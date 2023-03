Orlen może zmienić nazwę jeszcze w tym roku

Wraca sprawa zmiany nazwy PKN Orlen. W ubiegłym tygodniu ten temat zasygnalizował po raz pierwszy w rozmowie z WNP.PL prezes Daniel Obajtek. Teraz wiadomo, że pod lupę brany jest przymiotnik „naftowy”.

W rozmowie z ISBNews Daniel Obajtek potwierdził, że firma rozważa zmianę oficjalnej nazwy, bo sformułowanie Polski Koncern Naftowy nie przystaje już do obecnej rzeczywistości. Zmiana nazwy może się dokonać jeszcze w tym roku. Jak powiedział, słowo „naftowy” powinno zostać urealnione. Natomiast nazwa „Orlen” jest niepodważalna, bo posiada konkretną, znaczącą wartość marketingową. Bez zmian pozostanie też logotyp. Decyzja co do nowej nazwy koncernu jeszcze nie zapadła. Rozpatrywane są różne warianty, m.in. z wykorzystaniem przymiotnika "multienergetyczny" bądź samej nazwy Orlen.

Portal WNP.PL o możliwości zmiany nazwy PKN Orlen napisał w ubiegłym tygodniu. Prezes Daniel Obajtek odniósł się to tego tematu w rozmowie z red. Aleksandrą Helbin. W wywiadzie mówił także o nowej strategii firmy, która przewiduje inwestycje rzędu 320 mld zł, oraz o tym, w jaki sposób koncern zastąpi rosyjską ropę, która przestała płynąć do Polski.

