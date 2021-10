Ostatni lot Tajik Air, czyli wygodny upadek narodowego przewoźnika Tadżykistanu

Problemy rynku lotniczego nie są niczym zaskakującym, zwłaszcza wobec załamania przewozów pasażerskich w wyniku pandemicznych lockdownów. Nie dziwi zatem upadek relatywnie małych i ubogich linii Tajik Air, operujących na trudnym rynku i obsługujących mało popularne kierunki. Po bliższym przyjrzeniu się problemom Tajik Air, pojawiają się jednak wątpliwości...

Ponadto obsługą finansową linii lotniczych zajmuje się OrienBank - również własność prezydenckiego szwagra. Jeżeli do tego dodamy, że wyłączny zarząd sprzedażą biletów lotniczych powierzono Air Service Agency - właścicielami są Tahmina Rahmonowa, córka prezydenta i jej mąż pobierający 14 proc. prowizji ze sprzedaży - no to trudno się dziwić, że linie Tajik Air stały się zbędnym balastem dla rozwijającego się imperium rodziny prezydenckiej.Warto dodać, że wszystkie oficjalne wizyty prezydenta Rahmona obsługiwały oczywiście linie Somon Air...We wrześniu 2021 r. oficjalne stanowisko władz przedstawił minister finansów, który stwierdził, że od 2015 r. dofinansowywano Tajik Air znaczącymi kwotami. Same umorzenia długów wobec państwa od 2015 r. wyniosły 2.6 mln dol., a pozostało jeszcze 40 mln dol. różnych przeterminowanych zobowiązań, w tym podatkowych, z tytułu opłat lotniskowych, serwisu naziemnego i rat leasingu.W 2019 r. sąd w Moskwie nakazał Tajik Air zapłacenie zaległości z tego tytułu wraz z odsetkami łącznej kwoty ponad 555 tys. dol., a co najmniej 25 innych spraw na ponad 1.5 mln dol. jest w toku.Z kolei litewski sąd nakazał zapłacenie tadżyckim liniom 20 mln dol. a rzecz Skyroad Leasing. Firma zalega też z wypłatami dla większości z 520 pracowników, z których część pozostaje bez wynagrodzenia od co najmniej roku.Minister ogłosił, że ostateczna decyzja o zakończeniu działania narodowej firmy, która już w 2019 r. zawiesiła loty, zapadła „na wyższych kręgach władzy”. Można zatem wnioskować, że minister mówił o swoim szefie, czyli premierze K. Rasulzodzie.Należy dodać, że premiera i ministrów mianuje prezydent Rahmon według sobie tylko znanych kryteriów na podstawie dekretów (w 2013 r. Rasulzoda zastąpił na tym stanowisku A. Akiłowa). Jest więc oczywiste kto faktycznie wydał polecenie ostatecznego rozwiązania problemu państwowych linii lotniczych...Na uwagę zasługuje też fakt, że choć od 2006 r. wobec kilku głównych menedżerów Tajik Air prowadzono śledztwo w sprawie m.in. niegospodarności, to żaden z nich nie został postawiony przed sądem; obecnie zarządzają własnymi firmami.Te zagmatwane powiązania i problemy tadżyckich linii lotniczych pozostają jednym z wielu przykładów na nieprzejrzyste funkcjonowanie autorytarnych systemów władzy - także na polu ekonomii. Systemy te opierają się na fundamencie korupcji, nepotyzmu i dbałości o własne korzyści, przerzucając koszty ich uzyskania na społeczeństwo.Niestety, nic nie wskazuje na to, by Tadżykistan czekała rewolucja w systemie władzy, a śladów ewolucji ku bardziej transparentnemu systemowi na razie nie widać...