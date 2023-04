OT Logistics ze wzrostem zysku. Chce podzielić się nim z akcjonariuszami

Zrestrukturyzowana Grupa OT Logistics w 2022 r. odnotowała 455 mln zł przychodów (-42,4 proc.) i zysk netto 139,4 mln zł (+29,7 proc.). Zarząd rekomenduje wypłatę dywidendy w wysokości 5 zł na akcję (łącznie 65,5 mln zł).

- Ubiegły rok potwierdził strategiczne znaczenie aktywów portowych dla wielu łańcuchów dostaw zarówno w gospodarce krajowej jak i globalnej. Dla Grupy OTL działalność portowa i usługi powiązane stanowiły kluczowy zakres działalności. Poprawiliśmy efektywność operacyjną oraz wyniki z tej części naszego biznesu i jesteśmy na najlepszej drodze do dalszych, dynamicznych wzrostów. Sprzyjała nam sytuacja rynkowa, zwłaszcza wzmożony popyt na usługi przeładunkowe oraz transportowe, na których się koncentrowaliśmy. W efekcie w 2022 r. (porównując wyniki działalności kontynuowanej) w segmencie portowym sprzedaż wzrosła o 76 proc. rok do roku, a spedycyjnym aż o 120 proc. rok do roku. Poszerzyliśmy łańcuch logistyczny i dzięki temu możemy oferować pełen wachlarz usług: frachtowanie statków, obsługę portową, spedycję i transport - mówi Kamil Jedynak, prezes OT Logistics.

W Świnoujściu wzrost przeładunków o 32 proc., w Gdyni o 22 proc.

Jak podaje komunikat, przychody ze sprzedaży Grupy OTL z działalności kontynuowanej w 2022 r. zwiększyły się do 455,3 mln zł, tj. o 82 proc. rok do roku, głównie z powodu wysokich wzrostów w działalności spedycyjnej - za sprawą obsługi frachtów morskich oraz spedycji kolejowej oraz w działalności portowej - za sprawą wyższej sprzedaży na przeładunkach towarów masowych.

Przeładunki masowe w OT Port Świnoujście wzrosły o 32 proc. rok do roku, głównie dzięki obsłudze węgla i rudy żelaza, a w OT Port Gdynia o 22 proc. rok do roku za sprawą ładunków agro i węgla. Na zwiększone zapotrzebowanie na usługi portowe w zakresie takich towarów jak zboża, półprodukty stalowe, węgiel i ruda wpłynęły m.in. wojna w Ukrainie i spowodowane przez nią: blokada portów czarnomorskich, zaburzenia w dostawach i sankcje na niektóre ładunki z Rosji (np. węgiel, który zaczął być sprowadzany drogą morską, m.in. z Afryki, obu Ameryk czy Australii).

W planach grupy są kolejne inwestycje w modernizację urządzeń przeładunkowych, automatyzację oraz optymalizację procesów operacyjnych w działalności portowej.

W 2022 r. spółki Grupy OTL odnotowały blisko 145 mln zł wyniku na poziomie EBITDA. W efekcie wzrostu przychodów i rentowności działalności portowej oraz spedycyjnej, EBITDA w 2022 r. była wyższa o 89 mln zł na działalności kontynuowanej bez zdarzeń jednorazowych. W tym okresie zysk netto Grupy OTL wyniósł 139,4 mln zł.

Sprzedaż akcji Luka Rijeka i wycofanie pozwu w Zagrzebiu

- W 2022 r. Grupa OTL poprawiła wskaźniki rentowności na wszystkich poziomach. Przeprowadzony program restrukturyzacyjny oraz wyniki operacyjne poprawiły płynność i wskaźniki finansowe grupy. Sytuacja finansowa znacząco się poprawiła, a tym samym płynność została ustabilizowana. Zakończona w marcu 2023 r. transakcja sprzedaży akcji Luka Rijeka przyniosła około 50 mln zł wolnych środków oraz umożliwiła całkowite zaspokojenie wierzytelności obligatariuszy uprawnionych z obligacji serii H i serii G wyemitowanych przez OT Logistics SA i tym samym spłatę wszelkich zobowiązań spółki z tytułu obligacji - mówi Grzegorz Zubrzycki, wiceprezes OT Logistics.

- Zakończenie procesu restrukturyzacji, dynamiczna poprawa sytuacji operacyjnej i finansowej grupy, jak również przeprowadzone ostatnio transakcje, a w szczególności sprzedaż akcji Luka Rijeka d.d. pozwoliły również zakończyć spory i postępowania sądowe, które utrudniały działalność grupy. Prawomocnie umorzone zostało postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości, spółka została zwolniona spod kontroli Tymczasowego Nadzorcy Sądowego, Allianz ZB d o.o. wycofał pozew wniesiony przeciwko OT Logistics przed Trybunałem Arbitrażowym w Zagrzebiu. Pracujemy nad aktualizacją strategii Grupy OTL, a naszym celem jest budowa długoterminowej wartości grupy i regularne wypłacanie dywidendy - dodaje Daniel Górecki, członek zarządu OT Logistics, cytowany w komunikacie.

