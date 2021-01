Olsztyn wprowadził wirtualny bilet w komunikacji miejskiej

W olsztyńskiej komunikacji miejskiej wprowadzono wirtualny bilet - można go kupić w autobusach i tramwajach płacąc kartą płatniczą. Bilet będzie przypisany do karty płatniczej i w razie kontroli pasażer będzie zbliżał kartę do czytnika kontrolera - poinformował olsztyński urząd miasta.

Podróżujący olsztyńską komunikacją miejską od dawna w autobusach i tramwajach mogą kupować tradycyjny papierowy bilet i kasować go w kasowniku. Od tego roku nowością jest możliwość podróżowania po wykupieniu biletu elektronicznego, wirtualnego.

"To nowoczesny, innowacyjny, a przede wszystkim bezpieczny sposób zakupu biletu w okresie pandemii. Korzysta się wyłącznie z ekranu dotykowego i czytnika bezstykowego, a nośnikiem biletu jest karta płatnicza lub urządzenie z aplikacją płatniczą" - poinformował Michał Koronowski z Zarządu Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie.

Aby kupić wirtualny bilet należy na biletomacie wybrać rodzaj biletu (dostępne są jednoliniowy; 30, 45, 90-minutowy; 24-godzinny; 3-dobowy), a jako formę płatności za bilet wybrać kartę płatniczą, a następnie wybrać opcję "bilet elektroniczny przypisany do karty płatniczej".

"Podczas kontroli biletów wystarczy zbliżyć kartę płatniczą lub urządzenie, którym zapłaciliśmy za bilet do czytnika kontrolera. Prawidłowość zakupu, jak również okres ważności biletu można w każdej chwili sprawdzić w biletomacie mobilnym wybierając na jego głównym ekranie opcję +sprawdź bilety przypisane do karty płatniczej+ - podał Koronowski.

Z biletem elektronicznym można się przesiadać, a sam bilet jest ważny od momentu zakupu.

Od tego roku w olsztyńskich biletomatach nie można już płacić gotówką.