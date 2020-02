Osiem lokomotyw z Newagu dla PKP Intercity dopuszczone do eksploatacji

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego wydał w czwartek zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji dla pierwszych ośmiu lokomotyw Griffin wyprodukowanych przez nowosądecką formę Newag na zamówienie PKP Intercity. W sumie przewoźnik kupił 30 takich pojazdów.

Wartość całej umowy zawartej w 2018 roku wynosi 551,4 mln zł brutto.

Jak poinformował Newag w czwartkowym komunikacie, zamówione przez PKP Intercity lokomotywy, po otrzymaniu zezwolenia od prezesa UTK, są gotowe, aby rozpocząć odbiory końcowe, a następnie wozić pasażerów po polskich szlakach kolejowych.

Nowe lokomotywy elektryczne zostaną wykorzystywane do obsługi połączeń realizowanych przez PKP Intercity w całej Polsce.

W zeszłym tygodniu prezes Newagu Zbigniew Konieczek poinformował podczas uroczystego pożegnania nowych pojazdów na dworcu PKP w Nowym Sączu, że kontrakt z PKP Intercity realizowany jest zgodnie z harmonogramem - przewoźnik będzie otrzymywał po dwie, trzy lokomotywy miesięcznie, tak aby wszystkie dostarczono do końca listopada.



W maju 2018 roku PKP Intercity podpisało z nowosądeckim Newagiem umowę na zakup 20 nowych lokomotyw elektrycznych EU160 Griffin, która następnie została rozszerzona we wrześniu ub.r. w ramach tzw. opcji o dodatkowe 10 pojazdów. Wartość kontraktu po rozszerzeniu wzrosła do 551,4 mln zł brutto. Przedstawiciele obu spółek podkreślają, że są to najnowocześniejsze lokomotywy elektryczne w Polsce.

Czteroosiowe lokomotywy Griffin rozwijają prędkość do 160 km/h. Spełniają wymagania rygorystycznych, europejskich przepisów Technicznej Specyfikacji Interoperacyjności. Pojazdy są wyposażone w europejski system sterowania pociągiem ETCS na najwyższym poziomie trzecim, który znacząco wpływa na podniesienie standardów bezpieczeństwa na torach. Lokomotywy posiadają również system zdalnej diagnostyki, pozwalający na monitorowanie ich pracy w czasie rzeczywistym.

Zakup lokomotyw Griffin jest elementem projektu dotyczącego unowocześnienia wagonów i zakupu lokomotyw dla PKP Intercity, współfinansowanego ze środków unijnych.