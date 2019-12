Pakiet mobilności przyjęty; Polska z krajami regionu przeciw

Unijni ambasadorowie zatwierdzili w piątek porozumienie ws. nowych przepisów reformujących zasady funkcjonowania firm transportowych w UE. Polska w grupie dziewięciu państw była przeciw, ale nie wystarczyło to do zablokowania legislacji.

Propozycje, znane jako pakiet mobilności, są odbierane jako znaczne utrudnienie funkcjonowania dla polskich przewoźników na Zachodzie, dlatego władze w Warszawie i polscy europosłowie próbowali jest storpedować.

Z informacji ze źródeł UE wynika, że poza Polską w piątek przeciwko głosowały jeszcze: Bułgaria, Estonia, Łotwa, Litwa, Malta, Węgry, Cypr i Rumunia. Wielka Brytania i Belgia wstrzymały się od głosu. Nie wystarczyło to jednak, żeby zablokować przyjęcie porozumienia.



Przepisy pakietu mobilności wzbudzają w Unii Europejskiej wiele kontrowersji. Część państw członkowskich, w tym Polska, jest im przeciwna, wskazując na ich protekcjonistyczny charakter. Sektor transportu drogowego jest szczególnie silny nad Wisłą, a polskie firmy doskonale radzą sobie na rynku unijnym.



Polska stara się używać argumentu ekologicznego, by przekonać inne państwa do zmiany stanowiska, zwłaszcza w sprawie konieczności powrotu samochodów do kraju rejestracji. - Nasi specjaliści z Instytutu Transportu Samochodowego wyliczyli, że na skutek wprowadzonych przepisów (...) do atmosfery rocznie będzie przedostawało się około 7 mln 300 tys. ton CO2 - mówił na początku grudnia minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.



Dla Polski przepisy pakietu mobilności maja ogromne znaczenie, bo firmy znad Wisły mają około 30-procentowy udział w rynku unijnym. Przyjęty przez państwa członkowskie w grudniu 2018 mandat do negocjacji przewiduje objęcie przewoźników przepisami o delegowaniu (co skutkuje stosowaniem m.in. pensji minimalnej) z wyłączeniem tzw. przewozów bilateralnych - z kraju, w którym mieści się siedziba firmy, do innego państwa.



Poza Grupą Wyszehradzką, według Adamczyka, również Łotysze, Bułgarzy, Rumuni i Finowie mają sceptyczne podejście do proponowanych zmian. Minister spotka się też z przedstawicielami rządów Irlandii i Hiszpanii, licząc na poparcie polskiego stanowiska.



Kraje zachodnie uważają jednak, że konkurencja ze strony firm z Europy Środkowo-Wschodniej zabiera im miejsca pracy. Nowe przepisy uzasadniają natomiast potrzebą ochrony pracowników.