Oto jedno z najważniejszych wyzwań "Portów Lotniczych" w 2023 r.

Komercjalizacja Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze” (PPL) i włączenie go do Grupy Centralnego Portu Komunikacyjnego, a także otwarcie lotniska w Radomiu - to jedne z ważniejszych wyzwań PPL w 2023 r.

Lotnisko w Modlinie w przyszłym roku spodziewa się dalszego wzrostu liczby podróżnych.

PPL jest właścicielem i zarządcą m.in. Lotniska Chopina w Warszawie, posiada też udziały w niektórych portach regionalnych m.in. w Gdańsku, Krakowie, czy Rzeszowie.

W przyszłym roku PPL czekają dwa wyzwania.

A tymczasem... Lotnisko Chopina odprawi ponad 10 milionów pasażerów

"Ruch na polskich lotniskach odbudował się w 2022 r. znacznie szybciej niż zakładaliśmy. W marcu ub.r. ostrożnie szacowaliśmy, że Lotnisko Chopina odprawi ponad 10 milionów pasażerów. Teraz wiemy, że jest to już powyżej 14 milionów" - przekazała PAP rzeczniczka prasowa PPL i Lotniska Chopina Anna Dermont.

Jak wskazała, zmieniła się struktura rynku. "Pasażerowie chętniej wybierają czartery. W lecie pobiliśmy wyniki z 2019 roku, jeśli chodzi o rejsy nierozkładowe. Taka struktura zwiększa sezonowość, konieczność dopasowania się do sytuacji" - przekazała. Jak dodała, powoli odbudowuje się ruch tranzytowy - tu spory wpływ miała nie tylko pandemia, ale też wybuch wojny na Ukrainie.

"Na przełomie lutego i marca obsługiwaliśmy wiele rejsów repatriacyjnych, sporo było uchodźców wyjeżdżających z Polski i był to ruch point-to-point. W drugiej połowie roku ruch tranzytowy zaczął powracać" - przypomniała.

Co jeszcze czeka PPL? Są plany, aby sprostać ważnym wyzwaniom najbliższych lat

Jak przekazała Dermont, w przyszłym roku PPL czekają dwa wyzwania. "Po pierwsze - otwieramy w kwietniu lotnisko w Radomiu. Jest spore zainteresowanie rejsami z tego portu ze strony biur podróży i pasażerów. Są też ogromne oczekiwania na rozwój regionu - ostatnio pojawił się nawet pomysł, aby lotnisko nazwać Warszawa-Radom-Kielce. To pokazuje, że port ważny jest nie tylko dla Mazowsza, czy samego Radomia, ale też dla innych miast" - przekazała rzeczniczka.

Drugim wyzwaniem będzie komercjalizacja PPL i włączenie przedsiębiorstwa do Grupy CPK. "Budowa CPK jest niezwykle ważna dla Polski, dlatego ważne jest, abyśmy naszymi wysiłkami i wiedzą wsparli ten projekt" - wskazała.

Jak mówił w październiku 2022 r. wiceminister funduszy i polityki regionalnej, pełnomocnik rządu ds. CPK Marcin Horała, pierwszą z zaplanowanych zmian będzie przekształcenie PPL - obecnie przedsiębiorstwa państwowego - w jednoosobową spółkę akcyjną. Ten etap ma się zakończyć do 2 kwietnia 2023 r. Drugim krokiem będzie wniesienie przez pełnomocnika rządu ds. CPK akcji nowej spółki PPL do spółki celowej CPK, jako wkład niepieniężny na podwyższenie kapitału zakładowego CPK, co powinno nastąpić najpóźniej do końca III kwartału 2023 r.

Rośnie prawdopodobieństwo, że 100 proc. ruchu cywilnego z Lotniska Chopina przeniesie się do CPK

"Skutkiem tych zmian będzie utworzenie grupy kapitałowej, która będzie odpowiedzialna za pozyskiwanie finansowania dla zadań inwestycyjnych CPK i ich koordynację. Dla rynku i dla inwestorów oznacza to potwierdzenie decyzji o przeniesieniu 100 proc. ruchu cywilnego z Lotniska Chopina do CPK. Konsolidacja ułatwi ten proces, będzie bodźcem dla budowy nowej infrastruktury i zapewni obu stronom liczne korzyści wynikające m.in. z korzystania ze wspólnej wiedzy i doświadczeń" - tłumaczy PAP rzecznik spółki CPK Konrad Majszyk.

Spółka CPK przygotowuje m.in. budowę nowego lotniska hubowego między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach tego projektu w odległości 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze ok. 3 tys. hektarów zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie będzie w stanie obsługiwać 40 mln pasażerów rocznie. W skład CPK wejdą też inwestycje kolejowe.

Jeśli chodzi o drugi port na Mazowszu - lotnisko w Modlinie, jego zarządzający spodziewają się w 2022 r. obsłużenia ponad 3,1 mln pasażerów.

"Rok 2022 dla Lotniska Warszawa/Modlin jest trzecim w historii portu, po 2018 i 2019 roku, kiedy liczba obsłużonych pasażerów w roku kalendarzowym przekracza trzy miliony. Trzymilionowy pasażer został obsłużony w dniu 14 grudnia. W dodatku ten rok pod względem całkowitej liczby obsłużonych pasażerów zapowiada się absolutnie rekordowo" - przekazał p.o. prezesa lotniska w Modlinie Tomasz Szymczak.

Na lotnisku operuje irlandzka linia lotnicza Ryanair realizująca regularne połączenia do kilkudziesięciu europejskich miast. W październiku 2022 roku operacje zaczął mołdawski przewoźnik Air Moldova. "W planach jest pozyskanie kolejnych przewoźników rozkładowych i czarterowych" - wskazał port.

W 2022 roku lotnisko w Modlinie obsłużyło o pół tysiąca więcej operacji lądowań

Ze wstępnych szacunków przekazanych przez wiceprezesa portu Grzegorza Hlebowicza wynika, że w 2022 roku lotnisko w Modlinie obsłużyło o pół tysiąca więcej operacji lądowań, czyli ponad 9700. W najlepszym dla lotniska 2018 roku liczba rozkładowych i charterowych lądowań w Modlinie wyniosła 9187.

"To dzięki temu - ponad 5 proc. wzrostowi liczby lądowań - wyniki spółki będą lepsze od zaplanowanych. Na 2023 rok spodziewany jest dalszy wzrost liczby i obsłużonych podróżnych i wzrost liczby operacji lotniczych. Będziemy również dbać o rozwój lotniska, tak by jak najlepiej służyło ono kolejnym milionom pasażerów" - zapewnił Hlebowicz.

Lotnisko Chopina w Warszawie to największy port lotniczy w Polsce, przez 11 miesięcy 2022 r. obsłużyło blisko 13 mln 250 tys. podróżnych. W 2021 r. port obsłużył prawie 7,5 mln podróżnych, czyli o 36 proc. więcej wobec 2020 r. W 2020 r. było to 5 mln 482 tys. pasażerów, co oznaczało spadek o 70,9 proc. wobec 2019 r.

Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin znajduje się 37 km od centrum Warszawy, w pobliżu drogi ekspresowej S7 i linii kolejowej Warszawa-Modlin. Modlin obsługuje m.in. regularne rejsy Ryanaira. Od stycznia do końca listopada 2022 r. lotnisko w Modlinie obsłużyło 2 mln 906 tys. 138 pasażerów i 21 tys. 37 startów i lądowań.

Z Dariuszem Blocherem z Budimeksu o inwestycjach w offshore, potencjale farm wiatrowych na lądzie oraz o inwestycjach na kolei

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl