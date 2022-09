OT Logistics przymierzy się do wyjścia z największego portu Chorwacji

Zarząd OT Logistics podjął decyzję o przystąpieniu do przeglądu opcji strategicznych w odniesieniu do posiadanego pakietu akcji spółki Luka Rijeka d.d., co obejmuje w szczególności analizę wariantu jego sprzedaży.

OT Logistics ma 7,87 proc udziału w kapitale zakładowym chorwackiej spółki.

OTL rozważy również podjęcie z pozostałymi polskimi akcjonariuszami Luka Rijeka d.d. rozmów zmierzających do wspólnego zaoferowania potencjalnym inwestorom pakietu akcji pozostającego w posiadaniu ich wszystkich lub niektórych spośród tych akcjonariuszy, bądź też przyłączenia się tych akcjonariuszy do transakcji przeprowadzanej przez OTL.

Łącznie w posiadaniu pozostałych znanych OTL polskich akcjonariuszy Luka Rijeka d.d. jest pakiet akcji stanowiący około 26 proc. udziału w kapitale zakładowym tej spółki tj. łącznie z akcjami OT jest to około 34 proc.

7 lat temu polska spółka zainwestowała w chorwacki port, licząc na korytarz transportowy północ-południe

Przypomnijmy, OT Logistics akcje spółki Luka Rijeka d.d., zarządzającej największym portem morskim w Chorwacji, zakupił w 2015 r. za za kwotę 61,2 mln zł z ambicją zajęcia pozycji lidera w korytarzu transportowym Bałtyk-Adriatyk, co miało pozwolić na kompleksową obsługę klientów na terenie Europy Środkowo-Wschodniej. "Port w Rijece, ze względu na swoje strategiczne usytuowanie, rozbudowę Kanału Sueskiego, a także potencjał do znaczącego wzrostu, daje możliwości ekspansji geograficznej klientom zainteresowanym obrotem towarowym pomiędzy Europą a krajami basenu Morza Śródziemnego i Oceanu Indyjskiego" - informowała 7 lat temu spółka.

Potem jednak OTL wpadł w problemy finansowe i musiał przyjąć program naprawczy polegający przede wszystkim na wyzbyciu niektórych aktywów. Najgłośniej było, gdy firma sprzedawała swój biznes rzeczny, deklarując, że będzie koncentrować się na portach morskich.

Jeszcze dwa lata temu spółka OT Logistics widziała w Rijece swoją szansę

- Chcemy działać w trójkącie: Rijeka-Świnoujście-Gdynia. Zwiększymy penetrację rynku pod kątem obsługi klientów od Adriatyku po Bałtyk na dystansie ponad tysiąca kilometrów. Będziemy się również starali w większej mierze organizować transport dla klientów z Europy Południowej na Północ i w kierunku odwrotnym - mówił dwa lata temu w rozmowie z WNP.PL Konrad Hernik, ówczesny prezes OTL.

Dlatego, jak zaznaczono w komunikacie, ewentualna sprzedaż akcji wiązać się będzie z aktualizacją strategii rozwoju OTL.

Pod koniec czerwca rada nadzorcza OT Logistics odwołała Konrada Hernika ze składu zarządu spółki i powołała dotychczasowego wiceprezesa spółki Kamila Jedynaka na prezesa.

