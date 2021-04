Omega Pilzno debiutuje w Zielonym Indeksie

Określają się jako firma „eco friendly transport”. Za hasłem wpisującym się w zielony trend stoją konkretne osiągnięcia. Omega Pilzno, jeden z największych krajowych operatorów współtworzy standard zrównoważonego działania w polskim sektorze logistycznym – raportując swoje emisje gazów cieplarnianych, wymieniając tabor na czystszy i inwestując w efektywność energetyczną.

Emisja GHG

Wskaźniki relatywne

Infografika Omega Pilzno

Sposoby redukcji emisji GHG

Systemy IT – mniej pustych przebiegów

Magazyny z certyfikatami

- Omega Silesia Sp. z o.o. – oferujące usług obsługi nieruchomości.Grupa Omega Pilzno nie liczy jeszcze śladu węglowego wszystkich swoich spółek. Od 2019 r. takie dane gromadzi natomiast dla głównej spółki - Omega Pilzno ITiS Godawski & Godawski. Miała ona w 2020 r. blisko 74-procentowy udział w łącznych przychodach grupy. Ona też, ze względu na charakter działalności (transport drogowy), jest odpowiedzialna za największą emisję gazów cieplarnianych (GHG) do atmosfery.W 2020 r. Omega Pilzno ITiS Godawski & Godawski przyczyniła się do bezpośredniej emisji (zakres 1) 49 651,7 ton CO2, która była o 1,1 proc. mniejsza niż w 2019 r. Wolumen emisji pośrednich zakresu 2 (powstających podczas produkcji zakupionej energii elektrycznej) wyniósł w 2020 r. 1 545,8 ton i był także o 1,1 proc. większy w porównaniach rdr.Relatywnie duże w łącznej emisji GHG spółki były emisje pośrednie zakresu 3 (powstające w łańcuchu wartości). W przypadku spółki największą pozycję tego zakresu stanowiło spalanie mobilne paliw w ujęciu WTT (well-to-tank, oznacza: od odwiertu do kolumny zbiornika paliwowego), czyli ujmowane w łańcuchu od wytwarzania do zatankowania pojazdu. Z tego tytułu spółka przypisała sobie emisję w 2020 r. 11 518,8 ton CO2, która była o 2,7 proc. mniejsza rdr.Łączna emisja GHG spółki, obejmująca zakresy emisji 1, 2 i 3, przekroczyła w 2020 r. 62 716,1 ton i - w porównaniu z 63 565,2 tonami w 2019 r. - była o 1,3 proc. mniejsza.W porównywanym okresie wolumen transportu towarów zmalał o 3,2 proc.W 2020 r. na 1 mln zł przychodów (418 mln zł) Omega Pilzno ITiS Godawski & Godawski przyczyniła się do emisji 150,05 ton CO2, która w odniesieniu do przychodów z 2019 r. (408,2 mln zł) i emisją 155,73 ton była w sumie o 3,68 proc. mniejsza.Na 1 pracownika spółki w 2020 r. (1100) przypadła emisja 57 ton CO2, w zestawieniu z 66,6 tonami w 2019 r., co oznacza spadek o 14,4 proc. (przy wzroście zatrudnienia o 15,3 proc.).Spółka w 2020 r. zmniejszyła też ślad węglowy w przeliczeniu na wskaźnik produktywności, jakim jest CFP/km łącznie (kilometry przejechane przez pojazd z uwzględnieniem całkowitego przebiegu w kilometrach, jazda z ładunkiem i „na pusto”). W 2020 r. tak liczona emisja wyniosła 51,41 ton/1 pracownika - w porównaniu z 56,60 tonami w 2019 r., czyli była o 9,2 pp mniejsza.W 2020 r. o 3,65 pp w porównaniach rdr mniejszy był też inny wskaźnik produktywności - CFP w przeliczeniu na 1 mln zł przychodów - którego wartość wyniosła 150,05 ton CO2.Zarząd Omega Pilzno podkreśla, że największe efekty obniżenia śladu węglowego wynikają z wymiany ciągników siodłowych, co ujmuje strategia środowiskowa na lata 2020-2030.W 2020 r. zakupiono kolejną partię ciągników spełniających najnowszą normę spalania Euro 6 (stanowią one już 11 proc. całej floty spółki). Tylko w 2020 r. w ten sposób ograniczono zużycia paliwa o ok. 1,5 l /100 km przebiegu, a w efekcie pośrednio także emisje CO2.Dużą redukcję emisji GHG grupa uzyskuje dzięki wymianie części ciągników siodłowych na te napędzane LNG (ciekłym gazem ziemnym). Jako pierwsza w Polsce zdecydowała się - na przełomie 2019/20 - na jednorazowy zakup 50 ciągników Iveco S-way. Każdy z nich zmniejsza o 20 proc. emisję CO2, do 60 proc. redukuje emisje tlenków azotu i do 99 proc. ogranicza emisje cząstek stałych, w porównaniu do pojazdów zasilanych ON.Znaczące redukcje CO2 przynosi też wymiana opon na te z niższymi wskaźnikami oporu toczenia. Zestaw zatwierdzonych opon w testach dla 40-tonowego zestawu ciągnika siodłowego z naczepą przejeżdżającego rocznie 78 tys. km wykazał, że roczna emisja CO2 jest o 3,2 tony mniejsza.Istotną rolę w pośrednim ograniczaniu emisji GHG przez grupę poprzez poprawę efektywności działalności logistycznej, odgrywają systemy IT. Zaliczają się do nich:- system telematyczny (monitoring pojazdów za pomocą GPS i zarządzania nimi), służący optymalizacji transportu;- TMS (Team Management System) – system do zarządzania zleceniami, flotą pojazdów i organizacji wewnętrznej giełdy ładunków, co m.in. minimalizuje puste przebiegi;- ISOTIS – program służący do zbierania i analizowania wykorzystania floty w celu optymalizacji kosztów i jakości jej utrzymania (przeglądy, serwisy, części);- testowana aplikacja dla kierowców, połączona z systemem TMS – służy zautomatyzowaniu procesów transportowych i dotrzymania terminowości dostaw towarów;- system WMS (Warehouse Management System) – usprawnia i automatyzuje działalność magazynów.Wśród innych ważnych inicjatyw środowiskowych całej grupy Omega Pilzno można wymienić:- zwiększenie liczby instalacji fotowoltaicznych do zasilania magazynów wysokiego składowania (od 2019 r. zbudowano 3 instalacje; w 2021 r. – planowane jest uruchomienie czwartej) oraz wózków widłowych;- poprawa efektywności energetycznej, poprzez wymianę oświetlenia na energooszczędne typu LED;- montaż destryfikatorów odzyskujących ciepło;- wynajem magazynów logistycznych z certyfikatami ekologicznymi typu BREEAM, LEED (przyjazne dla środowiska materiały do budowy obiektu, oświetlenie LED na fotokomórkę, woda na fotokomórkę, czujniki ruchu, osobne oświetlenie każdej sekcji magazynowej, itp.).Uzupełnieniem strategii środowiskowej firmy są szkolenia i inne działania edukacyjne ukierunkowane na podnoszenia świadomości ekologicznej personelu oraz zewnętrznych partnerów handlowych.