Oni to wiedzą. Krótkie łańcuchy dostaw to remedium na czas zaburzeń

- Wyzwania związane z zachowaniem ciągłości łańcuchów dostaw sprawiły, że wielu przedsiębiorców przestało wierzyć w model dostawy „just in time”. Firmy, aby zabezpieczyć się przed ewentualnymi brakami w dostawach czy też produkcji, będą stawiały na rozbudowę „magazynów buforowych” – spodziewa się Michał Zajezierski, wiceprezes firmy Nowel.

Rok 2020 był zarazem czasem wyjątkowego rozwoju dla Nowelu – stworzyliśmy unikatową w skali branży linię do produkcji pieczywa wypiekanego na kamieniu, a także linię to chleba foremkowego. A dokonaliśmy tego w sytuacji, gdy pandemia istotnie zachwiała rynkiem komponentów, przez co znacznie wydłużył się czas oczekiwania na elementy potrzebne do realizacji inwestycji.- Gwałtownie rosnąca inflacja, zaburzenia łańcuchów dostaw, rosnące koszty produkcji – z tymi problemami mierzą się obecnie przedsiębiorcy. Na pewno dużym wzywaniem dla firm z branży spożywczej są rosnące ceny surowców oraz energii. Prognozy rynkowe wskazują, że dynamiczny wzrost cen nie ulegnie w najbliższym czasie znacznemu wyhamowaniu.Innym wyzwaniem są również rosnące koszty w branży logistycznej, które będą także rzutowały na finalną cenę produktów. Unijny Pakiet Mobilności, wzrost kosztów energii i pracy – to wszystko rzecz jasna wpływa na cenę usług operatorów logistycznych.- Wyzwania z zachowaniem ciągłości łańcuchów dostaw sprawiły, że wielu przedsiębiorców przestało wierzyć w model dostawy „just in time”, który gwarantuje dostarczenie surowców czy komponentów wprost na taśmę produkcyjną.Firmy, aby zabezpieczyć się przed ewentualnymi brakami w dostawach czy też produkcji, będą stawiały na rozbudowę „magazynów buforowych”.Oczywiście, należy również spodziewać się rozwoju w kierunku automatyzacji dostaw – tak, aby jak najbardziej optymalizować ten proces.- Sytuacja pandemiczna pokazała, że kluczowa jest teraz dywersyfikacja w obszarze zarówno pozyskiwania surowców, jak również kierunków dystrybucji.Aby zapobiegać skutkom wynikającym z przerwanych łańcuchów dostaw, wiele firm decyduje się na skracanie łańcucha i korzystanie z lokalnych rozwiązań. To z kolei napędza rozwój w poszczególnych regionach.Przeniesienie produkcji do Europy na pewno zoptymalizuje łańcuchy dostaw, a także zwiększy konkurencyjność firmy w regionie.- W naszej firmie najważniejsze są dla nas: tradycja przekazywana z pokolenia na pokolenia oraz pasja do wypiekania chleba. Z tego też względu istotne jest dla nas to, żeby biznes - z jednej strony - wpisywał się w wymagania stawiane przez współczesność, z drugiej natomiast - aby zachował zasady zrównoważonego rozwoju, które już w małej piekarni, prawie 100 lat temu, wdrażał mój pradziadek.W naszym rozumieniu zrównoważony biznes to poszanowanie pracowników, lokalnej społeczności, partnerów biznesowych i klientów, a także wybór najbardziej prośrodowiskowych rozwiązań.Jednym z takich działań jest choćby korzystanie z palet wielokrotnego użytku, dzięki czemu znacznie wydłużamy czas użytkowania nośników, a co za tym idzie - ograniczamy pulę powstających odpadów.Co więcej: obecnie 99 proc. dostaw do klientów jest realizowana jako transport bez konieczności powrotu z opakowaniami, przez co znacznie redukujemy ślad węglowy naszych produktów oraz emisję CO2.