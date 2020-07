Pakiet mobilności przyjęty. Nowe zasady. Mogło być dla nas gorzej...

Parlament Europejski przyjął pakiet mobilności, który znacząco wpłynie na działalność przewoźników drogowych. Najszybciej, bo już we wrześniu 2020 r., zaczną obowiązywać nowe przepisy dotyczące czasu jazdy i odpoczynku. Przewoźnicy będą mieli 18 miesięcy, by przygotować się do nowych zasad dotyczących delegowania kierowców, dostępu do rynku oraz zawodu przewoźnika drogowego. Przepisy te zaczną obowiązywać od marca 2022 roku.

Przepisom UE będzie również podlegać korzystanie z lekkich samochodów dostawczych o masie 2,5-3,5 tony. Furgonetki trzeba też wyposażyć w tachografy.Wprowadzono zwolnienie z zasad delegowania dla kierowców przy wykonywaniu przewozów bilateralnych, przewozów tranzytowych, w przewozach kombinowanych (jeśli wykonywane są w ramach transportu bilateralnego), przewozów typu cross trade (między dwoma krajami, posługując się samochodami z nich niepochodzącymi; zwolnienie obejmuje jedną operację doładunku lub rozładunku lub 2 operacje doładunku lub rozładunku w drodze powrotnej, pod warunkiem że odbywają się one w czasie przewozu bilateralnego).- Pakiet mobilności jest punktem zwrotnym w naszej międzynarodowej aktywności transportowej. Wprowadza wiele regulacji, w tym niekorzystnych, ale warto pamiętać, że prace nad tego typu aktem prawnym to sztuka budowania kompromisu - komentuje Jan Buczek, prezes Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce.Jak podkreśla, pakiet mobilności to efekt otwartej konfrontacji między przedsiębiorcami z krajów tzw. starej i nowej UE. - Z jednej strony Unia Europejska chciałaby korzystać z naszej doskonałej organizacji i technologii, a z drugiej zaś obawia się, że nasz rozwój, powiązany z zapotrzebowaniem na usługi przez nas świadczone, zagraża pozycji przewoźnikom z państw starej Unii - mówi Jan Buczek.Przypomnijmy: pod koniec marca Polska, Bułgaria, Cypr, Węgry, Malta, Łotwa, Litwa i Rumunia zwróciły się w liście do ówczesnej chorwackiej prezydencji, szefa Parlamentu Europejskiego i przewodniczącej Komisji Europejskiej o zawieszenie prac nad pakietem mobilnościCzytaj także: Minister zaapelował do UE o wstrzymanie prac nad pakietem mobilności - Prace nad pakietem pochłonęły wiele lat. Polscy przewoźnicy do końca podejmowali sporo inicjatyw, by przekonać decydentów do naszego stanowiska. Dotarliśmy do wszystkich kluczowych urzędników Komisji Europejskiej. Nawet w ostatnim okresie, tuż przed debatą nad pakietem, każdy z europarlamentarzystów otrzymał od nas pismo z wykazem aspektów, które powinny zostać wzięte pod uwagę w związku z pandemią - informuje prezes Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych.I dodaje, że - patrząc z perspektywy tych kilku lat - pozostaje żałować, że zmiany polityczne, jakie zachodziły w naszym kraju, przerywały proces negocjacji, że nie udało się wykorzystać potencjału zbudowanej przez ZMPD międzynarodowej koalicji organizacji przewoźników z 18 państw, które wzajemnie się wspierały.- Ale - mimo tego, że koalicja nie przetrwała - warto było intensywnie pracować, gdyż część pomysłów uwzględniono na poszczególnych etapach prac nad pakietem. Oceniając pakiet, należy brać wspomniane okoliczności pod uwagę. Jego ostateczny kształt jest i tak o wiele korzystniejszy dla polskich przewoźników niż pierwowzór - ocenia Jan Buczek.Akty prawne zostaną opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE w sierpniu br. Zaczną obwiązywać po 20 dniach, czyli we wrześniu br.ZMPD przygotował informator o zmianach wprowadzanych przez pakiet mobilności. Można go pobrać ze strony zrzeszenia.