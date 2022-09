Orlen zatankuje pociągi wodorowe bydgoskiej Pesy

PKN Orlen podpisał porozumienie o strategicznej współpracy z Pesą Bydgoszcz . W ramach umowy Orlen zapewni paliwo wodorowe oraz infrastrukturę tankowania dla produkowanych przez Pesę lokomotyw manewrowych oraz pociągów pasażerskich.

Zapraszamy do Katowic na Międzynarodowe Targi Obrabiarek, Narzędzi i Technologii Obróbki TOOLEX. Targi pod patronatem WNP.PL odbędą się 4-6 października 2022 r. - w ich ramach zapraszamy na ciekawą konferencję Nowy Przemysł 4.0. Rejestracja trwa!

Porozumienie zostało zawarte podczas Międzynarodowych Targów Kolejowych Innotrans 2022 w Berlinie.

PKN Orlen i Pesa zaprezentowały tam manewrową lokomotywę wodorową z mobilną stacją tankowania wodoru. Pierwszy pojazd wodorowy Pesa odda do użytku w 2023 roku.

Współpraca obydwu firm pozwala na stworzenie zeroemisyjnej, komercyjnej oferty dla organizatorów transportu publicznego oraz operatorów centrów logistycznych, terminali przeładunkowych i portów.

Orlen dostrzega duży potencjał wodoryzacji transportu szynowego

- Inwestujemy w odnawialne źródła energii, w tym wodór, ponieważ to przyszłość Grupy Orlen. Skutecznie wdrażamy strategię wodorową, która wspiera nasze cele biznesowe i dążenie do osiągnięcia neutralności emisyjnej. Do 2030 roku zamierzamy przeznaczyć ok. 7,5 mld zł na inwestycje, w efekcie których blisko połowa produkowanego przez nas wodoru będzie nisko- i zeroemisyjna. Współpraca z PESA Bydgoszcz to kolejny ważny krok w komercjalizacji tej technologii. Dostrzegamy duży potencjał wodoryzacji transportu szynowego. Wykorzystując go w pełni, realnie przyczynimy się do transformacji polskiej kolei z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii. Bezpośrednio wpłynie to na wzrost bezpieczeństwa i niezależności energetycznej Polski - mówił Daniel Obajtek, prezes Orlenu.

Zgodnie z porozumieniem, Orlen będzie współpracował z Pesą Bydgoszcz przy udziale w postępowaniach organizowanych przez operatorów publicznego transportu kolejowego. Pesa będzie odpowiedzialna za dostawy zeroemisyjnych pociągów napędzanych wodorowymi ogniwami paliwowymi, natomiast Orlen za dystrybucję, magazynowanie, dostawy paliwa wodorowego oraz infrastrukturę tankowania dla tych pociągów.

- Dzisiaj nikt już nie zastanawia się, czy pojazdy wodorowe wyjadą na polskie tory, bo to proces nieuchronny. W rozmowach z przewoźnikami najczęściej pytani jesteśmy właśnie o to, jak rozwiążemy kwestie tankowania wodoru. Dlatego tak ważne jest podpisane dzisiaj porozumienie. To jasny sygnał dla rynku, że produkowane przez PESA pojazdy mają zapewnione dostawy wodoru - podkreślił Krzysztof Zdziarski, prezes Pesy.

Ważny sygnał dla całego rynku kolejowego, dla przewoźników pasażerskich i towarowych

- Rynek kolejowy stanowi dla nas bardzo atrakcyjny obszar wdrażania zeroemisyjnego paliwa wodorowego. Zapotrzebowanie lokomotywy manewrowej wynosi dziennie 170 kg wodoru, natomiast pociągu aż 260 kg, czyli niemal tyle, ile dziewięciu autobusów. Wodór jest przyszłością kolei, to technologia, która będzie szybko się rozwijała, a my budując kompetencje w tym obszarze, będziemy do tego dobrze przygotowani - mówił Józef Węgrecki, członek zarządu PKN Orlen ds. operacyjnych.

- Współpraca Pesa i PKN Orlen i podpisane właśnie porozumienie to ważny sygnał dla całego rynku kolejowego. Dzięki współpracy dwóch polskich firm przewoźnicy pasażerscy i towarowi mogą inwestować w bezemisyjny, wodorowy tabor, mogą zamawiać pojazdy wraz usługą dostaw wodoru i zapewnieniem infrastruktury do tankowania - skomentował Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

Zobacz nasze najnowsze 1x1. Kluczowe polskie lotnisko zmieni właściciela...

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl