Otwarty dostęp do polskich torów. Urząd odpiera zarzuty

Urząd Transportu Kolejowego odniósł się do pojawiającego się w przestrzeni publicznej zarzutu, że rynek pasażerskich przewozów kolejowych jest w Polsce zamknięty. Na stronie internetowej UTK można przeczytać, że przeczą temu fakty. Organizacje branżowe mają inne zdanie.

W Polsce największy udział w ogólnej liczbie przewiezionych pasażerów niezmiennie notują przewozy o charakterze użyteczności publicznej (98 proc.). Komercyjnie jeździ w Polsce koleją tylko 2 proc. pasażerów.

Przewoźnicy kolejowi chcą poszerzać zakres usług komercyjnych. Prezes UTK wydał dotąd ponad 150 decyzji dotyczących tzw. otwartego dostępu. Ponad 85 proc. z nich było pozytywnych.

Założone kilka lat temu w Brukseli stowarzyszenie pasażerskich przewoźników kolejowych AllRail zarzuca UTK hipokryzję i wykorzystywanie nielicznych, nieznaczących decyzji pozytywnych jako dowód na otwarcie polskiego rynku.

Jak przypomina UTK, otwarty (komercyjny) dostęp do pasażerskich przewozów kolejowych jest jednym z trzech trybów, w których możliwe jest świadczenie usług w sektorze pasażerskich przewozów kolejowych. Dwa pozostałe stanowią przewozy o charakterze użyteczności publicznej, wykonywane na podstawie umów o świadczenie usług publicznych (umów PSC) oraz pasażerskie przewozy okazjonalne.

Tylko 2 proc. pasażerów jeździ w Polsce koleją komercyjnie

W przypadku Polski największy udział w ogólnej liczbie przewiezionych pasażerów niezmiennie notują przewozy o charakterze użyteczności publicznej (98 proc.). Znacząca przewaga tych przewozów widoczna jest także w pracy przewozowej (91 proc.) oraz pracy eksploatacyjnej (95 proc.).

- Należy jednak podkreślić, że pomimo tej wyraźnej przewagi trybu opartego na umowach PSC, otwarty dostęp w Polsce nie jest instytucją martwą. W dotychczasowej praktyce Prezes UTK wydał łącznie ponad 150 decyzji dotyczących otwartego dostępu. Ponad 85 proc. z nich było pozytywnych - czytamy na stronie UTK.

Jedynie w około 8 proc. przypadków, w związku z wynikiem badania równowagi ekonomicznej, Prezes UTK odmówił aplikantom przyznania otwartego dostępu. W pozostałych przypadkach doszło do umorzenia postępowań, np. z uwagi na wycofanie wniosków przez aplikantów.

Jak wylicza UTK, o otwarty dostęp w Polsce ubiegało się dotąd 11 przewoźników z 21 obecnie realizujących przewozy osób. Byli to: Arriva RP, Koleje Dolnośląskie, Koleje Małopolskie, Koleje Mazowieckie, Koleje Śląskie, LeoExpress, Polregio, PKP Intercity, PKP Cargo, PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście oraz RegioJet.

Wydane decyzje umożliwiały lub nadal umożliwiają wykonywanie przewozów m.in. w relacjach tak popularnych i atrakcyjnych turystycznie oraz biznesowo jak m.in.: Warszawa-Kraków, Praga-Gdynia, Praga-Kraków, Warszawa-Poznań-Ostenda (przez Berlin, Amsterdam, Brukselę), Kraków-Katowice-Split/Rijeka (przez Ostrawę, Wiedeń, Graz, Zagrzeb), Warszawa-Katowice-Landeck Zams (przez Ostrawę, Wiedeń, Innsbruck), a także na istotnej z perspektywy obsługi ruchu migracyjnego z kierunku Ukrainy relacji Przemyśl-Medyka/Mościska.

Dlaczego tak mało konkurencji na polskich torach?

Na utrudnianie dostępu do torów wskazywał opublikowany w lutym tego roku raport "Jak rozwinąć konkurencję na torach? Przewodnik otwarcia rynku kolejowych przewozów pasażerskich". Wydany przez fundację ProKolej.

Zauważa on, że Polska jako znaczący rynek kolejowy w Europie to miejsce o szerokich perspektywach dla komercyjnych przewozów realizowanych na warunkach otwartego dostępu. Niestety, dotychczas ich rozwój był niedostateczny. Wynikało to ze skutecznej promocji transportu drogowego, niestabilności rynku wywołanej kryzysami (m.in. pandemią), deficytu przepustowości towarzyszącego programowi modernizacyjnemu, jak również̇ z barier administracyjnych. Nie bez znaczenia była również̇ otwarta niechęć obecnych na rynku przewoźników.

W raporcie cytowane są fragmenty z decyzji odmownych wydanych przez Prezesa UTK. Oto niektóre z nich.

• Planowane połączenia dotyczą relacji, dla której występuje duża oferta przewozowa zapewniająca znaczną liczbę połączeń o różnym standardzie, zarówno na całej wnioskowanej trasie, jak i jej częściach.

• Przyznanie otwartego dostępu na trasie (...) nie przyczyniłoby się̨ do istotnego rozwoju oferty przewozowej.

• Wniosek przewoźnika nie wnosi wartości dodanej w stosunku do oferty "służby publicznej".

W rozmowie z WNP.PL szef Fundacji Jakub Majewski zapytany o to, dlaczego konkurencja na polskich torach jest tak mała, odpowiedział:

- Powodów jest wiele, ale problem ma chyba jednak charakter ideologiczny... Wiele osób pracujących na kolei w Polsce tęskni za czasami jednego, wielkiego PKP. Ci, którzy nie zajmują się zawodowo koleją, mają natomiast głęboko wyryty w świadomości znak równości między całą branżą i dawnym monopolistą. W rezultacie wejście nowych graczy na ten rynek postrzegane jest jak zagrożenie dla ruchu pociągów. Zupełnie inaczej niż w pozostałych gałęziach gospodarki, gdzie cieszymy się z każdego nowego dostawcy i podejrzliwie patrzymy na wszelkie państwowe monopole.

Europejska organizacja zarzuca UTK hipokryzję

Negatywnie o praktykach UTK wypowiada się także AllRail, założone kilka lat temu w Brukseli stowarzyszenie pasażerskich przewoźników kolejowych. Zarzuca ono polskiemu regulatorowi faworyzowanie państwowych przewoźników w dostępie do poszczególnych, atrakcyjnych biznesowo linii, np. Gdynia Główna - Kraków Główny - Gdynia Główna.

- AllRail już wielokrotnie zwracał uwagę na nierówne traktowanie pasażerskich przewoźników w Polsce. Kolejne decyzje UTK dostarczają dalszych dowodów na potwierdzenie tezy o podwójnych standardach stosowanych w stosunku do przewoźników - stwierdził Nick Brooks, sekretarz generalny stowarzyszenia, zarzucając UTK hipokryzję i wykorzystywanie nielicznych, nieznaczących decyzji pozytywnych jako dowód na otwarcie polskiego rynku.

