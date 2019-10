Otwarto najnowocześniejszą wieżę kontroli lotów w Polsce. Wykonawcą był Budimex

Prezentację nowej wieży kontroli lotniska Katowice zorganizowała w niedzielę Polska Agencja Żeglugi Powietrznej. Budowa wieży trwała od marca 2017 r., proces jej uruchamiania i testowania potrwa kilka miesięcy. Generalnym wykonawcą wartej ok. 25 mln zł inwestycji był Budimex.

Wiceminister infrastruktury i pełnomocnik rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego Mikołaj Wild obrazował, że codziennie na polskim niebie podróżuje 500 tys. pasażerów lotniczych - to tyle, co wszyscy mieszkańcy Katowic i Sosnowca. Nad ich bezpieczeństwem czuwają kontrolerzy lotów, którzy nie wypełniliby całego Airbusa A380 - największy samolot komunikacyjny świata.- Jesteśmy liderem - i to można powiedzieć z dumą i bez fałszywej skromności. Jeśli zapytacie kogokolwiek w Europie, gdzie dzieje się coś ciekawego w sektorze lotnictwa, z dużym prawdopodobieństwem wskaże na Rzeczpospolitą. Mamy najagresywniejszą linię lotniczą, otwierającą najwięcej połączeń, najszybciej zwiększającą liczbę przewożonych pasażerów i - o czym nie wolno zapominać - swoje dochody - przekonywał wiceminister infrastruktury.- Mamy najefektywniejsze służby nawigacyjne w Europie. I to pozwala nam patrzeć w przyszłość, która jest pełna wyzwań. Centralny Port Komunikacyjny oznacza przekonfigurowanie całej przestrzeni powietrznej nad Polską. To olbrzymie wyzwanie, w którym - abyśmy mu sprostali - musimy pogodzić interesy cywilne, interesy wojskowe, a także interesy związane z rosnącym rynkiem bezzałogowych statków powietrznych - podkreślił Wild.Przeczytaj: O Centralnym Porcie Komunikacyjnym mówi się na świecie z szacunkiem

Nawiązując do przypadającego 20 października Międzynarodowego Dnia Kontrolera Ruchu Lotniczego wiceminister życzył pracownikom Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, aby było ich coraz więcej, ponieważ rosnący rynek nie rozwinie się bez ludzi, a także by charakter ich pracy ewoluował do zarządzania przestrzenią powietrzną - w oparciu o najnowocześniejsze narzędzia.Prezes zarządzającego katowickim lotniskiem Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego Artur Tomasik nawiązał m.in. do realizowanego w Katowice Airport programu inwestycyjnego, który w ostatnich 10 latach objął ok. 40 zadań o wartości blisko 700 mln zł, a który - zgodnie z planami do 2025 r. - zawiera kilkadziesiąt kolejnych projektów wartych szacunkowo ok. 600 mln zł.Tomasik zgodził się z prognozami podwojenia do 2030 r. ruchu lotniczego w Polsce. Zaznaczył, że katowickie lotnisko już teraz obsługuje 5 mln pasażerów rocznie, chcąc obsługiwać znacznie powyżej 10 mln, a przygotowując infrastrukturę na 15 mln pasażerów. Jak ocenił, w tym kontekście nowa wieża kontroli lotniska PAŻP to wizytówka nie tylko portu, ale całego Śląska.Budowa nowej wieży dla Katowice Airport rozpoczęła się w marcu 2017 r. i trwała do stycznia 2018 r. Inwestycja stała się potrzebna ze względu na zmiany układu pola manewrowego portu i płyt postojowych oraz przesunięcia tej infrastruktury na wschód. Był to efekt licznych inwestycji Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego w poprzednich latach.Jak podali w niedzielę przedstawiciele PAŻP, sala kontrolerów jest wyposażona w nowoczesne systemy, jak np. PansaUTM - autorski system Agencji do zarządzania ruchem dronów m.in. w strefie kontrolowanej lotniska. Katowicka wieża będzie też wyposażona m.in. w elektroniczne paski postępu lotu, przetwarzające dane lotniskowe oraz usługę umożliwiającą szybszą elektroniczną komunikację z załogami statków powietrznych.W nowej wieży zakończyła się już instalacja systemów; od poniedziałków wchodzą do niej kontrolerzy Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Po ich pozytywnej opinii w najbliższych tygodniach wieża ma zacząć działać w trybie "shadow mode", polegającym na równoległej pracy nowego obiektu z rezerwową obsadą pozostającą do dyspozycji w starej wieży. W tym czasie każda procedura i działanie systemów będą sprawdzane wielokrotnie. Dopiero po zyskaniu pewności, że wszystkie systemy funkcjonują prawidłowo, zostanie wygaszona stara wieża, która działała na katowickim lotnisku od 2000 r., obsługując w tym czasie 475 tys. operacji lotniczych.Katowice Airport należy do grona największych lotnisk regionalnych w Polsce. W 2018 r. z jego siatki połączeń skorzystało 4,84 mln podróżnych. Port jest krajowym liderem w segmencie przewozów czarterowych i regionalnym w przewozach cargo.Zobacz także nasz materiał Za dwa lata przyjdzie globalny kryzys. Cargo lotnicze nie kłamie