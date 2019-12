CPK pod polską kontrolą. "Nie chcemy się potknąć jak Niemcy w Berlinie"

Partnerzy z Azji tak, ale Chińczyków do Centralnego Portu Komunikacyjnego nie chcemy dopuścić – tak prezentuje się oficjalna rządowa linia, jeśli chodzi o największy projekt infrastrukturalny w historii Polski. Jak przyznaje w „Rządowej ławie” Marcin Horała, wiceminister infrastruktury i pełnomocnik rządu ds. CPK, różnice w filozofii zarządzania nowym lotniskiem są zbyt duże, by były do zaakceptowania przez stronę polską.

- Celować będziemy w rozwiązanie, w którym będzie pewnie partner zagraniczny, ale w firmie będzie duży polski udział. Operatorem lotniska będzie firma pod polską kontrolą – mówi dla WNP.PL Marcin Horała.

Najbardziej optymistyczny wariant zakłada początek budowy portu już w 2023 roku.

W 2020 roku ma ruszyć dobrowolny wykup działek potrzebnych pod budowę CPK. Wiceminister ma nadzieje, że przebiegnie to według scenariusza klasycznej sytuacji win-win.

Bez PPP będzie drożej