Paliwo z wiórów. Japończycy pracują nad biopaliwem lotniczym

Japońskie firmy pracują nad zrównoważonymi paliwami lotniczymi (SAF). Teraz do gry włączają się koncerny papiernicze z Nippon Paper Industries na czele. Chcą opracować przystępny cenowo SAF wykorzystujący bioetanol powstały w wyniku fermentacji drewna.

Nippon Paper stanie na czele joint venture, w skład którego weszły m.in. grupa Sumitomo oraz specjalizująca się w fermentacji z użyciem mikroorganizmów firma Green Earth Institute. Spółka rozpocznie działalność w przyszłym roku, a do 2027 r. produkcja bioetanolu ma osiągnąć poziom pozwalający na wytworzenie ok. 10 tys. kilolitrów SAF.

Drewno do produkcji ma pochodzić z lasów należących do Nippon Paper. Koncern jest jednym z większych właścicieli terenów zalesionych w Japonii, posiada ok. 90 tys. ha lasów. W celu zapewnienia bardziej zrównoważonych dostaw Nippon Paper zamierza wprowadzić nowe rodzaje sadzonek, które rosną o 50 proc. szybciej i pochłaniają 50 proc. więcej dwutlenku węgla niż drzewa zwykle sadzone na terenach wycinki. Szczegóły pozostają objęte tajemnicą.

Konkurencja nie śpi i do rywalizacji o rynek bioetanolu na potrzeby SAF zamierza włączyć się drugi gigant japońskiej branży papierniczej - Oji. Koncern planuje już w przyszłym roku uruchomić produkcję na poziomie 500 kilolitrów rocznie, a do r. 2030 rozpocząć produkcję komercyjną.

Do tej pory największy rozgłos zdobył pomysł realizowany przez korporację budowlaną JGC Holdings i koncern petrochemiczny Cosmo. Polega on na produkcji SAF wykorzystującego zużyty olej spożywczy. Osiągnięcia nie są jednak jak na razie imponujące ze względu na problemy ze zbudowaniem odpowiednio wydajnego łańcucha dostaw tego surowca.

Paliwo z wiórów prędko nie zaspokoi zapotrzebowania na biopaliwa lotnicze

Ambicje japońskich koncernów są bardzo ostrożne. Ministerstwo transportu zarządziło, by do 2030 r. SAF stanowiły 10 proc. paliw stosowanych przez krajowych przewoźników. Produkcja na poziomie 10 tys. kilolitrów planowana przez Nippon Paper zaspokoi mniej niż 1 proc. szacowanego zapotrzebowania. Dla porównania, firma energetyczna Eneos planuje we współpracy z francuskim TotalEnergies produkować od 2025 r. 400 tys. kilolitrów SAF rocznie. Paliwo ma powstawać w oparciu o zużyty olej spożywczy.

Równolegle rząd wspiera proces tworzenia łańcuchów dostaw, mających ułatwić dostęp do biopaliw lotniczych. Na ten rok zapowiedziano dwumiesięczny program pilotażowy, mający wyłonic najlepsze metody składowania SAF, a także optymalne trasy lotów.

Biopaliwa lotnicze pomogą branży w dekarbonizacji, ale mają wiele minusów

SAF są w praktyce mieszanką tradycyjnej benzyny lotniczej i biopaliw pozyskiwanych z biomasy lub recyklingu plastiku. Nie redukują całkowicie emisji dwutlenku węgla i innych gazów cieplarnianych, ale ograniczają je o 70, a nawet 90 proc.

Pomimo zalet środowiskowych paliwa te mają jednak szereg ograniczeń, z których najistotniejsze to niższa kaloryczność i wyższa cena, niż w przypadku klasycznego paliwa lotniczego. W Japonii koszt produkcji wynosi od tysiąca do dwóch tysięcy jenów (ok 33-66 zł) za litr. Docelowo japońskie firmy planują zbić cenę SAF do 200 jenów (ok. 6,6 zł) za litr, co zdecydowanie poprawi jego konkurencyjność względem benzyny lotniczej. Dla porównania cena zwykłej benzyny lotniczej wynosi w Japonii 100 jenów (ok. 3,3 zł) za litr.

