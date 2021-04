Ostry spór w wieży kontroli lotów. Czy latanie wciąż jest bezpieczne?

Bieżącą kontrolą lotów zajmuje się obecnie jedna, a nie – jak jeszcze parę miesięcy temu – dwie osoby. Zarząd Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej powołuje się na podobne praktyki w większości krajów europejskich oraz konieczność zapewnienia bezpieczeństwa personelu w pandemii. Przedstawiciele personelu zapewniają, że taka norma pracy w krytycznych dla lotnictwa miejscach "nie przejdzie".

W pojedynkę już zawsze

Solo na cztery ręce?

A teraz dialog...

- W tym przypadku nie przeprowadzono wymaganych analiz bezpieczeństwa. Do momentu, gdy wspomniana ocena bezpieczeństwa nie zostanie przeprowadzona dla konkretnego lotniska i nie zostaną zrealizowane wszystkie wytyczne zawarte w tej ocenie, SPO nie ma prawa tam funkcjonować – podkreśla Franciszek Teodorczyk, przewodniczący Związku Zawodowego Kontrolerów Ruchu Lotniczego.Zdaniem szefa związku nieuprawnione jest również stosowanie analogii, że skoro na jednym lotnisku albo w danym kraju SPO funkcjonuje, to może równie dobrze funkcjonować w innym miejscu.- Każde lotnisko i przestrzeń wokół niego są bardzo specyficzne, dlatego też wymagają indywidualnej oceny. Kontroler, który chciałby pracować w więcej niż jednym miejscu, musi uzyskać uprawnienia na każdy organ osobno. To nie jest tak, że pracując jednego dnia na wieży w Katowicach, następnego dnia można z marszu usiąść na stanowisku operacyjnym w Gdańsku. Mimo że w obu przypadkach pracuje się na wieży kontroli lotniska – mówi Teodorczyk.W PAŻP podkreślają jednak, że utrzymywanie jednoosobowej obsługi kontroli wieżowej jest poparte własną analizą prognoz ruchu lotniczego na danym obszarze, za którą bierze odpowiedzialność konkretna osoba.- Na tej podstawie możliwe jest precyzyjne dostosowanie liczby personelu do aktualnego ruchu w przestrzeni powietrznej. Decyzja o przyjętej konfiguracji stanowisk pracy jest każdorazowo podejmowana przez kierowników wież na danym lotnisku w oparciu o krótkoterminowe prognozy ruchowe – tłumaczy prezes Agencji Janusz Janiszewski.Według Związku Zawodowego Kontrolerów Ruchu Lotniczego jedyna sytuacja, w której dopuszczalne byłoby stosowanie (czy aktualnie, czy w przyszłości) SPO to taka, w której dla danego lotniska przeprowadzono oceny bezpieczeństwa, zweryfikowano ergonomię stanowiska operacyjnego pod kątem takiego trybu pracy, sprawdzono, czy nie występują żadne inne przeszkody techniczne mogące negatywnie wpływać na bezpieczeństwo, dostosowano wszelkie przepisy i procedury, spełniono pozostałe wymogi wskazane w ocenie bezpieczeństwa, a przede wszystkim odpowiednio przeszkolono personel.Jest długa lista kryteriów, która bazuje na wcześniej wspomnianym rozporządzeniu KE oraz na wytycznych Eurocontrolu, która koordynuje prace PAŻP i jej europejskich odpowiedników.Prezes Janusz Janiszewski deklaruje, że wszystkie wieże pracujące w SPO są stale monitorowane i rezygnacja z takiego systemu jest możliwa w przypadku szybkich wzrostów poziomu ruchu. Nie oznacza jednak końca jednoosobowej pracy kontrolerów wraz z ustaniem pandemii.- Tryb pracy jednostanowiskowej zawsze będzie stosowany tam, gdzie będzie adekwatny dla poziomu ruchu lotniczego – dodaje.Nadzór nad tym, co dzieje się nad naszymi głowami, odbywa się na trzech poziomach, z udziałem różnych kontrolerów.Kontrola obszaru, czyli obsługa całego ruchu tranzytowego nad Polską, realizowana jest z jednego miejsca – z Warszawy. Drugi poziom to kontrola zbliżania – tu jeszcze inni kontrolerzy naprowadzają samoloty na poszczególne lotniska, dbają o odpowiednią odległość między nimi.Trzeci poziom to wieże na lotniskach. Tu wydawane są zgody na start i lądowanie, wskazywane są drogi kołowania i startu. Drugi ważny aspekt