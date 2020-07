Ostrożnie otwieramy niebo nad Polską, biorąc pod uwagę sytuację epidemiologiczną zarówno w Polsce, jak i w krajach, do których i z których odbywają się loty - zapewnił wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński, pytany znoszenia kolejnych obostrzeń związanych z podróżami.

Pytany na konferencji prasowej w piątek, czy jego zdaniem nie ma ryzyka, że otwierając niebo nad Polską liczba nowych zakażeń wzrośnie, odpowiedział, że decyzje są "zindywidualizowane" w tej sprawie i zależą od tego, jaka jest aktualna sytuacja epidemiologiczna poszczególnych krajów.

"Ograniczenia lotów są zindywidualizowane. Tzn. po pierwsze na poziomie całej UE zostały wydane rekomendacje dotyczące konkretnych krajów, których sytuacja epidemiologiczna jest na tyle dobra, że pozwala na to, by realizować takie loty. Po drugie sami - jako Polska - analizujemy sytuację i rozporządzenia, które regulują to, do których krajów można się udać, biorą pod uwagę sytuację epidemiologiczną właśnie w tych krajach, do których i z których te loty się odbywają" - wyjaśnił.



Zauważył też, że tutaj nie ma mowy o otwieraniu przestrzeni powietrznej w takim stopniu, jak to miało miejsce przed epidemią. "Robimy to ostrożnie, na postawie danych epidemiologicznych udostępnionych przez ECDC (Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób - PAP) i w sposób stopniowy i taki, który zapewnia bezpieczeństwo wszystkim tym, którzy z tych lotów korzystają" - zapewnił.

Wiceminister przypomniał też podróżującym samolotem, by nosili maseczkę i mieli przy sobie płyn do dezynfekcji rąk i często z niego korzystali.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 16 czerwca 2020 r. w sprawie zakazów w ruchu lotniczym, od północy z 16 na 17 czerwca przestał obowiązywać zakaz wykonywania pasażerskich lotów międzynarodowych do i z Polski. Granice Polski z powodu pandemii koronawirusa były zamknięte od 15 marca br. W piątek została też zniesiona dla Polaków maksymalnie 14-dniowa kwarantanna po przekroczeniu granicy zewnętrznej UE. Z kolei pierwszy, po zniesieniu zakazu lotów, samolot czarterowy odleciał w czwartek po południu z lotniska Katowice.