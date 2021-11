Orlen odznaczył się w wynikach Trans Polonii

Grupa Kapitałowa Trans Polonia w okresie pierwszych 9 miesięcy roku 2021 roku wygenerowała przychody ze sprzedaży w wysokości 84 mln 459 tys. zł, tj. 12,8 proc większe w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego, w którym to wyniosły one 74 mln 884 tys. zł. Zysk netto grupy podreperowała sprzedaż Orlenowi spółki OTP.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl