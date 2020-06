Pandemia przyhamowała negocjacje ws. unijnych nakładów na kolejnictwo

W dobiegającej końca perspektywie finansowej Unii Europejskiej 2014-2020 na rozwój transportu kolejowego przeznaczono ponad 37 mld zł. Zmiany na polskiej kolei są widoczne gołym okiem, tak pod względem linii, jak i taboru. Nic więc dziwnego, że jedno z najważniejszych pytań, jakie zadaje dziś sobie branża kolejowa, dotyczy unijnych wydatków od roku 2021.

Unijny szczyt budżetowy

Nacisk położono na przewozy intermodalne promowane przez Unię. Zaprojektowano szerokie wsparcie dla przedsięwzięć infrastrukturalnych i wymiany taboru kolejowego. Co ciekawe, wsparcie zakupu taboru kolejowego będzie uzależnione o rodzaju napędu. Nie otrzymają go pojazdy napędzane paliwami kopalnymi, czyli de facto olejem napędowym.Projekt unijnego rozporządzenia jeszcze rok temu mówił, że z unijnych środków nie będzie można wspierać zakupu taboru kolejowego, z dwoma wyjątkami: gdy jest to związane ze świadczeniem usługi publicznej będącej przedmiotem procedury przetargowej, oraz gdy zakup taboru jest związany jest ze świadczeniem usług transportu kolejowego na liniach w pełni otwartych na konkurencję. W wyniku kompromisu z 15 lutego 2019 r. usunięto te zapisy, a Parlament Europejski zaproponował, żeby w ogóle zrezygnować punktu dotyczącego zakazu finansowania zakupu taboru. Na razie sprawa ta jednak nie została rozstrzygnięta.Zgodnie z regułami nowej perspektywy finansowej 25 proc. wydatków w każdym kraju członkowskim musi być przeznaczone na cele klimatyczne. W 100 proc. wpisuje się w nie infrastruktura i tabor miejski, infrastruktura rowerowa, nowe i przebudowane linie kolejowe, tabor kolejowy w 40 proc, natomiast nie mieszczą się tej kategorii projekty drogowe i budowa portów lotniczych.- Od dawno wiemy, że będą niższe stopy współfinansowania - powiedziała Sylwia Cieślak-Wilk. - Limit unijnego wkładu dla regionów słabiej rozwiniętych to 70 proc., dla regionów w okresie przejściowym to 55 proc., i 30 proc. dla regionów lepiej rozwiniętych.Według unijnego podziału cała Polska z wyjątkiem dwóch województw zalicza się do pierwszej grupy. Dwa wyjątki to woj. dolnośląskie (w okresie przejściowym) i mazowieckie (lepiej rozwinięte).Czytaj także: PKP PLK modernizują tzw. szeroki tor do granicy z Białorusią w Siemianówce Minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak zapowiedziała w czwartek 18 czerwca, że Polska ma też szansę na pozyskanie dodatkowych 64 mld euro z Funduszu Odbudowy. Szefowa MFiPR poinformowała także, że w 2021 roku będą prowadzone również negocjacje poszczególnych programów operacyjnych. - Chcemy, żeby wdrażanie funduszy unijnych z polityki spójności na lata 2021-2027 rozpoczęło się jeszcze w 2021 roku - podkreśliła minister Jarosińska-Jedynak.W piątek szefowie unijnych państw i rządów mają zająć się propozycjami Komisji Europejskiej w sprawie nowego wieloletniego budżetu UE i środków na obudowę gospodarczą. Zapowiadają się gorące negocjacje.