Ostatnia umowa na S6 podpisana. Cała droga będzie gotowa za trzy lata

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zawarła umowę na budowę ostatniego odcinka S6. Połączy on Sławno ze Słupskiem, a cała droga Szczecin z Gdańskiem.

Odcinek Sławno-Słupsk zrealizuje firma Stecol, a wartość kontraktu to 701,6 mln zł. Nowa trasa będzie dwujezdniową drogą ekspresową o dwóch pasach ruchu w każdym kierunku i długości 22,9 km.

Jak informuje GDDKiA, trwa realizacja łącznie dziesięciu odcinków S6 w województwie pomorskim, a w województwie zachodnio-pomorskim dwóch. Prace odbywają na obwodnicy Koszalina, natomiast 30 września tego roku została zawarta umowa dla odcinka Koszalin - Sławno. Udostępnienie do ruchu odcinka Sławno - Słupsk planowane jest w październiku 2025 roku. Wtedy też kierowcy będą mogli przejechać całą, 300-kilometrową trasę ekspresową Szczecin - Gdańsk.

- Droga ekspresowa S6 to najważniejsza arteria komunikacyjna łącząca Trójmiasto, Pomorze Środkowe i Szczecin. Ta umowa to kolejny krok do ukończenia nowoczesnego, komfortowego i bezpiecznego połączenia drogowego, wyczekiwanego zarówno przez mieszkańców Pomorza, jak i przez wszystkich podróżujących po polskim wybrzeżu - powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, obecny podczas podpisania dokumentu.

Wykonawca będzie miał za zadanie przygotować projekty wykonawcze oraz zrealizować roboty budowlane, a także uzyskać decyzję o pozwoleniu na użytkowanie. Na opracowanie projektów przewidziano 10 miesięcy, natomiast na same prace budowlane 19 miesięcy z wyłączeniem okresów zimowych. Dla inwestycji została już w sierpniu ubiegłego roku uzyskana decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). W ciągu 30 dniu od podpisania umowy wykonawcy zostanie przekazany plac budowy. Pierwsze działania wykonawcy będą obejmowały sprawdzenie saperskie, prace geodezyjne i wycinkę drzew. Zasadnicze roboty rozpoczną się po przygotowaniu i zatwierdzeniu projektów wykonawczych.

