Pakiet za pakiet. Branża transportowa apeluje do rządu o wsparcie

Za niecały miesiąc, 2 lutego 2022 r. ma wejść w życie druga część pakietu mobilności, która znacząco podwyższy koszty przedsiębiorstw transportu drogowego, obniżając ich konkurencyjność. W związku z tym transportowcy zaapelowali do rządu o wsparcie. Chodzi m.in. o zmniejszenie składek na ZUS czy abolicję w zakresie uiszczania podatków.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

Zmniejszenie składki na ubezpieczenia społeczne o 1000 zł miesięcznie przez okres jednego roku.

Abolicja w zakresie uiszczania danin publicznych za okres pierwszych 3 miesięcy po wprowadzeniu nowych zasad wynagradzania.

Wprowadzenie do celów rozliczeń z ZUS i KAS ujednoliconej stawki diety zagranicznej na poziomie 60 euro.

Podwyższenie wysokości diet i ryczałtów za nocleg odpowiednio 80 i 120 zł w podróży służbowej kierowców wykonujących krajowy transport drogowy.

Wprowadzenie mechanizmów ograniczających nieuprawnione wykorzystywanie zwolnień lekarskich.

Stworzenie funduszu aktywizacji zawodowej w transporcie drogowym.

Wsparcie polskiego transportu drogowego w dostosowaniu się do wyzwań związanych z redukcją emisji gazów cieplarnianych.

Informacja cenna jak złoto

Dlatego też TLP proponuje, aby na unijny pakiet mobilności rząd RP odpowiedział pakietem dla polskiego transportu drogowego. Takie wsparcie pozwoliłoby zminimalizować negatywne skutki nowych regulacji oraz pozwolić na stopniowe dostosowanie polskich firm transportowych do nowej sytuacji.Zdaniem TLP pakiet powinien zawierać 7 rozwiązań. Są to:Przyjrzyjmy się bliżej pierwszym trzem postulatom.Jeśli chodzi o obniżenie wysokości składki na ubezpieczenie, TLP argumentuje, że zlikwidowanie podróży służbowej jako formy wykonywania zadań służbowych kierowcy, spowoduje skokowy wzrost wysokości składek na ubezpieczenia społeczne o około 100 proc. w przypadku przewozów bilateralnych i kilkaset procent w przypadku kabotażu i przewozów typu cross-trade, objętych zmienionymi od 2 lutego przepisami o pracownikach delegowanych.- W tym stanie rzeczy zaproponowana przez nas obniżka nie uszczupliłaby wpływów do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w porównaniu do 2021 r., a jedynie zmniejszyłaby wzrost przychodów wynikający z kumulacji zmian prawnych wprowadzanych z dniem 2 lutego 2022 r. - pisze Maciej Wroński w piśmie do premiera i ministra infrastruktury.W ocenie TLP, zmiany prawa unijnego i krajowego zwiększą poziom wpłacanych składek o ponad 4-5 mld zł. Z kolei postulowane obniżenie składek przez jeden rok obniżyłoby ten wzrost o około 3 mld zł, Tym samym bilans dla ZUS byłby wciąż̇ dodatni (wpływy większe niż̇ dotychczasowe), a ocaliłoby miejsca pracy w transporcie drogowym.Z kolei za abolicją w zakresie uiszczania danin publicznych za okres pierwszych 3 miesięcy po wprowadzeniu nowych zasad wynagradzania przemawiają względy organizacyjne.- Proponujemy wprowadzenie możliwości korekty deklaracji i wysokości składek na ubezpieczenia społeczne i zaliczek na podatek dochodowy kierowców po 3 miesiącach od wejścia w życie uchwalonej przez Sejm ustawy - czytamy w piśmie TLP. - Zbyt krótkie vacatio legis i obecny etap prac legislacyjnych nad projektem wskazuje, że zostanie ona opublikowana pod koniec stycznia 2022 r. a wejdzie w życie już̇ 2 lutego, co uniemożliwi dostawcom oprogramowania do rozliczania płac kierowców przygotowanie na czas odpowiednich zmian w używanych przez firmy transportowe programach.Zdaniem TLP, firmy będą̨ potrzebować od jednego do trzech miesięcy na odpowiednie modyfikacje oprogramowania i przeszkolenie użytkowników. Do tego czasu płace, składki i zaliczki na podatek dochodowy będą̨ obliczane ,,ręcznie", co może wygenerować́ błędy w składanych deklaracjach i wpłacanych daninach. Korekta będzie dopiero możliwa po ponownym przeliczeniu wynagrodzeń́ w ww. oprogramowaniu.TLP proponuje też wprowadzenie do celów rozliczeń z ZUS i KAS podstawy ujednoliconej stawki diety zagranicznej na poziomie 60 euro.- Kierowca wykonujący międzynarodowy transport drogowy jest tzw. pracownikiem wysoko mobilnym. Zdarza się, że trakcie jednej doby przebywa w więcej niż̇ jednym państwie. W praktyce oznacza to, że konieczność́ uwzględniania rożnych stawek diety utrudni naliczanie prawidłowej wysokości składek do ZUS-u i zaliczek na PIT oraz planowanie budżetowe w firmie. W naszej ocenie zaproponowane rozwiązanie zmniejszyłoby koszty obsługi administracyjnej w zakresie rozliczania kierowców w firmach transportowych, a tym samym miałoby pozytywny wpływ na utrzymanie ich konkurencyjności - czytamy w piśmie TLP.Czytaj także: Resort infrastruktury w 2022 idzie w drogi. Minister: wyzwaniem Pakiet Mobilności i susza TLP zwraca też uwagę, że mimo zbliżania się pakietu mobilności milowymi krokami, wbrew deklaracjom składanym podczas prac legislacyjnych do dziś nie utworzono krajowych stron internetowych, na których przewoźnicy i ich kierowcy mogliby znaleźć najbardziej istotne informacje dotyczące ustalania wynagrodzeń na czas delegowania.Są co prawda krajowe strony internetowe, na których mowa jest o obowiązkach administracyjnych przewoźników oraz o krajowych organach odpowiedzialnych za sprawy związane z delegowanie, ale, jak zwraca uwagę TLP nie ma tam konkretnych informacji jak: stawki godzinowe wynagrodzeń kierowców w poszczególnych państwach lub regionach, zasady naliczania wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, pracę w porze nocnej, czas dyżuru, dodatki związane z rodzajem przewozów, stażem i kwalifikacjami kierowców etc.- O ile największe firmy logistyczno-transportowe posiadające oddziały w większości państw członkowskich UE zapewne znają te zasady, to w przypadku ponad 95 proc. europejskich firm transportowych należących do sektora MSP zdobycie takich informacji jest praktycznie niewykonalne. Trudno bowiem zakładać, że posiadający kilka pojazdów przewoźnik jest w stanie samodzielnie zdobyć, przetłumaczyć, a następnie przestudiować i prawidłowo ocenić liczące po kilkaset stron branżowe układy zbiorowe zawierane w państwach do których wykonuje przewozy - alarmuje TLP.