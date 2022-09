Otworzono nowe dworce PKP w Garwolinie i Łaskarzewie

W poniedziałek nowo wybudowane dworce kolejowe Łaskarzew Przystanek i Garwolin zostały otwarte dla podróżnych. Łączny koszt ich budowy to odpowiednio 4,8 mln zł brutto oraz 4,7 mln zł brutto. Dworce są przyjazne środowisku i energooszczędne - poinformowały PKP w poniedziałek.

W poniedziałek 12 września br. nowo wybudowane dworce kolejowe Garwolin i Łaskarzew Przystanek zostały otwarte dla podróżnych. Budowa dworców PKP przy trasie kolejowej Warszawa - Lublin trwała nieco ponad rok. Obydwa zostały wzniesione w formule Innowacyjnych Dworców Systemowych w ramach Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023 z dofinansowaniem ze środków unijnych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - poinformowały PKP w poniedziałek.

"Łączny koszt budowy dworców Łaskarzew Przystanek i Garwolin to odpowiednio 4,8 mln zł brutto oraz 4,7 mln zł brutto. Inwestorem są Polskie Koleje Państwowe S.A., a wykonawcą prac, realizowanych w formule "Projektuj i buduj", było SKB S.A" - dodano w komunikacie.

Łącznie w ramach obecnego programu otworzono już osiemnaście dworców

"Dworce Garwolin i Łaskarzew Przystanek to kolejne Innowacyjne Dworce Systemowe, które udostępniamy w ramach Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023. Łącznie w ramach obecnego programu otworzyliśmy ich już osiemnaście, a niebawem dołączą do nich kolejne - w tym dworzec w Kornelinie, który planujemy udostępnić podróżnym w najbliższym czasie" - poinformował członek zarządu PKP S.A. Ireneusz Maślany.

Dworce w Łaskarzewie i Garwolinie odznaczają się prostą i nowoczesną bryłę z dominantą w postaci wieży zegarowej.

Podkreślono, że nowe dworce są w pełni dostosowane do potrzeb osób o ograniczonej sprawności ruchowej. Wyposażono je m. in. automatyczne drzwi do poczekalni, oznaczenia w alfabecie Braille'a, ścieżki prowadzące czy mapy dotykowe. Kontrastowa kolorystyka wnętrz pozwoli łatwiej poruszać się w przestrzeni dworca osobom niedowidzącym - zaznaczono.

Nowe dworce są energooszczędne oraz przyjazne dla środowiska

"Na dachu każdego z nich umieszczono panele fotowoltaiczne wytwarzające około 2700 kWh "zielonej energii" rocznie. Natomiast pod ziemią wybudowano zbiorniki gromadzące deszczówkę, z których woda posłuży do podlewania terenów zielonych lub spłukiwania dworcowych toalet" - zaznaczono.

Zwrócono uwagę, że oświetlenie dworców zrealizowano z wykorzystaniem energooszczędnych źródeł światła (LED), sterowanych za pomocą czujników ruchu współpracujących z sensorami natężenia światła. W budynkach zainstalowano również pompy ciepła oraz system inteligentnego zarządzania budynkiem (BMS), który będzie sterował urządzeniami i instalacjami oraz dbał o optymalizacje zużycia energii elektrycznej, cieplnej i wody.

