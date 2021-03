Paczkomatoza będzie problemem? Mamy doraźne korzyści i pytania o przyszłość

Automaty paczkowe wyrastają jak grzyby po deszczu. Jest ich w Polsce już kilkanaście tysięcy. A każdy tydzień przynosi informację o kolejnych. Mają licznych zwolenników, ale ostatnio ujawnili się także ludzie obawiający się, jak to sami określili, „paczkomatozy”. Czy mają rację? Czy w Polsce zbliżamy się do przesycenia rynku?

Ekologia, to oczywiste

Wspólna sieć

Leninowskie pomysły

- Znam wiele osób, które nie zrobią zakupów w sklepie internetowym, jeśli nie oferuje dostawy do automatu paczkowego. Szczerze mówiąc, sama w tej grupie jestem. Pandemia być może nieco zniweluje popularność tej formy odbioru przesyłek, ponieważ ze względu na home office częściej jesteśmy w domu i wybór home delivery nie jest tak ryzykowny z powodu nieobecności w domu, jak był jeszcze przed pandemią. Mieszkańcy miast być może dostrzegają już zjawisko intensywnego „paczkomatowego boomu”, jednak cały czas istnieje spora grupa reprezentantów wsi i mniejszych miejscowości, którzy chcą mieć maszynę paczkową „za rogiem” - komentuje Marta Cudziło.- Przesyt automatami paczkowymi w Polsce nie występuje i zapewne długo jeszcze nie nastąpi - ocenia Michał Czechowski, dyrektor zarządzający SwipBox Polska, przedstawiciela duńskiego producenta maszyn. - W tym zakresie można natomiast prezentować dwa podejścia. Stworzenie sieci dużych urządzeń, przy czym trudno wówczas o lokalizacje, lub gęstej sieci małych urządzeń, co jest spójne z naszą filozofią. W Skandynawii nasze automaty są rozmieszczane w odległości 300-400 metrów od siebie w miejscach o wysokim zaludnieniu. Realizując takie działania, w samej Danii chcemy postawić 20 tysięcy urządzeń. W Polsce potencjał rynku oceniamy z naszej perspektywy na 40-50 tysięcy automatów i taki jest obecnie nasz cel biznesowy.Czytaj także: InPost buduje nową fabrykę paczkomatów Wojciech Kądziołka, rzecznik prasowy InPostu, podkreśla, że paczkomaty gwarantują najbardziej ekologiczną formę dostawy paczki. Ograniczają o 2/3 emisję CO2 generowaną przez dostawę, a na terenach wiejskich nawet o 90 proc. Istotnie redukują korki w miastach.- Prasa w Wielkiej Brytanii alarmuje, że tamtejsze miasta są zapchane przez samochody kurierskie i jedną z preferowanych odpowiedzi jest zakaz wjazdu takich samochodów do centrów miast. Kurier podczas jednego dnia pracy, dostarczając około 75 przesyłek, musi odwiedzić około stu adresów, często bowiem klientów nie ma w domach i kurs trzeba wykonać ponownie. Tymczasem nasz samochód kurierski dostarcza tysiąc przesyłek, odwiedzając cztery punkty. To kilkanaście razy większa wydajność i znaczne odciążenie dla infrastruktury miejskiej. Nasi klienci, udając się do paczkomatu, nie wykonują dodatkowego kursu samochodem. Przeciętny mieszkaniec miasta ma paczkomat w odległości 400-450 metrów od miejsca zamieszkania, odwiedza go więc po drodze z pracy, ze szkoły, wracając ze spaceru. Poza tym na 11 tys. maszyn 6800 jest umieszczonych w sklepach, centrach handlowych, żeby odebrać przesyłkę w drodze na zakupy, a kolejnych 1400 jest na stacjach benzynowych - wylicza Wojciech Kądziołka.Podobnie patrzy na sprawę Michał Czechowski ze SwipBox. Jego zdaniem, aglomeracja miejska zyskuje poprzez zmniejszenie korków czy ograniczenia emisji dwutlenku węgla. Firma kurierska optymalizuje koszty ostatniej mili, a także zapewnia konsumentom najbardziej pożądaną formę dostawy. Zyskuje na tym także segment e-commerce, dzięki większej konkurencyjności, a właściciel lokalizacji - na przykład dyskont lub market - nowych klientów, którzy poza odbiorem przesyłki mogą zrobić zakupy.- Maszyny paczkowe, biorąc pod uwagę redukcję emisji CO2 przy dostawie, można uznać za ekologiczne - zgadza się Marta Cudziło, zwracając jednak uwagę, że jest rozwiązanie, które w jeszcze większym stopniu mogłoby zmniejszyć negatywny wpływ ostatniej mili na środowisko. Chodzi o współdzielone maszyny paczkowe.Zdaniem Marty Cudziło to, że dziś nie występuje przesyt automatami paczkowymi, nie oznacza, że w najbliższych latach sytuacja się nie zmieni. Rozwój tej formy nadania i odbioru przesyłek zapowiadają najwięksi gracze rynkowi. Giganci w tym obszarze stają w szranki i zamiast współpracy wybierają konkurowanie. Mimo że pozycja lidera InPost wydaje się niezagrożona, pozostali nie zamierzają zatrzymać się w rozwoju własnych sieci automatów paczkowych.