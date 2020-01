Paliwa dla statków z dużo mniejszą zawartością siarki. W życie wszedł nowy limit

Nowe przepisy o zmniejszeniu dopuszczalnej zawartości siarki w paliwach żeglugowych z 3,5 proc. do 0,5 proc. weszły w życie na całym świecie z początkiem 2020 roku. Międzynarodowa Organizacja Morska (IMO) chce w ten sposób ograniczyć zanieczyszczenie powietrza.

Emisja tlenków siarki (SOx) z silników spalinowych przyczynia się do powstawania kwaśnych deszczy i pyłu zawieszonego, który może prowadzić do chorób układu oddechowego i układu krążenia, a pośrednio doprowadzić nawet do śmierci.

Paliwem napędowym tradycyjnie stosowanym na statkach jest olej opałowy, którego zawartość siarki może wynosić nawet do 3,5 proc. Dla porównania, zawartość siarki w paliwach stosowanych w samochodach ciężarowych i osobowych nie może przekraczać 0,001 proc.

Działająca w ramach ONZ Międzynarodowa Organizacja Morska (IMO) zdecydowała o obniżeniu globalnego limitu zawartości siarki w paliwach żeglugowych do poziomu 0,5 proc. jeszcze w 2016 roku. Nowe przepisy weszły w życie z początkiem stycznia 2020 roku.

"Transport morski jest działalnością o zasięgu globalnym, a ograniczenie jego emisji wymaga globalnych rozwiązań. Limit przyczyni się do dalszego zmniejszenia emisji szkodliwych substancji zanieczyszczających powietrze, z czego bezpośrednio skorzystają miasta i społeczności na całym świecie. To ważny krok dla całego sektora gospodarki morskiej" - stwierdziła komisarz Unii Europejskiej ds. transportu Adina Valean.

Redukcja emisji z obszarów morskich to jeden z celów Europejskiego Zielonego Ładu przedstawionego przez przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulę von der Leyen w grudniu 2019 roku. Plan KE nakreśla także kolejne działania, które mają sprawić, że żegluga morska będzie się rozwijać w bardziej zrównoważony sposób, np. rozszerzenie europejskiego systemu handlu uprawnieniami do emisji na sektor morski.

"W ramach Europejskiego Zielonego Ładu dążymy do osiągnięcia zerowego poziomu emisji zanieczyszczeń, który pozwoli nam zachować neutralność klimatyczną i żyć w środowisku wolnym od substancji toksycznych" - powiedział komisarz UE ds. środowiska, oceanów i rybołówstwa Virginijus Sinkevicius.