Otwarcie Wielkiej Brytanii na polskich kierowców to nie będzie gwiazdka z nieba

W piątek, 21 października, zakończą się w Wielkiej Brytanii konsultacje dotyczące otwarcia kraju dla przewozów kabotażowych w celu ratowania chwiejącego się systemu transportu towarowego. Wiele wskazuje, że nawet jeśli pomysł przejdzie, to polskie firmy nie będą zarabiać kokosów ratując dostawy do angielskich marketów.

Opór brytyjskich kierowców

Podobnego zdania jest Piotr Prudzyński, prokurent firmy Direx, wykonującej kursy do Wielkiej Brytanii. Jest ona na rynku od ponad 20 lat i dysponuje flotą 150 zestawów chłodniczych.- Wykonujemy w Wielkiej Brytanii kabotaż w granicach dozwolonych przez prawo, pojedyncze transporty, najczęściej zjazdy z północnej Anglii na południe, przy powrocie na kontynent. Najnowszy pomysł władz brytyjskich, który ma rozwiązać problemy transportowe na Wyspach, nie zrobił na mnie wrażenia. Nie przeskoczę teraz na tamten rynek, bo zezwolą na nieograniczony kabotaż przez kilka miesięcy. Mam potem szukać sobie nowych klientów? Bez sensu. Nie skuszę się na tę gwiazdkę z nieba. Nie wyślę tam swoich samochodów - mówi.To ocena średnich i dużych przewoźników. Takich, którzy nie działają sezonowo. Jeśli ktoś ma kilkadziesiąt samochodów, musi myśleć o stabilności, a nie tylko o chwilowym zarobku.Co się zmieniło w kursach do Wielkiej Brytanii po brexicie?- Jest więcej formalności, ale - pomijając pierwszy szok na przełomie 2020/21 - są one do przeżycia. Ruch nam nie spadł. Mamy nawet więcej zapytań o transport do Anglii, bo wiele firm wycofało się z rynku. Inna rzecz, że kierowcy mniej chętnie tam jeżdżą. Chodzi o formalności czy ryzyko związane z migrantami. Ukrawają się w naczepach, w pleciarce, a kierowca musi płacić karę. Zdarzają się kradzieże paliwa, kół zapasowych, wyłudzenia odszkodowań na wymuszone stłuczki. Na pewno nie jest to kraj przyjazny kierowcom - ocenia Piotr Prudzyński.Czytaj także: Japońska firma z dużymi inwestycjami w polskiej logistyce Tymczasem efekt konsultacji nie musi być zgodny z nadziejami rządu Jej Królewskiej Mości. Brytyjscy przewoźnicy wyraźnie boczą się na pomysł.„Guardian” cytuje wypowiedź Roda McKenzie, dyrektora zarządzającego ds. polityki i spraw publicznych w Road Haulage Association (Stowarzyszenie Transportu Drogowego), który w programie BBC Radio 4 Today, powiedział, że branża nie chce, aby sabotował ją kabotaż.- Rząd mówił o wysokich płacach i wysokich kwalifikacjach, a nie o pociąganiu za dźwignię z napisem „niekontrolowana imigracja” - zwrócił uwagę McKenzie. - Pozwolenie zagranicznym firmom transportowym i ich kierowcom na przyjazd do Wielkiej Brytanii, wykonywanie przez dwa tygodnie nieograniczonej pracy po niskich stawkach podcina skrzydła brytyjskim przewoźnikom, którzy borykają się z poważnym niedoborem kierowców, rosnącymi kosztami i płacami personelu. To odebranie pracy Brytyjczykom i przekazanie jej firmom europejskim, które nie płacą tu podatków i marnie wynagradzają swoich pracowników.Rząd podkreśla, że wpuszczenie na rynek transportowy firm z UE to rozwiązanie tymczasowe.- Długoterminową odpowiedzią na problemy z łańcuchem dostaw, których obecnie doświadczamy, musi być rozwój gospodarki w Wielkiej Brytanii - powiedział minister transportu Grant Shapps. - Oprócz wielu innych środków, które mają pomóc branży transportu drogowego, usprawniliśmy proces testowania i zorganizowaliśmy tysiące szkoleń dla nowych kierowców. Te środki działają. Obserwujemy nawet trzykrotny wzrost liczby wniosków o prawa jazdy na samochody ciężarowe. Rosną także wynagrodzenia.