OT Logistics bliżej sprzedaży niemieckiej spółki

OT Logistics poinformowalo w czwartek o zawarciu głównych warunków porozumienia (Heads of Terms) ze spółką Rhenus PartnerShip GmbH & Co. KG w sprawie sprzedaży udziałów w swojej niemieckiej spółce. Jeśli transakcja dojdzie do skutku, OT Logistics otrzyma 19,5 mln euro.