabryk oponiarskich na świecie.