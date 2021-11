OT Logistics sprzedało C.Hartwig Gdynia Niemcom

Grupa OT Logistics (OTL) sprzedała swoje udziały w spółce C.Hartwig Gdynia (CHG), specjalizującej się w spedycji kontenerowej, na rzecz Rhenus Beteiligungen International, firmy logistycznej o zasięgu globalnym. Transakcja pomogła w redukcji zadłużenia spółki i odzyskaniu przez nią stabilności finansowej.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

Bliski koniec restrukturyzacji OTL

Wpływy ze sprzedaży CHG spółka przeznaczyła w większości na spłatę dotychczasowego zadłużenia wobec wierzycieli finansowych. Po rozliczeniu tej transakcji zadłużenie wobec obligatariuszy zostało obniżone do łącznej kwoty 60,75 mln zł. Jednocześnie po spłacie zadłużenia bankowego spółki CHG w wysokości ponad 21 mln zł, łączna wartość zadłużenia Grupy OTL z tytułu kredytów bankowych uległa obniżeniu do wysokości 5,2 mln zł. W tej sytuacji łączna wartość zobowiązań Grupy OTL pozostałych do spłaty wobec wierzycieli finansowych wynosi obecnie 65,9 mln zł.Spółka podkreśla jeszcze w I kwartale 2020 r. posiadała ponad 330 mln zł wymagalnego zadłużenia wobec wierzycieli finansowych. Na przestrzeni 1,5 roku w efekcie działań restrukturyzacyjnych i dezinwestycyjnych Grupa OTL radykalnie zredukowała zadłużenie i odzyskała stabilność finansową.- Naszym celem priorytetowym było obniżenie zadłużenia odsetkowego do bezpiecznego poziomu. Osiągnęliśmy ten cel po sprzedaży spółki CHG. Obecna wartość zadłużenia odsetkowego spadła poniżej poziomu 1,5 krotności EBIDTA planowanej do osiągania od 2022 r., po dekonsolidacji sprzedanych spółek - mówi Konrad Hernik, prezes OT Logistics. - Zamierzeniem OTL jest dokonanie jednak refinansowania całego „starego” zadłużenia i rozpoczęcie współpracy z nowym podmiotem lub podmiotami finansującym, na nowych zasadach i warunkach. Liczymy, że będzie to możliwe już najpóźniej w I kwartale 2022 r. Zakończymy wtedy finalnym sukcesem trudny i bolesny proces restrukturyzacji Grupy OTL.O genezie problemów OTL i planie naprawczym pisaliśmy w ub. roku w materiale: Sprzedali symbol działalności. Wszystko po to, by stanąć na nogi