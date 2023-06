Padł historyczny rekord na lotnisku Katowice-Pyrzowice. Kolejny na horyzoncie

Z usług Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach w maju skorzystało ponad 471 tysięcy pasażerów. Tym samym pobity został majowy rekord z 2019 roku.

Ponad połowa pasażerów lotniska w Pyrzowicach skorzystała z regularnych połączeń.

Kluczowe dla lotniska są połączenia do Niemiec, Wielkiej Brytanii i Holandii.

W tym roku lotnisko obsłuży znacznie ponad 5 mln pasażerów.

Z przewozów regularnych i czarterowych na lotnisku imienia Wojciecha Korfantego w Pyrzowicach skorzystało w sumie 471 444 pasażerów. Tym samym znacząco pobity został rekord z maja 2019 roku, kiedy z usług Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach skorzystało 429 315 podróżnych.

Najwięcej pasażerów lotniska lata regularnymi połączeniami

Z połączeń regularnych obsługiwanych przez linie lotnicze Wizz Air, Ryanair, PLL LOT oraz Air Dolomiti (Lufthansa) skorzystało 253 893 osób. W maju 2023 roku, na trasach regularnych, najczęściej podróżowano z Pyrzowic do Dortmundu, Londynu-Luton, Londynu-Stansted, Frankfurtu oraz Eindhoven.

W ramach siatki połączeń czarterowych, czyli realizowanych na zlecenie biur podróży, odprawiono 216 462 pasażerów. Najczęściej w tym czasie podróżowano z Katowice Airport na wakacje do Antalyi, Hurghady, Marsa Alam, Rodos oraz Heraklionu. W maju bieżącego roku w Pyrzowicach odnotowano 3 928 operacji startów i lądowań statków powietrznych.

Od stycznia do końca maja 2023 roku w Katowice Airport obsłużono już 1 586 973 pasażerów, to najlepsze pierwsze pięć miesięcy w roku w historii portu. Do tej pory najlepszy wynik od stycznia do maja został osiągnięty w 2019 roku (ostatnim przed koronawirusem), kiedy to z siatki połączeń pyrzowickiego lotniska skorzystało 1 444 484 podróżnych.

Liczba pasażerów szybko rośnie, co oznacza rekordowy dla lotniska rok

- Przewozy pasażerskie na pyrzowickim lotnisku rosną zgodnie z pozytywnym wariantem prognozy na 2023 rok. Aktualnie zakładamy, że w tym roku z siatki połączeń Katowice Airport skorzysta około 5,3 mln podróżnych, tym samym o ponad 400 tysięcy poprawimy wynik z dotychczas rekordowego 2019 roku – mówi Artur Tomasik, prezes Zarządu Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego zarządzającego portem.

Pyrzowickie lotnisko należy do grona największych lotnisk regionalnych w Polsce. Prognoza na 2023 rok zakłada obsłużenie ponad 5 mln podróżnych, co będzie najlepszym wynikiem w historii Katowice Airport. Port lotniczy im. Wojciecha Korfantego jest krajowym liderem w segmencie ruchu czarterowego i jednym z największych lotnisk cargo w Polsce.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl