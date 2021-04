Opole: PKP rozpoczęła prace przy budowie nowego mostu nad Odrą

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. rozpoczęły prace przy budowie nowego mostu nad Odrą w Opolu. Jak poinformował Mirosław Siemieniec, rzecznik PKP PLK, jest on częścią projektu przebudowy odcinka trasy E30 z Kędzierzyna-Koźla do Opola. Całkowita wartość projektu to 816 mln zł.

Budowa nowego mostu kolejowego nad Odrą w Opolu rozpoczęła się od przyczółków. Jak informuje Mirosław Siemieniec, inwestycja PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. między Opolem Groszowicami a Opolem Zachodnim zapewni atrakcyjne podróże koleją w mieście, regionie i na międzynarodowej trasie E -30. Obsługę podróżnych ułatwi dodatkowy peron na głównej stacji Opola. Prace są współfinansowane z instrumentu unijnego CEF "Łącząc Europę".

Nowa przeprawa o długości 180 m będzie miała trzy metalowe kratownicowe przęsła i dwie żelbetowe podpory. Obiekt zapewni przejazd składów pasażerskich z prędkością do 160 km/h. Będą mogły kursować także ciężkie składy towarowe o nacisku na oś do 221 kN. Według zapewnień inwestora, teren budowy został już odpowiednio zabezpieczony i przygotowany. Wykonano badania geotechniczne gruntu i wytyczono drogi technologiczne.

Nowy most jest budowany w sąsiedztwie dotychczasowej, dwutorowej konstrukcji. Przewidziano na nim jeden tor. Po zakończeniu inwestycji, na "starym" moście pozostanie też tylko jeden tor.

Inwestycja PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. pomiędzy Opolem Głównym a Opolem Zachodnim poza mostem nad Odrą obejmuje także trzy kolejowe przeprawy: nad kanałem Młynówki, nad kanałem Ulgi oraz nad Suchodołem. Ponadto zaplanowano prace na trzech wiaduktach: nad ul. Powstańców Śląskich, ul. Krapkowicką i ul. Prószkowską.

W ramach inwestycji zostanie wybudowany nowy peron - 1a - na stacji Opole Główne, z którego będzie odprawiany ruch w kierunku Kędzierzyna-Koźla, Strzelec Opolskich i stacji Fosowskie. Powstała już konstrukcja peronu o długości 150 metrów. Po ułożeniu nawierzchni z płyt, zamontowana zostanie 75 metrowa wiata, nawiązująca stylistyką do charakteru stacji.

Obecnie na odcinku Opole Groszowice - Opole Główne ruch pociągów prowadzony jest po jednym torze. Umożliwia to przebudowę sąsiedniego toru. Przewidziano modernizację blisko 10 km torów i sieci trakcyjnej oraz wymianę 26 rozjazdów.

Prace obejmują także przepusty i zabezpieczenie terenu obok linii. Przebudowa odcinka Opole Zachodnie - Opole Główne - Opole Groszowice wraz z budową nowego mostu nad Odrą zakończy się w 2023 roku.

Inwestycja jest realizowana w ramach projektu "Prace na linii kolejowej E30 na odcinku Kędzierzyn - Koźle - Opole Zachodnie" w zakresie linii nr 136 od km -0,206 do km 37,511 oraz linii nr 132 od km 94,281 do km 101,100. Wartość całości projektu wynosi 815,7 mln zł. Inwestycja jest współfinansowana ze środków unijnych CEF (Connecting Europe Facility - "Łącząc Europę") w wysokości 397,3 mln zł.

