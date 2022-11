Opolskie: Gigantyczny transport wjedzie na A4

W sobotę o godz. 22 na wysokości węzła Katowice na autostradę A4 wjedzie największy w historii transport drogowy. Mierzący ponad cztery kilometry konwój będzie jechał w kierunku Katowic z prędkością 10 km/h.

GDDKiA zapowiada poważne utrudnienia na trasie konwoju.

Konwój przewożący części gigantycznej maszyny do drążenia tuneli wyruszył wczoraj z portu na opolskim Opolchemie. Do przewozu niektórych elementów wykorzystywane są zestawy o szerokości 9 metrów, długości 74 metrów i masie wraz z ładunkiem dochodzącej do 500 ton. Kolumna ma długość czterech kilometrów i dotrze do celu - na budowę tunelu na Podkarpaciu - za ok. trzy tygodnie.

Jak informuje GDDKiA, w sobotę od godzin popołudniowych, w okolicy węzła Krapkowice wystąpią utrudnienia związane z demontażem barier ochronnych w pasie rozdziału. W kierunku Katowic i Wrocławia nastąpi zwężenie lewego pasa ruchu - kierowcy będą mogli się poruszać prawym pasem. Taka zmiana organizacji ruchu będzie obowiązywała do wczesnych godzin porannych w niedzielę (13 listopada). O godz. 22 kolumna pojazdów wjedzie na autostradę A4. W tym czasie autostrada A4 zostanie zamknięta pomiędzy węzłami Opole Południe i Krapkowice w obu kierunkach na ok. godzinę. Bieżące informacje o utrudnieniach będą wyświetlane na tablicach zmiennej treści ze wskazaniem węzłów, na których można będzie zjechać na drogi alternatywne.

Na wysokości Góry św. Anny (ok. godz. 00:30) zaplanowano 45-minutowy postój konwoju. Około godz. 3 (13 listopada) konwój z elementami maszyny TBM wjedzie na teren województwa śląskiego, gdzie postój dzienny zaplanowano na parkingu za PPO Żernica.

Na odcinku woj. opolskiego w ciągu autostrady A4 transport będzie się poruszał między godz. 22 a 3 rano z maksymalną prędkością 10 km/h, całą szerokością jezdni. W miarę możliwości prosimy kierowców o korzystanie z tras alternatywnych.