- Jeśli ten trend się utrzyma, faktycznie możemy doczekać „ery paczkomatozy”, kiedy po odbiór przesyłek z kilku różnych sklepów będziemy jako klienci pokonywać slalom automatów paczkowych różnych sprzedawców lub operatorów. Zapobiec temu może rozwój sieci agnostycznych (tzn. urządzeń otwartych na wszystkie firmy kurierskie - dop. red.) i urządzeń paczkowych implementujących ideę ekonomii współdzielenia - mówi ekspertka.Przyznaje jednocześnie, że koncepcja współdzielonych paczkomatów, której jest wielką zwolenniczką, nie cieszy się obecnie w Polsce popularnością. Zjawisko współdzielenia wypierane jest przez konkurencję operatorów i sprzedawców, którzy rozwijają własne sieci automatów paczkowych. Tymczasem, jej zdaniem, warto postawić na rozwój sieci agnostycznych.Taką ideę wdraża właśnie SwipBox. Automaty tej firmy widoczne są głównie w sklepach Biedronka, a przesyłki w nich obsługuje DPD, Poczta Polska oraz DHL Parcel. Koncepcję współdzielonych maszyn paczkowych promują również polskie start-upy jak Pakomatic czy Collectomate. Na popularności zyskuje idea umieszczania współdzielonych urządzeń paczkowych w budynkach użyteczności publicznej, takich jak biurowce czy budynki mieszkalne.Na niebezpieczeństwo pojawienia się konfliktów, które może przynieść bezpardonowa konkurencja w stawianiu automatów paczkowych, zwraca uwagę Michał Czechowski.- Jeśli na przykład Poczta Polska, Orlen lub Allegro zdecydują się skorzystać ze standardowej technologii automatów paczkowych, czyli wymagającej dużej powierzchni oraz podłączenia prądu, największym wyzwaniem w obszarze rozwoju sieci urządzeń staną się lokalizacje. Skalowanie się na rynku, na którym w intensywny sposób są pozyskiwane te same lokalizacje, na etapie startu może być skazane na niepowodzenie. Ponadto należy postawić pytanie, czym finalnie będzie różnić się oferta wspomnianych firm, jeśli wszystkie zbudują automaty oparte na takiej samej lub zbliżonej technologii? Prawdopodobnie jedynie ceną - stwierdza.Jak mówi, SwipBox już kilka lat temu zaważył, że brak odpowiednich lokalizacji stanowi duże wyzwanie. Dlatego w firmie opracowano technologię Infinity, która pozwala na instalację gęstej sieci małych automatów działających na akumulatorze nawet przez 10 lat. Urządzenie nie wymaga podłączenia do prądu i może zostać postawione niemal w każdym miejscu.Tego ostatniego obawia się właśnie ruch Miasto Jest Nasze. Samej idei automatu paczkowego nie kwestionuje. Proponuje stworzenie, równoległej do obecnie rozwijających się, publicznej sieci urządzeń. Zdaniem autorów raportu, który wywołał w branży spory ferment, można dzięki temu uniknąć monopolizacji rynku i „paczkomatozy”."Zagrożenie monopolizacją jednego z najbardziej skutecznych i ekologicznych kanałów dostaw jest faktem i to tylko kwestia czasu, kiedy najbardziej popularna w Polsce prywatna sieć paczkomatów zostanie przejęta na wyłączność przez takiego giganta jak Amazon czy Allegro. Miasto nie może sprzyjać monopolizacji kanałów dostaw" - czytamy w dokumencie.Czytaj także: Mieli zarobić i zarobili. Wynik firmy kurierskiej robi duże wrażenie Propozycje powołania sieci publicznej czy współdzielonej nie wywołują, delikatnie mówiąc, entuzjazmu u lidera polskiego rynku.- Na siłę promuje się tezę, że w miastach zapanowała „paczkomatoza”, że paczkomaty są za duże. Pojawiają się iście Leninowskie pomysły, że powinny zostać przejęte przez samorządy i stać się elementem systemu logistyki miejskiej - komentuje Wojciech Kądziołka z InPostu, dodając, że firma jest otwarta na współpracę z samorządami, ale w inny sposób. - InPost przygotował dla polskich miast program „Green City”, a jego pierwszym partnerem została Łódź. Celem programu jest znaczne ograniczenie zanieczyszczeń przez redukcję emisji CO2 oraz ruchu samochodów w centrach miast, wdrażanie idei smart city - czyli mobilnego dostępu do szeregu usług. Wdrożenie naszego programu pozwoli na rozwój sieci paczkomatów przy współpracy ze społecznościami lokalnymi w sposób przyjazny dla architektury miejskiej.Cóż, wszystko wskazuje, że do agendy tematów, nad którymi głowią się Polacy, doszedł kolejny.