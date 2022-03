Ostatni pociąg Allegro przyjechał do Helsinek

Duży ruch turystyczny pomiędzy Helsinkami i Sankt Petersburgiem sprawił, że fińskie i rosyjskie koleje podjęły w 2019 roku decyzję o uruchomieniu codziennego ekspresowego połączenia. Pociąg Allegro pokonywał trasę w 3,5 godziny. W okresie pandemii i zamknięcia granic państwowych kursowanie było zawieszone. Połączenie wznowiono w grudniu 2021, a teraz odbył się pożegnalny kurs.

Na peron dworca kolejowego w stolicy Finlandii Helsinkach wjechał w piątek ostatni ekspres Allegro , którym przyjechało kilkudziesięciu pasażerów. Byli to głównie Finowie i cudzoziemcy na co dzień pracujący i mieszkający w Sankt Petersburgu. Trasę około 400 kilometrów pociąg pokonał w ciągu 3,5 godziny.



Z usług ekspresu bardzo często korzystali turyści, ale także Rosjanie jeżdżący na zakupy do Finlandii. Natomiast celem podróży Finów był także Wyborg , przygraniczne rosyjskie miasto kiedyś będące w granicach Finlandii, które po II Wojnie Światowej zostało włączone do Federacji Rosyjskiej.



Fińskie i rosyjskie koleje państwowe podpisały na początku 2019 międzynarodowe porozumienie o uruchomieniu codziennego połączenia z Helsinek do Sankt Peterburga. Codzienne kursowanie pociągu zostało zawieszone w 2020 roku w związku z wybuchem pandemii i zamknięciem granic dla ruchu pasażerskiego.



Wznowienie ruchu nastąpiło w grudniu 2021 tuż przed Świętami Bożego Narodzenia. Obecnie, ze względu na rosyjską agresję na Ukrainę, Finowie postanowili wstrzymać stałe kolejowe połączenia pasażerskie z Rosją.



W ciągu 2,5 roku z usług ekspresu Allegro skorzystało około 500 tysięcy pasażerów.