to zarządzanie całym ruchem lotniskowym na polu manewrowym (droga startowa, drogi kołowania), czyli wszystkimi samochodami, sprzętami, które niezbędne są do sprawnego funkcjonowania lotniska (samochody „follow me”, pojazdy działów odpowiedzialnych za utrzymanie i eksploatację powierzchni lotniskowych, np. ze sprzętem do odśnieżania).Przed Single Person Operations dwóch jednocześnie sprawujących służbę kontrolerów „na roboczo” dzieliło się obowiązkami – jeden zajmował się "tym, co lata", drugi odpowiadał "za to, co jeździ". Co jakiś czas zmieniali się obowiązkami.Teraz za wszystko odpowiada jedna osoba, która dodatkowo bywa lekko "uśpiona" przez minimalny ruch na lotniskach.- Przed pandemią kontrolerzy w czasie codziennej pracy w dużym ruchu mieli możliwość regularnego udowadniania samym sobie wysokiego poziomu własnych umiejętności, co budowało wspomniane zaufanie i odsuwało w głębokie zakamarki podświadomości wątpliwości z cyklu: “a co, jeśli…”, „czy dam radę?”. Teraz, gdy liczba operacji spadła, wątpliwości te wracają – mówi Jakub Caban, członek zarządu Związku Zawodowego Kontrolerów Lotniczych.Błędy pojawiają się coraz częściej. Przykładem chociażby wydanie w czerwcu 2020 roku zgody w Pyrzowicach na lądowanie samolotu na pasie zajętym przez ekipę remontową. Nie doszło do lądowania, bo kontroler zauważył swój błąd w ostatnim momencie. Drobnych zdarzeń jest więcej, co w nieoficjalnych rozmowach potwierdzają przedstawiciele branży lotniczej z różnych części Polski.Otrzymanie i utrzymanie licencji kontrolerskiej (wydawana jest przez Urząd Lotnictwa Cywilnego) poprzedzone jest wieloetapowym procesem rekrutacyjnym, w ramach którego weryfikuje się m.in., czy kandydaci potrafią samodzielnie analizować sytuację i podejmować błyskawiczne decyzje pod presją czasu i w sytuacji podwyższonego poziomu stresu.Tej wyuczonej i potwierdzonej uzyskaniem licencji samodzielności jako argumentu używa prezes Janiszewski z PAŻP, ale dodaje: - Oczywiście na bieżąco kontrolerzy przechodzą szkolenia odświeżające nawyki, których nabycie poświadcza ich licencja (także w okresie pandemii, w 2020 i 2021 roku). Do ich dyspozycji są także zasoby personalne i techniczne w Agencji, w tym także kadra medyczna.Porozumienie będzie bardzo trudne do osiągnięcia. Na pewno pomocny okazałby się powrót do normalnego latania, a co za tym idzie – do zarobków. Wszystkich w PAŻP. Zarząd na początku pandemii obniżył wynagrodzenia w Agencji o 25 proc. Bez zgody załogi.- Strona społeczna już w kwietniu 2020 r. w odpowiedzi na zaistniałą sytuację wypracowały kilka propozycji porozumienia, które z nawiązką odpowiadały na oczekiwania. I przedstawiła je PAŻP. Pomimo tego propozycje te zostały odrzucone przez kierownictwo Agencji, które podejmuje w stosunku do nas działania rozbieżne z wytycznymi europejskimi, a które w naszej opinii w negatywny sposób wpłyną w nadchodzących latach na możliwość realizacji ustawowych zadań przez PAŻP. Pragniemy również wskazać, że liczne apele strony społecznej o wyznaczenie mediatora także nie przyniosły skutku – relacjonuje proces obniżania pensji Jakub Caban z ZZKRL.W PAŻP funkcjonuje obecnie aż 13 związków zawodowych. Należy do nich zdecydowana większość pracowników. Zresztą prezes Janiszewski, zanim stał się prezesem, przez lata był bardzo aktywnym związkowcem.- Wiem, jak ważny jest dialog związków z pracodawcą, dlatego PAŻP pod moim kierownictwem aktywnie działa, by ten dialog konstruktywnie i z korzyścią dla wszystkich prowadzić. W najbliższym czasie planujemy m.in. powołanie Rady Dialogu Społecznego, która będzie forum dyskusji o przyszłości Agencji i sytuacji pracowników – deklaruje.Możliwe jednak, że będzie to dyskusja w wąskim gronie osób, którym uda się uniknąć zwolnienia za „ostatnią aktywność w przestrzeni publicznej, a w szczególności komentowanie zagadnień bezpieczeństwa i SPO”.