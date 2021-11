Potrzebujemy przemysłu stoczniowego, a ostatnie lata znaczą drogę dynamicznego rozwoju polskich portów - mówił premier Mateusz Morawiecki w poniedziałek w Gdańsku. Dodał, że polskie porty będą się też rozwijać dzięki morskiej energetyce wiatrowej.

Szef rządu złożył w poniedziałek wizytę w stoczniach grupy Remontowa Holding w Gdańsku, gdzie wizytował niszczyciel min ORP Albatros.

"Tak jak człowiek od wieków walczy z morzem, tak nasz przemysł stoczniowy, okrętowy, portowy walczył po 1989 roku z nie zawsze przemyślaną transformacją o przetrwanie. Stoczniowcy, portowcy z całego polskiego wybrzeża doskonale wiedzą, o czym mówię. Doskonale wiedzą, jaka wartość wtedy została zagubiona, roztrwoniona" - mówił Morawiecki.

Zaznaczył, że byli jednak ludzie - stoczniowcy, politycy, którzy wierzyli w przemysł morski. "Dziś, ostatnie lata znaczą drogę dynamicznego rozwoju polskich portów" - podkreślił.

Wyraził zadowolenie, że dzisiaj budujemy szerokie spektrum bardzo różnych statków czy okrętów. "To naprawdę wielka radość, że odbudowujemy te kompetencje, które powodują, że możemy tak mocno korzystać z morza, z Bałtyku, handlu międzynarodowego" - stwierdził Morawiecki.



Podkreślał też, że potrzebujemy przemysłu stoczniowego i dziękował "wszystkim tym, którzy wierzyli w to, że ten przemysł może się odrodzić". Wskazał tu na polityków PiS, w tym wiceministra infrastruktury Marka Gróbarczyka, który - jak mówił premier - "wierzył w to, że warto się starać, że warto się czasami potykać, ale iść śmiało do przodu, bo dzięki temu mamy coś naprawdę wspaniałego w polskim przemyśle morskim, stoczniowym, w polskiej gospodarce".

"Jestem przekonany o tym, że to, co udaje się tutaj tworzyć, współtworzyć przy współpracy z polskimi uczelniami, będzie prowadziło do wielu efektów dodatkowych dla polskiej gospodarki" - mówił premier.

Jak dodał, na wybrzeżu "chcemy jeden z naszych portów zaadoptować bądź utworzyć tzw. port offshorowy, czyli wielkie inwestycje w morską energetykę wiatrową też będą czerpały korzyści z polskich portów". "Polskie porty będą się rozwijać dzięki morskiej energetyce wiatrowej; polski przemysł będzie się rozwijał dzięki temu" - powiedział premier.

