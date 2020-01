Otwarto dla samochodów ul. Katowicką w Bytomiu

Po półtora roku prac budowlanych przywrócono do ruchu kołowego ul. Katowicką w Bytomiu, którą wiedzie jedno z głównych połączeń tramwajowych w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Przerwa była związana ze znacznym opóźnieniem inwestycji.

Ul. Katowicka w Bytomiu prowadzi od skrzyżowania ul. Siemianowickiej i Chorzowskiej m.in. do Placu Sikorskiego, który jest głównym węzłem tramwajowym w mieście. Dla samochodów nie jest ważną arterią. Jest natomiast częścią głównej trasy tramwajowej w kierunku Katowic - i jedynym przed przebudową jednotorowym odcinkiem między centrami Bytomia a Katowic.

Samorządowa spółka Tramwaje Śląskie porozumiała się z miejscowym samorządem, a także należącą do niego firmą Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne - aby zlikwidować to wąskie gardło, a jednocześnie w całości odnowić jedną z ulic ścisłego śródmieścia Bytomia.

Modernizacja i rozbudowa do dwóch torów linii tramwajowej stała się jednym z elementów unijnego projektu modernizacji infrastruktury tramwajowej w konurbacji katowickiej. We wspólnym, koordynowanym przez Tramwaje Śląskie przetargu, miasto zamówiło gruntowną przebudowę ok. 800-metrowego odcinka ul. Katowickiej.

Jak poinformował PAP w czwartek rzecznik Tramwajów Śląskich Andrzej Zowada, we wtorek ul. Katowicka ponownie została dopuszczona do ruchu kołowego, nie oznacza to jednak jeszcze zakończenia wszystkich formalnych odbiorów.

Jak wynika z informacji bytomskiego magistratu, ruch na ul. Katowickiej zorganizowany jest podobnie, jak przed przebudową - nowością jest natomiast strefa z ograniczeniem prędkości do 30 km/h. Jest to również pierwsza ulica w śródmieściu, gdzie pojawiły się tzw. znaki mini, co ma być pierwszym krokiem związanym z uporządkowaniem oznakowania drogowego w tamtejszej przestrzeni miejskiej.

Miasto podało, że prace na ul. Katowickiej przedłużyły się w ostatnim etapie w związku ze zleceniem jeszcze dodatkowych prac. Dotyczyły one m.in. budowy nowego peronu tramwajowego na pobliskim Placu Sikorskiego czy wykonania dodatkowych miejsc postojowych.

Wartą 19,3 mln zł brutto umowę z wykonawcą - konsorcjum spółek NDI-Balzola - podpisano z końcem listopada 2017 r. Pierwotnie prace miały zostać wykonane w ciągu 10 miesięcy. Ruch kołowy przerwano w czerwcu 2018 r., a tramwajowy - we wrześniu 2018 r. (od tego czasu tramwaje do końca września 2019 r. kursowały skróconymi trasami).

W lipcu ub. roku w jednej z kamienic przy ul. Katowickiej wybuchł gaz. Zginęła matka i jej dwie kilkuletnie córki. Z powodu remontu ulicy w trakcie akcji ratowniczej wozy strażaków nie mogły podjechać pod budynek. W tym czasie samorząd Bytomia akcentował, że od miesięcy naciska na inwestora - Tramwaje Śląskie - ws. przyspieszenia prac.

"Termin był wielokrotnie przesuwany, zaś zmiany w harmonogramie robót, jak również jakość wykonania niektórych prac budowlanych budzą obawy zarówno władz miasta, jak i mieszkańców co do możliwości prawidłowego ukończenia tej ważnej dla Bytomia inwestycji" - alarmowało miasto. W odpowiedzi Tramwaje Śląskie deklarowały starania na rzecz przyspieszenia prac.

Projekt przebudowy ul. Katowickiej objął m.in. poprowadzenie ruchu tramwajów i samochodów wspólną jezdnią (wcześniej pojedynczy tor tramwajowy był tam w większości wydzielony z jezdni). Wytłumione tory tramwajowe ułożono na prefabrykowanych płytach, nawierzchnię - wraz z miejscami postojowymi - utworzyła kamienna kostka. Na ul. Katowickiej powstały też nowe chodniki z kostki betonowej.

Przy przebudowie ul. Katowickiej Tramwaje Śląskie finansują - przy wsparciu unijnymi środkami - przebudowę torowiska od pl. Sikorskiego do ul. Siemianowickiej wraz z dobudową drugiego toru. Miasto płaci za przebudowę jezdni i chodników na tym odcinku, wraz z przebudową oświetlenia ulicznego i budową nowych miejsc postojowych. Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne odpowiada za przebudowę sieci wodociągowej wraz z przełączeniami istniejących przyłączy do budynków w pasie drogowym - w części ul. Katowickiej oraz Siemianowickiej.

Rozbudowa torowiska wzdłuż ul. Katowickiej w Bytomiu to jedno z zadań pierwszej części projektu modernizacji infrastruktury tramwajowej na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Cały składający się z trzech części (etapów) projekt Tramwajów Śląskich szacowany jest na ok. 885 mln zł kosztów kwalifikowanych (ok. 1,1 mld zł brutto; przy ponad 560 mln zł unijnego dofinansowania). Zakłada on remonty ok. 100 km torowisk, budowę ponad 20 km nowych linii oraz zakup 45 tramwajów.