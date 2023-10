Orlen wszedł w nową inwestycję. Chodzi o offshore w Świnoujściu

Euro Terminal wraz z Orlenem i Vestas tworzą hub w Zachodniopomorskiem dla morskich farm wiatrowych. Spółka ukończyła najnowszą inwestycję - największą w Polsce rampę RO-RO.

Jak wiele polskich spółek, Euro Terminal przygotowuje się do udziału w rozwoju polskiego rynku offshore.

"Ukończenie najnowszej inwestycji - rampy RO-RO to kolejny krok do rozwoju firmy i współpracy z kluczowymi graczami na rynku turbin wiatrowych. Razem z firmami tj. Vestas czy Orlen tworzą silny hub w województwie zachodniopomorskim dla morskich farm wiatrowych" - informuje spółka.

Euro Terminal, będąc częścią rozwijającego się w województwie zachodniopomorskim klastra offshore, przyczynia się do efektu synergii ulokowania w jednym rejonie inwestycji podmiotów takich jak Vestas i Orlen.

Euro Terminal o powierzchni 53 ha to centrum infrastruktury portowej. Terminal wyposażony jest w dwa baseny portowe z sześcioma nabrzeżami, trzy chłodnie składowe o łącznej powierzchni 14 tys. m2, powierzchnię magazynową krytą o powierzchni 27 tys. m2. Terminal ma 8736 m bocznicy kolejowej, która może obsługiwać pociągi towarowe, co zapewnia możliwość szybszej i dogodniejszej obsługi ładunków przewożonych wagonami i przeznaczonych do składowania w magazynie.

Dodatkowo Euro Terminal dysponuje specjalistycznym sprzętem przeładunkowym do obsługi różnego rodzaju ładunków.

"Rozbudowana infrastruktura portowa wraz z doskonałą lokalizacją Świnoujścia oraz wieloletnim doświadczeniem daje ogromne możliwości dla Pomorza Zachodniego w zakresie sektora offshore. Ten region ma predyspozycje, by zyskać najwięcej na dynamicznym rozwoju branży offshore w Polsce. Nowe miejsca pracy, wzrost usługodawców i współprace międzynarodowe. Pomorze Zachodnie posiada wszelkie warunki do szybkiego wzrostu gospodarczego, w tym zwiększania swojej roli w gospodarce kraju" - wskazuje Janusz Gajowiecki, prezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej.