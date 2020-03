Pandemia bez wpływu na bieżącą działalność PKP Cargo

Pandemia koronawirusa nie ma wpływu na bieżącą działalność PKP Cargo, ale przewozy nie rosną tak dynamicznie, jakby tego chciała spółka - poinformował prezes PKP Cargo Czesław Warsewicz.

- Dzisiaj wpływ koronawirusa na naszą działalność nie jest znaczący. Nie wiemy jednak, jak sytuacja się rozwinie i jaki będzie wpływ na branże, z którymi mocno się wiążemy. Mówię o branży infrastrukturalnej i branży przewozów węgla. Wydaje się, że kryzys w mniejszym stopniu dotyczy przewozów masowych, bo one muszą być realizowane i tutaj nie widzimy załamania - powiedział Czesław Warsewicz.



Dodał, że proces przewozowy krajowy i międzynarodowy przebiega płynnie i żaden z pracowników PKP Cargo nie jest zakażony koronawirusem.



Prezes powiedział, że spodziewa się wzrostu przewozów intermodalnych z Chin w miarę ustawania pandemii.



- Pozytywne sygnały jeżeli chodzi o przewozy ładunków z Chin już odnotowujemy i liczymy, że będą one rosły - stwierdził Czesław Warsewicz.



W poniedziałkowym komunikacie spółka poinformowała, że jej zysk netto w 2019 roku wyniósł 36 mln zł wobec 184 mln zł zysku netto rok wcześniej. Z kolei przychody PKP Cargo wyniosły w ubiegłym roku 4,87 mld zł, a zysk operacyjny 143,4 mln zł.



Przewieziona masa towarowa przez tabory PKP Cargo w ubiegłym roku wyniosła 108,6 mln ton i była mniejsza w stosunku do roku 2018 o około 11 proc.